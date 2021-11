Personne ne recevra sa Playdate, console portable équipée d'une manivelle, avant Noël. Panic a officialisé la mauvaise nouvelle dans un communiqué évoquant tout aussi bien la pénurie de composants que des problèmes de batterie.

Le Steam Deck de Valve ne sera pas la seule nouvelle console à louper les fêtes de fin d’année. Dans un message envoyé le 11 novembre aux futurs propriétaires, Panic a partagé une mauvaise nouvelle : personne ne recevra sa Playdate en 2021. Pour rappel, la Playdate est l’intrigante machine jaune au look rétro et équipée d’une manivelle. Les premiers exemplaires de cette console devaient initialement être prêts pour la fin d’année.

Comme on peut s’y attendre, Panic cite la pénurie de composants, qui touche nombre d’industries, pour justifier ce retard. Mais l’entreprise a également fait face à un autre problème inattendu : les 5 000 premières Playdate assemblées avaient une batterie défaillante, ce qui a contraint le constructeur à changer de fournisseur en urgence.

La Playdate est repoussée à son tour en 2022

Panic a conçu la Playdate avec un point important en tête : l’autonomie doit pouvoir assurer un gros temps de jeu et ne pas fondre quand la console est en veille. Hélas, quelques tests initiaux réalisés sur les premières Playdate assemblées ont abouti au pire scénario possible : « nous avons trouvé des exemplaires avec des batteries tellement vides que la Playdate ne pouvait plus s’allumer — et être rechargée » (un souci que ne rencontraient pas les prototypes). Pour ne pas prendre de risque, Panic a pris la décision de remplacer toutes les batteries, un processus long qui oblige à repousser le lancement. Par chance, la nouvelle batterie semble offrir des performances meilleures que prévu.

À cet imprévu sur l’autonomie s’ajoute la pénurie mondiale. Un problème global qui a poussé Panic à changer, là-encore, son fusil d’épaule face à des délais beaucoup trop longs (environ 2 ans pour recevoir certains composants). « Il existe un moyen de combattre la pénurie de puces : nous venons de terminer une révision de la carte mère de la Playdate afin d’utiliser un processeur similaire mais plus facile à trouver », indique la firme. Ce changement concerne les consoles qui seront produites pour la fin d’année prochaine. En somme, les premières Playdate n’auront pas le même processeur — ce qui n’aura aucune incidence sur la manière dont tournent les jeux vidéo.

Le calendrier de livraison des Playdate (qui dépend de votre place dans la file d’attente) :

Ancienne date Nouvelle date Groupe 1 (1-10 000) Fin 2021 Début 2022 Groupe 2 (10 000-20 000) Fin 2021 Début 2022 Groupe 3 (20 000-30 000) 2022 Seconde moitié 2022 Groupe 4 (30 000-40 000) 2022 Seconde moitié 2022 Groupe 5 (40 000-50 000) 2022 Fin 2022 Groupe 6 (plus de 50 000) 2023 2023

« Bien évidemment, ces estimations sont sujettes à des changements. C’est une période compliquée », rappelle Panic. Seule bonne nouvelle ? Le système de saison, qui permettra de récupérer deux jeux par semaine pendant trois mois, semble fonctionner à merveille. « Vous vous réveillez le matin, et votre Playdate est prête avec deux nouveaux jeux à découvrir », nous promet-on.

