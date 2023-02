Nintendo a terminé sa dernière présentation Direct avec une nouvelle bande-annonce pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, toujours attendu pour le 12 mai 2023 sur Switch.

Nintendo a attendu jusqu’au dernier moment. Au terme d’un long Direct de 40 minutes, la firme nippone a prévu un one more thing de circonstance : une nouvelle bande-annonce pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La future aventure de Link s’offre des séquences un peu plus bavardes, où l’on apprend qu’un combat dantesque attend Link.

On apprend aussi, et c’est une excellente nouvelle, que cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne sera pas repoussée. Comme prévu, elle sera bien disponible le 12 mai 2023, en exclusivité sur Nintendo Switch. Les fans pourront s’offrir une édition collector, ainsi qu’une nouvelle figurine amiibo à l’effigie de Link. Nintendo a aussi annoncé l’ouverture des précommandes.

https://www.youtube.com/watch?v=NThAJP1VL8M

Dans Zelda: Tears of the Kingdom, Hyrule est en danger

« Montrez-vous mes fidèles serviteurs. Mettez le Royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule et quiconque serait lié à sa cause. Et ne laissez aucun survivant ! », proclame une voix grave, qu’on peut attribuer à un individu aux sombres desseins. Il s’agit a priori de Ganondorf, méchant emblématique de la saga Zelda. Il y a un vrai sentiment d’urgence et de chaos qui se dégage des images, pour une aventure qui s’annonce palpitante pour notre héros. De nombreux ennemis se mettent en travers de son chemin et la princesse Zelda prévient qu’ils sont dirigés par un être sans doute trop puissant. Le face-à-face devrait être épique, à charge à Link de s’y préparer au mieux.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture YouTube

La bande-annonce n’est pas uniquement un moyen d’en dévoiler un peu plus sur le scénario. On découvre aussi de nouvelles facettes du gameplay. Link pourra par exemple se déplacer de diverses façons, avec plusieurs véhicules (certains sont étranges, dans le sillage du tracteur montré ci-dessus). Comme le veut l’orientation choisie, cette nouvelle épopée se passera une bonne partie dans les airs. On aperçoit d’ailleurs un planeur qui devrait rendre bien des services aux joueuses et aux joueurs.

