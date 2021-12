Quelle différence entre pass sanitaire et pass vaccinal ?

Le gouvernement prévoit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal à partir de la mi-janvier 2022. Qu’est-ce que cela va changer ?

C’est un sésame que les Françaises et les Français connaissent bien. Depuis le 9 juin 2021, le pass sanitaire est en place pour, justifie le gouvernement, faire en sorte de retrouver une vie normale dans un contexte de pandémie toujours bien présente sur le territoire — l’essor du variant Omicron, plus virulent que le variant Delta, montre que l’épidémie est loin d’être terminée.

Le cadre du pass vaccinal a évolué à deux reprises cet été, d’abord le 21 juillet puis le 9 août. Dans un premier temps, il a été rendu obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture. Il a ensuite été élargi aux bars, aux cafés, aux restaurants, aux maisons de retraite, certains centres commerciaux et aux transports de longue distance (TGV, avions, cars) dans un second temps.

Actuellement, la loi prévoit un fonctionnement du pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. L’autorisation de recours au pass sanitaire a été prolongée avec une loi qui est entrée en vigueur un peu avant la mi-novembre 2021. Selon la dynamique de l’épidémie de coronavirus, ce dispositif pourrait être amené à être perdurer au-delà de cette date.

D’ici là, le pass sanitaire va connaître en janvier 2022 une importante évolution. Le gouvernement entend le convertir en pass vaccinal, afin, et c’est un but assumé, de mettre encore plus la pression sur les personnes qui n’ont toujours pas commencé leur schéma vaccinal avec au moins une première injection — et à croire certaines statistiques, ce coup de pression produit ses effets.

Qu’est-ce qu’un pass sanitaire ?

Aujourd’hui, le pass sanitaire est un document qui peut être présenté sous un format papier, sur une feuille que l’on imprime, ou numérique, dans l’application mobile TousAntiCovid. Il contient une preuve sanitaire qui peut être de trois ordres :

le certificat de vaccination contre le coronavirus, qui prend la forme d’un QR Code, avec l’un des vaccins approuvés en France et dans l’Union européenne (Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen et AstraZeneca) ;

le résultat négatif d’un test RT-PCR, antigénique ou un auto-test supervisé par un membre du corps médical, de 24 heures maximum ;

le certificat de rétablissement au coronavirus, à la suite du résultat positif d’un test RT-PCR ou antigénique, qui doit avoir au moins 11 jours et moins de 6 mois — vous avez été malade, mais vous vous avez guéri et vous disposez sans doute encore d’anticorps pendant cette période pour vous protéger, ce qui fait que vous avez une exposition réduite au risque de réinfection au covid-19.

Face à la pandémie, le gouvernement prend des dispositions diverses pour favoriser la vaccination de la population. // Source : Freepik

Qu’est-ce qu’un pass vaccinal ?

Comme son nom l’indique, le pass vaccinal a pour objectif manifeste de resserrer le cadre du pass sanitaire autour de la vaccination. En somme, il s’agit de transformer le dispositif actuel, dans le cadre d’un projet de loi qui doit être discuté au Parlement durant la dernière semaine de 2021.

Concrètement, il s’agit d’exclure du pass tout test RT-PCR, antigénique et auto-test supervisé.

On se retrouverait donc dans le schéma suivant :

le certificat de vaccination contre le coronavirus, qui prend la forme d’un QR Code, avec l’un des vaccins approuvés en France et dans l’Union européenne (Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen et AstraZeneca) ;

le certificat de rétablissement au coronavirus, à la suite du résultat positif d’un test RT-PCR ou antigénique, qui doit avoir au moins 11 jours et moins de 6 mois — vous avez été malade, mais vous vous avez guéri et vous disposez sans doute encore d’anticorps pendant cette période pour vous protéger, ce qui fait que vous avez une exposition réduite au risque de réinfection au covid-19.

Le changement de régime autour du pass a été annoncé par le Premier ministre Jean Castex, lors d’une allocation le 17 décembre 2021. Les contours du projet de loi ne sont pas encore connus avec précision, mais l’exécutif entend faire en sorte d’orienter la population vers la vaccination — ce qui, au vu de la hausse de rendez-vous Doctolib pris récemment pour une première injection, semble fonctionner. Dans le même temps, il est prévu d’alourdir les sanctions contre l’usage et la production de faux pass.

Le texte doit être définitivement adopté durant la première quinzaine du mois de janvier 2022, selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. En clair, il est à prévoir que les pass sanitaires ne contenant que des tests négatifs seront petit à petit invalidés. TousAntiCovid pourrait alors ne plus accepter cette preuve sanitaire dans l’application et celle-ci ne serait plus délivrée en papier.

Il reste à déterminer comment évoluera ce dispositif : l’exécutif dit avoir consulté les groupes parlementaires le 21 décembre et a fait savoir qu’un Conseil des ministres se tiendra le 27 décembre. Comme il s’agit d’un projet de loi, il sera accompagné d’une étude d’impact et de l’avis du Conseil d’État, pour éclairer les conséquences, notamment juridiques, d’un tel texte.