Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’avez toujours pas exploré le monde de Poudlard et ses environs, le jeu basé sur l’univers d’Harry Potter est bien moins cher qu’à sa sortie. Une bonne occasion d’enfourcher son balai sur consoles next-gen.

C’est quoi, la promo sur Hogwart Legacy ?

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est habituellement vendu 79,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. La version physique sur PS5 est en ce moment proposée au prix de 25,49 € sur le site de Leclerc, et au même prix sur Xbox Series.

C’est quoi, ce jeu dans l’univers d’Harry Potter ?

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu vidéo développé par Avalanche Software, sorti en février 2023 sur PC et sur consoles de salon. Le jeu prend place dans l’univers d‘Harry Potter et vous propose d’incarner un élève de Poudlard, face à des antagonistes adeptes de la magie noire. Bien sûr, en plus d’une histoire inédite, l’univers de la saga est habilement utilisé tout le long de l’aventure. Et comme tout bon apprenti magicien qui se respecte, vous devrez participer à la vie dans l’école via de nombreuses activités liées au monde de la magie. Malheureusement, le titre ne propose pas de Quidditch.

Entre deux cours de fabrication de potions, vous êtes libre d’explorer le château de Poudlard, ainsi que ses environs dans une vaste carte qui sert de terrain de jeu, mais aussi d’encyclopédie géante de la saga.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Est-ce que le jeu vaut le coup à ce prix ?

Moins de 30 € pour un triple A plaisant, c’est une excellente affaire. Cet Action-RPG en monde ouvert plaira sûrement aux joueuses adeptes de la franchise Harry Potter, ainsi qu’à celles et ceux moins familiers de l’univers du sorcier. Le titre est en effet plaisant et bien rythmé, avec des éléments RPG bien intégrés comme la personnalisation du personnage, l’arbre de compétence, ou la progression par paliers.

Le titre propose de plus une partie graphique solide, avec de chouettes environnements et un moteur de jeu efficace. Sans révolutionner le monde des triples A, Hogwarts Legacy est un plaisir pour les fans, et un jeu très plaisant pour les nouveaux venus.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez notre test de Hogwart Legacy sur PS5

👉 Nos conseils pour bien débuter à Poudlard

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.