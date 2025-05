Lecture Zen Résumer l'article

À partir du 1er juillet 2025 en France, il y aura une interdiction de fumer dans les lieux publics extérieurs fréquentés par des enfants. En matière de lutte contre le tabagisme, où en est la France par rapport aux autres pays du monde ?

À partir du 1ᵉʳ juillet 2025, il sera interdit de fumer dans des lieux publics extérieurs où il pourrait y avoir des enfants, comme « les plages, les parcs et les jardins publics, les abords des écoles, les abris de bus, les équipements sportifs ». C’est ce qu’a annoncé Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des familles ce jeudi 29 mai 2025 dans un entretien au journal Ouest-France. « Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître », précise-t-elle.

Même avec ces nouvelles mesures qui entreront bientôt en vigueur, la France est loin d’être le pays le plus restrictif dans en matière d’interdiction du tabac.

Des mesures bien plus strictes qu’en France contre le tabac dans ces autres pays

Le Mexique possède une des lois anti-tabagisme les plus strictes au monde. L’interdiction de fumer s’y applique dans tous les lieux publics, y compris les parcs, les plages, les hôtels, les bureaux, les restaurants et les espaces extérieurs. Les seuls lieux où les Mexicains peuvent fumer sont donc dans les espaces privés.

La Suède, elle, interdit le tabagisme dans les espaces de restauration, cafés et même les terrasses extérieures et les arrêts de bus. En Irlande, depuis déjà plus de 20 ans, la loi interdit de fumer dans tous les lieux publics fermés (bars, restaurants, discothèques, bureaux) avec l’interdiction, par ailleurs, de créer des espaces fumeurs.

En mars 2025, au Royaume-Uni, une loi pour une interdiction générationnelle du tabac a été adoptée. Acheter du tabac est donc illégal pour toute personne née après le 1ᵉʳ janvier 2009. Cette mesure était également prévue en Nouvelle-Zélande, avant l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 2023, qui ont abandonné le projet.

L’Australie applique une interdiction presque totale de fumer dans les lieux publics, hormis dans la rue. Cela s’étend aussi aux cigarettes électroniques et la limitation de la vente de tabac.

Chose rare, mais au Bhoutan et au Turkménistan, le tabac est totalement interdit depuis la vente jusqu’à la consommation.

Quels sont les effets de ces mesures contre le tabagisme ?

Le rapport mondial de l’OMS sur le tabagisme de 2000 à 2030 montre globalement des progrès encourageants. Dans le monde, la tendance est à la baisse par rapport aux années 2000, lorsque qu’environ un tiers (32,7%) de la population mondiale de plus 15 ans fumait. En 2020, ce chiffre n’était déjà plus qu’à 21,7 %, soit un cinquième de la population. Les projections pour 2030 estiment que cette valeur va encore descendre à 18,1 %.

Des mégots de cigarettes. // Source : PublicDomainPictures

La consommation de tabac reste plus élevée chez les hommes, par rapport aux femmes, de manière générale.

Toutes ces données varient aussi évidemment en fonction des régions du monde. Malheureusement, la région européenne est une assez mauvaise élève, avec un taux de tabagisme de 25,3 %, juste derrière l’Asie du Sud-Est (26,5 %). D’ici à 2030, l’Europe pourrait devenir la région avec la prévalence la plus élevée.

Une certitude : ce qui a réussi à faire baisser la consommation de tabac, est principalement la mise en place de politiques publiques efficaces (taxes, pas de publicités, espaces sans tabac…). L’OMS souligne donc l’importance de renforcer les réglementations existantes.

Les effets du tabac sur le corps humain

Selon l’OMS, rien qu’en Europe, chaque année le tabac tue environ 1,1 million de personnes, dont 153 000 simplement par exposition passive au tabac. Chez les hommes, 71 % des décès dus au cancer du poumon peuvent être associés à la consommation de tabac, contre 46 % chez les femmes.

Par ailleurs, le tabac augmente radicalement les risques de maladies cardiaques, d’AVC, d’autres cancers comme ceux de la région ORL (oreilles, nez, bouche), de cancers et de trouble de la région gastro-intestinale… une liste non exhaustive. L’OMS a d’ailleurs fait une représentation schématique assez implacable (l’illustration peut heurter votre sensibilité) des risques du tabac pour le corps humain.

D’autres effets sont plus immédiats : dents jaunies, mauvaise haleine, ongles qui peuvent devenir noirs… Des impacts sur le souffle sont également possibles, et, pour les hommes, fumer peut entraver leur capacité à avoir une érection.

