Juste avant un France - Allemagne de gala à l'Euro 2020, Nintendo tiendra une présentation Direct dans cette période cruciale de l'E3. On nous promet un show de 40 minutes, bien évidemment centré sur la Switch.

Ce soir, l’Équipe de France démarre son Euro 2020 avec un choc déjà décisif face à l’Allemagne. Mais la soirée de folie aura débuté quelques heures plus tôt, puisque c’est ce mardi 15 juin que Nintendo organise sa conférence E3 2021. On espère un show aussi copieux que celui de Microsoft, diffusé dimanche soir.

Comment suivre le Nintendo Direct ?

Pour voir la présentation en direct, il ne sera pas nécessaire de veiller tard : rendez-vous à 18h, soit de quoi se préchauffer avant le match de foot que personne ne veut louper. On connaît la durée de l’événement : 40 minutes.

Quand ? Le 15 juin 2021 à 18h, heure française ;

Le 15 juin 2021 à 18h, heure française ; Où ? Ici, le site de Nintendo ou sur YouTube ;

Ici, le site de Nintendo ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence Nintendo centrée sur les nouveautés Nintendo Switch.

Qu’attendre de la conférence E3 de Nintendo ?

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, ou rien

« Un nouveau Nintendo Direct d’environ 40 minutes dédié exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021 », promet le constructeur japonais. On devrait donc connaître le calendrier des nouveautés d’ici Noël, sachant qu’il reste encore six mois à couvrir et que les sorties du premier semestre n’ont pas été très soutenues.

Il y a quand même un jeu en particulier qui cristallise les attentes : The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, annoncé il y a tellement longtemps… La suite du meilleur jeu de la décennie précédente avait manqué le rendez-vous de février et on espère tous, au fond de notre cœur, qu’il fera enfin une nouvelle apparition. Imaginez une grande bande-annonce, avec du gameplay et une date de sortie pour cette année : elle suffirait à Nintendo pour réussir son E3 2021. On rappelle que la saga Zelda fête cette année ses 25 ans.

Il y a d’autres candidats à la sortie du silence : Bayonetta 3 et Metroid Prime 4, qui furent tous les deux officialisés en… 2017. Nintendo serait bien inspiré de ressortir ces deux exclusivités du placard, sans quoi on va encore tomber dans le running gag.

La Nintendo Switch Pro ?

Outre The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, la grosse cote concerne la présentation, là-aussi espérée, de la Switch Pro — nouveau modèle plus puissant. Le timing paraît idéal : montrer un jeu ambitieux comme le sera la future aventure de Link sur une console censée rendre les conditions de jeu plus confortables. Au regard des rumeurs qui la concernent, la Switch Pro semble taillée pour faire briller un titre comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Avec un tel duo, il sera difficile d’affirmer que Nintendo a loupé son E3.

Toutefois, la description de Nintendo est assez claire sur le sujet : on devrait assister à un événement « dédié exclusivement aux jeux ».

