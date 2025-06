Lecture Zen Résumer l'article

Des scientifiques de l’Université de Stanford ont créé un outil innovant pour traiter les caillots sanguins. Grâce à des forces de compression et de cisaillement, les caillots sont moins à risque de se rompre et l’efficacité serait bien meilleure.

Un accident vasculaire cérébral peut se produire quand un caillot de sang se coince dans un petit vaisseau et qu’il bloque l’apport en oxygène au cerveau. Il est alors appelé « accident vasculaire cérébral ischémique ». Mais les caillots de sang peuvent se bloquer un peu partout dans le corps, provoquant d’autres pathologies comme des embolies pulmonaires (un caillot dans les poumons), des crises cardiaques (dans le cœur), etc.

Des chercheurs de l’Université de Stanford ont justement présenté un nouvel outil pour traiter les caillots sanguins. Décrit dans une étude parue dans la revue Nature ce 4 juin 2025, ce nouvel outil agit un peu comme un aspirateur en combinant des forces de compressions et de cisaillement. Une vidéo de démonstration montre ce mécanisme impressionnant, très visuel par ailleurs.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le milli-spinner, bien plus qu’un minuscule aspirateur

Pour le moment, ce nouveau gadget n’a été testé que sur des modèles en plastiques et des animaux. Il présente déjà, cependant, de belles promesses.

« Dans la plupart des cas, nous doublons l’efficacité de la technologie actuelle, et pour les caillots les plus tenaces – que nous ne retirons qu’environ 11 % du temps avec les dispositifs actuels – nous parvenons à ouvrir l’artère du premier coup dans 90 % des cas », décrit

Jerry Heit, co-auteur de l’étude, dans un communiqué de l’Université de Standford. « C’est incroyable. C’est une technologie révolutionnaire qui améliorera considérablement notre capacité à aider les patients. »

Gros plan sur le Milli-Spinner, un long tube creux rotatif rapide doté d’ailettes et de fentes près du caillot, créant une aspiration localisée. // Source : Andrew Brodhead

Les méthodes actuelles pour retirer un caillot consistent à l’aspirer avec un cathéter ou à le coincer dans une grille métallique pour ensuite le retirer du vaisseau sanguin.

Forces de compression et de cisaillement : comment ça marche ?

En quoi est-ce que le milli-spinner est différent ? Pour le comprendre, il faut zoomer sur la constitution d’un caillot sanguin. Il s’agit de globules rouges et d’autres substances piégées par des amas de fibrine, une protéine filiforme.

Le risque des méthodes classiques mentionnées plus haut, c’est de casser des filaments de fibrine, donc de casser le caillot de sang en des morceaux plus petits. Ces petits bouts vont alors se coincer dans des vaisseaux sanguins, eux-mêmes, plus petits, et donc plus difficiles d’accès.

« Avec la technologie actuelle, il est impossible de réduire la taille du caillot. Pour le retirer, il faut le déformer et le rompre », explique

Renee Zhao, auteure principale de l’article, dans le communiqué. « La particularité du milli-spinner réside dans le fait qu’il applique des forces de compression et de cisaillement pour rétrécir l’ensemble du caillot, réduisant ainsi considérablement son volume sans provoquer de rupture. »

Pour aller plus loin Notre sang n’aime pas l’espace : les astronautes détruisent trop de globules rouges

Les scientifiques expliquent que c’est un peu comme si vous frottiez une boule de cheveux ou de coton entre vos mains avec des mouvements circulaires. « Les fibres s’emmêleront progressivement pour former une boule plus petite et plus dense », décrivent-t-ils. Le caillot peut être réduit jusqu’à 5 % de son volume originel, car les globules rouges se libèrent, circulent de nouveau dans le sang, tandis que la fibrine est aspirée par le milli-spinner.

Pour le futur, des essais cliniques devront encore avoir lieu. L’équipe de scientifiques travaille aussi à une version du milli-spinner capable de se déplacer librement dans les vaisseaux sanguins. Enfin, bien qu’initialement prévu pour traiter les caillots sanguins, cette nouvelle technologie offre d’autres applications potentielles que les chercheurs explorent, par exemple, la capture de calculs rénaux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama