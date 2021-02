Nintendo a dévoilé un nouveau « Zelda » à l’occasion de son Nintendo Direct diffusé le 17 février. En attendant des informations sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, les joueurs Switch pourront (re)jouer à l'opus Skyward Sword en HD, initialement sorti sur Wii.

Nintendo avait convié les joueurs Switch à une longue présentation en ligne de 50 minutes centrée sur les nouveautés à venir. Alors qu’on aurait pu espérer des informations sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, la firme nippone a douché les espoirs à la fin de l’événement. Il faudra attendre encore un peu avant de découvrir de plus amples détails sur la suite du jeu de la décennie — selon Numerama. Pour faire patienter les fans, la Switch aura droit à un portage HD de The Legend of Zelda : Skyward Sword.

The Legend of Zelda : Skyward Sword est initialement sorti sur Wii, en 2011. À l’époque, il s’appuyait sur un gameplay faisant appel à la reconnaissance de mouvements (motion gaming). Naturellement, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD reprendra cette spécificité à son compte, avec une adaptation aux deux Joy-Con et des mouvements encore plus précis et intuitifs (grâce à la puissance de la Switch). Concrètement, vous allez pouvoir agiter les bras pour donner des coups d’épée et parer les attaques adverses.

Un nouveau « Zelda » sur Switch pour le mois de juillet

Le motion gaming sera réservé à la Switch normale. Dans le cas de la Switch Lite, qui ne dispose pas des Joy-Con détachables, on pourra jouer normalement avec les touches — ce qui n’était pas possible dans la version originale. Dans cette configuration, le stick droit servira à contrôler les coups portés par l’épée. The Legend of Zelda : Skyward Sword HD offrira donc du choix dans la prise en main.

À noter que The Legend of Zelda : Skyward Sword HD se base sur l’histoire la plus ancienne dans la chronologie de la saga. Il s’articule autour de la création de l’épée légendaire, brandie par le héros. S’il ressemble beaucoup aux anciens Zelda dans sa structure, Nintendo n’oubliera jamais de rappeler qu’il intègre certaines mécaniques reprises dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild (exemple : la jauge d’endurance).

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD est attendu pour le 17 juillet sur Nintendo Switch. Il sera accompagné d’une paire de Joy-Con collector, à l’effigie de l’épée et du bouclier (pour s’y croire encore plus devant son téléviseur).

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo