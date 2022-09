Durant son Direct diffusé le 13 septembre, Nintendo a officialisé le nom de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera disponible le 12 mai 2023.

Nintendo a joué avec notre patience à l’occasion de sa présentation Direct diffusée le 13 septembre. Mais la firme nippone a officialisé, enfin, le nom de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l’un des meilleurs jeux de tous les temps. Il a aussi révélé une date de sortie !

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 s’appellera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il sera disponible le 12 mai 2023, en exclusivité sur Nintendo Switch. On peut déjà affirmer qu’il s’agit du jeu le plus attendu de l’année prochaine (sur cette console en tout cas), tant son prédécesseur avait su placer la barre haut dès le lancement de la console hybride de Nintendo.

Les images de Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Youtube/Nintendo

Oubliez The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Cette bonne nouvelle pour les propriétaires d’une Nintendo Switch s’accompagne bien sûr de la diffusion d’une bande-annonce inédite. Elle ne dure qu’une poignée de secondes, mais permet de découvrir quelques environnements et pouvoirs de ce The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le gameplay s’annonce très vertical : on voit Link grimper sur des rochers mouvants ou encore escalader une racine épaisse. Il pourra même planer, voire voler, à l’aide d’un véhicule étrange.

Le nom The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qu’on peut traduire comme « Les larmes du Royaume » laisse présager une aventure très sombre, dans laquelle Link devra encore jouer les sauveurs. C’est déjà ce que laissaient entendre les premières bandes-annonces. Il semble être question d’une prophétie, à en croire l’introduction de la vidéo.

Il y a encore beaucoup de mystères qui entourent ce The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui devait initialement sortir cette année avant de connaître un report en mars dernier. À l’époque, Eiji Aonuma, producteur, avait indiqué que ce nouvel épisode « se déroulera non seulement au sol, comme dans le jeu précédent, mais aussi dans les cieux ». Les dernières images le confirment. Annoncé en 2019, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a bénéficié d’un développement très long. Il devrait s’appuyer sur des ambitions encore plus grandes que The Legend of Zelda: Breath of the Wild — qu’on considère comme le jeu de la décennie.

Les images de Zelda: Tears of Kingdom // Source : Youtube/Nintendo

En tout cas, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’aura a priori pas besoin d’une Switch Pro — plus puissante — pour exister. Cela devrait rassurer tous les propriétaires d’un modèle normal, Lite ou OLED. Le printemps prochain sera placé sous le signe de Zelda, et ce Tears of the Kingdom est un candidat instantané au titre de meilleur jeu de l’année.