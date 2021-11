La pénurie de composants continue de faire des siennes. C'est désormais au tour du Steam Deck d'être affecté. Attendue pour décembre, la console portable de Valve ne sera pas disponible avant février 2022.

La pénurie des composants, qui touche plusieurs industries depuis le début de la pandémie de coronavirus, a encore frappé. Cette fois, elle touche le Steam Deck de Valve. Dans un communiqué publié le 10 novembre, l’entreprise a annoncé une mauvaise nouvelle : alors que sa console portable capable de faire tourner des jeux PC était attendue pour décembre, elle a été repoussée à février 2022. Ce qui veut dire que personne ne l’aura avant Noël.

« Nous nous excusons pour ce délai. Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes liés à la chaine d’approvisionnement mondiale, mais en raison d’une pénurie de matériaux, les composants n’arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales », indique Valve, bien évidemment très peiné par la situation dont l’entreprise n’est pas la seule victime.

Le Steam Deck loupera les sapins de Noël

Celles et ceux qui se faisaient une joie de recevoir leur Steam Deck avant Noël devront donc patienter quelques semaines supplémentaires. Il s’agit d’un lancement compliqué pour le produit physique le plus ambitieux de Valve, en se rappelant qu’il y a eu de sacrées bousculades au moment des précommandes. À noter que la firme préfère utiliser le conditionnel dans son message (« les premières livraisons de Steam Deck devraient pouvoir être honorées en février 2022 ») — une preuve que rien n’est encore fait et qu’un autre retard reste possible.

Conséquence de ce décalage : aujourd’hui, la page dédiée au Steam Deck indique la mention « Commande possible après le 2ᵉ trimestre 2022 » pour les nouvelles personnes intéressées. Bref, la console risque d’être une denrée rare l’année prochaine. On rappelle qu’il est actuellement très compliqué de mettre la main sur une PlayStation 5 et une Xbox Series X — respectivement commercialisées par Sony et Microsoft. Pourtant, elles sont toutes les deux sorties en novembre 2020. De son côté, Nintendo a produit beaucoup moins de Switch que prévu alors qu’elle est particulièrement plébiscitée par le public.

La seule bonne nouvelle de ce report concerne le catalogue du Steam Deck. Ces quelques semaines de délais supplémentaires vont offrir du temps aux développeurs pour s’assurer que leurs jeux tournent correctement sur la console portable. Pour les aider, Valve a mis en place un système d’étiquettes renseignant sur le statut d’un jeu (‘Compatible’, ‘Jouable’, ‘Non pris en charge’ et ‘Indéterminé’).

