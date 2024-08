Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Nintendo Switch OLED, le modèle le plus premium de la gamme, est en ce moment à un imbattable — de quoi compenser avec le climat stressant de la rentrée.

C’est quoi, cette promotion sur Nintendo Switch OLED ?

La Nintendo Switch en version OLED, normalement proposée à 319 €, est actuellement disponible pour seulement 219,99 € sur Aliexpress. Toutefois, pour profiter de ce tarif une petite manipulation est nécessaire pour profiter du code de réduction offrant 40 € de remise. Affichée à 259 €, il suffit d’ajouter un produit à 10 € pour appliquer le code 8FR40.

Vous pouvez, par exemple, vous diriger vers une carte Micro SD Sandisk de 128 Go à 12 €. Pour ceux qui pensent avoir assez de place avec le stockage de base, vous pouvez acheter la panoplie de protection avec :

Pour aller plus loin Test de la Nintendo Switch OLED : la console qui aurait dû sortir dès le début

C’est quoi, cette console Nintendo Switch ?

Cette Nintendo Switch OLED est une version Chinoise (CN) est fournie directement avec un adaptateur pour charger correctement la console. En dehors de cette particularité, le modèle est similaire en tout point et permet de profiter des jeux de la même manière qu’un modèle Européen.

La majeure différence de cette Switch par rapport au modèle classique se trouve au niveau de son écran OLED de 7 pouces, qui offre une qualité d’image bien supérieure à celle de la version classique. Les couleurs sont plus vives, les contrastes plus marqués, et les noirs sont vraiment profonds. Cela améliore considérablement l’expérience de jeu, sur des jeux contemplatifs, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild — bien que résolution reste en 720p, et jusqu’en 1080p sur les écrans.

Switch OLED Switch

Au-delà de la qualité d’image, les finitions de la console sont nettement améliorées avec notamment un support de table ajustable beaucoup plus solide que la béquille de la version originale.

Ses haut-parleurs sont aussi améliorés avec un son plus puissant et immersif. Côté stockage, la console dispose de 64 Go, soit le double de la capacité du modèle classique, permettant ainsi de stocker davantage de jeux vidéo. Cela permet de ne pas devoir investir immédiatement dans une carte microSD.

Nintendo Switch OLED // Source : Louise Audry pour Numerama

À ce prix, ce Nintendo Switch OLED est-il une bonne affaire ?

Absolument. La Switch OLED est le choix idéal pour les joueurs qui recherchent une console portable avec un écran de qualité supérieure et des finitions soignées. Si vous jouez exclusivement sur votre téléviseur, la différence avec la version classique sera cependant moins perceptible.

Pour aller plus loin Switch OLED VS Switch : quelle console de Nintendo choisir ?

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !