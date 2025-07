Lecture Zen Résumer l'article

Kylian Mbappé a publié sur Instagram une photo de lui marquant un but contre le Borussia Dortmund. La photo a visiblement été modifiée pour ajouter des supporters dans les gradins.

Le samedi 5 juillet, le Real Madrid jouait son quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Le club espagnol a battu le Borussia Dortmund sur le score de 3 à 2, avec une sublime retournée accrobatique de Kylian Mbappé, entré en jeu en tant que remplaçant. Il s’agit assurémeent d’un de ses beaux buts avec le Real Madrid, et le Kiks le sait.

Pour célébrer cette action, Kylian Mbappé a publié sur Instagram une photo de son but. Sauf qu’un détail n’a pas trompé les utilisateurs : les supporters à l’arrière sont faux.

Mbappé aurait photoshoppé sa photo pour ajouter des supporters

Sur Instagram, Kylian Mbappé a publié une photo prise au MetLife Stadium à New York, pendant son but. Comme trop souvent avec les footballeurs, aucun photographe n’est crédité. La star du Real Madrid a récupéré une image publiée en ligne et la diffuse sur son compte suivi par des millions de personnes.

Problème : à l’arrière-plan, quelque chose cloche. Dans le fond de l’image, les supporters ne ressemblent plus à rien. Non pas parce qu’ils sont vilains, mais parce qu’il s’agit masse diforme de chair et de tissu. Les silhouettes sont répétées, déformées et les visages sont flous. Le résultat ressemble à une mauvaise utilisation de l’outil tampon de Photoshop.

La photo publiée par Kylian Mbappé et retouchée // Source : Capture Numerama

Cette modificiation n’a pas trompé les internautes, qui ont remarqué que l’image a été modifiée et qui moquent le joueur dans les commentaires de la publication. D’autres pointent du doigt cette pratique qui vise ici à duper.

Picasso ou vraie photo ? // Source : Capture Numerama

Dans les commentaires, d’autres, en revanche, prennent la défense de l’attaquant. On peut supposer que la photo a été retouchée à l’aide d’un logiciel d’édition de photo, potentiellement sur smartphone, ou que Kylian Mbappé a recouru à de la (mauvaise) intelligence artificielle générative. Un outil comme ChatGPT, Google Gemini ou Adobe Firefly auraient rendu un résultat plus convaincant, quasiment impossible à discerner de la réalité.

La rediffusion montre des tribunes clairsemées, loin de ce que Mbappé a voulu montrer // Source : Capture Numerama via DAZN

Difficile à dire si Kylian Mbappé est à l’origine de cette retouche ou s’il s’agit d’un de ses communicants. Pour le moment, le joueur français n’a pas réagi à cette « polémique » qui n’en est pas vraiment une. Cette publication Instagram a surtout relancé le débat autour de l’usage de l’IA pour modifier la réalité. D’autant plus que l’image d’origine n’a toujours pas été retrouvée. On peut théoriser que les stades américains, souvent vides, n’étaient pas remplis sur cet angle de la caméra.

