Nintendo estime que le vrai nom du jeu vidéo en dirait un peu trop sur ce que l'épisode proposera.

Voilà maintenant deux ans que Nintendo a annoncé son intention de produire une suite à l’excellentThe Legend of Zelda : Breath of the Wild, qui est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux vidéo de la licence, un titre incontournable de la Switch et — disons-le — l’un des titres les plus réussis de l’histoire vidéoludique, tout court. Mais depuis, le studio s’est muré dans le silence.

Très rares sont en effet les occasions où Nintendo évoque ce nouveau titre. Quelques mois après l’annonce surprise d’une suite à Breath of the Wild, l’entreprise japonaise a bien sûr envoyé ses principaux cadres en première ligne pour dire que ce nouveau titre ira encore plus loin, qu’il proposera une expérience renouvelée et que son univers sera encore plus vaste. Ils ne diraient évidemment pas le contraire.

Un nom qui en dirait trop sur l’histoire

Mais ce mystère autour de Breath of the Wild 2 prend aujourd’hui une teinte presque saugrenue. Alors que cela fait deux ans que l’on sait qu’un nouvel épisode est en chantier, et que l’édition 2021 de l’E3 a été l’occasion pour Nintendo de dissiper un peu le brouillard l’entourant (en donnant un aperçu des nouveaux pouvoirs et en montrant de nouvelles images), le titre officiel n’est toujours pas connu.

En effet, Nintendo désigne toujours ce jeu comme « La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild », tandis que les fans, faute de mieux, en parlent comme de « Breath of the Wild 2 », ou « BotW 2 ». Et à en croire la société, ce refus de dévoiler le vrai titre ne serait pas du tout lié à des raisons de marketing, mais parce qu’il pourrait en dire beaucoup sur ce qui se passe dans ce prochain épisode.

C’est ce qu’a affirmé à IGN Bill Trinen, l’un des hauts cadres de Nintendo of America. « Quant à savoir pourquoi nous nous retenons sur le nom, vous devrez rester à l’écoute parce que, évidemment, les noms de Zelda sont assez importants. […] Ces sous-titres… ils commencent à donner des petits indices sur ce qui va peut-être se passer ». Et comme le jeu ne sort qu’en 2022, en parler maintenant est jugé prématuré.

Il est vrai que certains titres de la licence sont en fait liés à certaines mécaniques de jeu, à des thèmes ou à l’histoire : dans Ocarina of Time, l’instrument de musique tient une place prépondérante. Oracle of Seasons et Oracle of Ages nous font voyager à travers les saisons et les âges. The Wind Waker rappelle l’importance de l’éolien. Et Twilight Princess évoque le royaume des ombres.

Une autre raison possible est que le nom définitif de BotW 2 n’est pas encore validé. Ce n’est pas absurde : il y a bien des studios de jeu vidéo qui parfois doivent se contenter de présenter un héros en armure intégrale dans une cinématique d’annonce, car son design définitif n’est pas encore prêt.

