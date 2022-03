Où le masque et le pass vaccinal sont-ils encore obligatoires ?

Depuis le lundi 14 mars 2022, le masque et le pass vaccinal ne sont globalement plus obligatoires. Mais il y a des exceptions.

Le masque en intérieur et le pass vaccinal ne sont plus obligatoires depuis le lundi 14 mars 2022, qui marque une nouvelle étape dans l’allègement des restrictions contre le covid. Cet allègement, voulu par Emmanuel Macron sans critères épidémiologiques particuliers, intervient alors que la France connaît un rebond dans la circulation du coronavirus SARS-CoV-2 — le plus probablement en raison du sous-lignage Omicron BA.2.

Toutefois, la suppression du masque et du pass vaccinal n’est pas valable absolument partout. Dans les endroits où l’obligation est maintenue, l’absence de port du masque est toujours soumis à une amende de 135 euros. Quels sont les lieux où le masque et le pass restent obligatoires ?

Où le masque est-il encore obligatoire ?

Le masque, qui sert à protéger les autres ainsi qu’à se protéger, demeure obligatoire dans :

Les transports en commun : trains TGV et TER, bus, métros, tramways, RER, avions.

: trains TGV et TER, bus, métros, tramways, RER, avions. Les lieux médicaux : cabinets de médecin, cliniques, hôpitaux.

: cabinets de médecin, cliniques, hôpitaux. Les EHPAD / maisons de retraite .

/ . Certains territoires ultramarins (en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, où il est obligatoire y compris sur la voie publique, seulement en intérieur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française).

Potentiellement dans votre entreprise : le protocole sanitaire est supprimé dans les sociétés, ce qui génère un retour à la « normale ». Toutefois, l’entreprise pour laquelle vous travaillez peut mettre en place une recommandation généralisée pour le port du masque et inviter au respect des gestes barrières.

Le masque est obligatoire dans les transports, même après le 14 mars 2022. // Source : Freepik

Où le pass vaccinal est-il encore obligatoire ?

Le pass vaccinal conditionne l’accès à certains lieux à votre statut vaccinal complet. Depuis le 14 mars 2022, il est suspendu, mais il reste obligatoire dans :

Tous les établissements de santé

Les EHPAD / maisons de retraites

/ Les établissements accueillant des personnes en situation de handicap

Certaines collectivités d’outre-mer. La situation des territoires ultramarins fait exception : par exemple en Guyane, le pass vaccinal va entrer en vigueur au 28 mars 2022. À La Réunion, il est entré en vigueur fin janvier et reste obligatoire après le 14 mars. En revanche, à Mayotte, il est levé. Reportez au site du gouvernement pour avoir les informations au cas par cas.

Certains pays : il n’est plus exigé pour les vols intérieurs en France (y compris pour aller en Corse ou dans les Ultramarins), mais attention à vérifier s’il est demandé dans le pays où vous vous rendez.

Puis-je garder mon masque même s’il n’est plus obligatoire ?

Oui : la fin de l’obligation ne signifie pas nécessairement que vous ne devez plus porter votre masque. Cela relève aussi d’un choix visant à protéger les autres et à se protéger en prenant en compte la situation épidémique réelle. Une grande partie de la communauté scientifique recommande de le conserver encore maintenant dans les lieux publics intérieurs, car cet allègement est assez prématuré vis-à-vis des indicateurs épidémiologiques.