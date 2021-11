La PlayStation 5 et la Xbox Series X continueront d'être difficiles à trouver pendant un moment. Heureusement qu'il existe des alternatives intéressantes.

Les signaux sont hélas loin d’être au vert : il sera a priori très difficile d’acquérir une PlayStation 5 ou une Xbox Series X avant Noël. La pénurie mondiale de composants plonge les constructeurs dans un sacré embarras alors que les deux consoles ont passé le cap des un an. D’autres, comme Valve, pour le Steam Deck, et Panic, pour la Playdate, ont été contraints de repousser le lancement de leur produit gaming à 2022.

Cette année, peut-être encore plus qu’en 2020, mettre la main sur une console pourrait devenir une expérience très frustrante (avec aucune promesse d’amélioration pour 2022). Fort heureusement, il existe quelques alternatives encore disponibles.

Quelle console acheter à la place de la PS5 et de la Xbox Series X ?

Attention, la PS4 est difficile à trouver

Vous pensiez que la PlayStation 5 était la seule console de Sony introuvable ? Mettre la main sur une PlayStation 4 constitue, en fait, aussi un défi. La différence est que cette console, sortie en 2013, existe en grande quantité sur le marché de l’occasion. D’ailleurs, si vous comptez opter pour une PS4 de seconde main, on vous conseillera de passer par une enseigne spécialisée pour des raisons de garantie (exemple : Micromania).

Il peut paraître étrange de conseiller une console sortie en 2013. Mais force est de constater que la PS4 peut rendre encore bien des services. Acheter une PS4 en 2021 revient à accéder à un catalogue de jeux ultra complet, proposés à des prix très, très bas. Quant à l’avenir, il ne s’annonce pas bouché à court terme : Sony a promis que Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et God of War : Ragnarök sortiront aussi sur PS4. Et plusieurs autres futurs blockbusters ne bouderont pas la console, à l’instar d’Elden Ring.

Où trouver facilement une PS4 ? Il y en a encore sur Micromania, à 299,99 € pour un modèle Slim de 500 Go. Sinon, il reste l’occasion.

La Xbox Series S, vraie machine nouvelle génération ?

En commandant la Xbox Series S aujourd’hui sur un site comme Amazon, vous pourrez la recevoir… demain. La Xbox Series S, lancée en même temps que la Xbox Series X en novembre 2020, est une anomalie sur le marché actuel. Elle n’en devient pas moins attractive. Pour moins de 300 €, elle fait tourner tous les jeux Xbox d’aujourd’hui et en fera de même, avec les jeux de demain. Microsoft a simplement voulu proposer un modèle plus abordable, en sacrifiant quelques atouts graphiques (pas de jeux en 4K). Elle conserve néanmoins une architecture SSD pour des temps de chargement ultra rapides et donne accès à une multitude de plateformes de SVOD (MyCanal, Netflix, Disney+…).

La Xbox Series S est par ailleurs un pont vers le Xbox Game Pass, un catalogue de jeux disponibles par abonnement (à partir de 9,99 € par mois). Par conséquent, la console de Microsoft permet de jouer sans vraiment se ruiner, et peut constituer un vrai bon choix pour les mois à venir. Dernier atout : son design est tout à la fois compact et passe-partout. Et comme elle est dépourvue d’un lecteur de disque, vous pourrez plus facilement la planquer dans un meuble.

Où trouver facilement une Xbox Series S ? Sur Amazon, moyennant 299 €. Elle embarque 500 Go de stockage, extensible via une carte mémoire propriétaire.

La Nintendo Switch est encore là, mais pour combien de temps ?

« Victime de la pénurie de composants, la console manquera-t-elle les fêtes de fin d’année ? », écrivions-nous il y a quelques jours à propos de la Nintendo Switch. Sortie en mars 2017, la Switch se vend de plus en plus, ce qui peut devenir un problème, quand on n’est pas en capacité d’en produire davantage. Pour le moment, on peut encore trouver facilement une Switch, mais cette situation pourrait empirer à mesure qu’on se rapprochera de Noël.

D’autant que la Nintendo Switch a profité du lancement du modèle OLED — plus haut de gamme — pour baisser son prix. Désormais, on la trouve aux alentours des 270 €, contre environ 300 € auparavant. Faut-il dépenser plus pour la Switch OLED ? Oui, si vous jouez beaucoup en mode portable et que vous êtes à la recherche de la meilleure expérience possible. Vous ne voulez pas vous ruiner ? La Switch Lite coûte moins de 200 € (et ne devrait pas être affectée par la pénurie).

On rappelle que le catalogue exclusif de la Nintendo Switch a de quoi faire rêver : des jeux Pokémon, Super Mario Odyssey, des épisodes Zelda (y compris le grandiose The Legend of Zelda : Breath of the Wild), Animal Crossing : New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe…

Où trouver facilement une Nintendo Switch ? Sur Amazon, à 269 €.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo