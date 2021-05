Après une année 2020 privée de nouveaux films Marvel, Disney prévoit un calendrier très copieux pour les mois à venir. Le Marvel Cinematic Universe a repris sa marche en avant avec la série WandaVision et il y aura dix nouveaux films d'ici 2023.

Cela fait maintenant plus de deux ans qu’Avengers : Endgame est sorti dans les salles obscures. Depuis, le Marvel Cinematic Universe n’a ajouté qu’un seul film à son empire — Spider-Man : Far From Home. La pandémie de coronavirus a bouleversé les plans de Disney et de Marvel, qui n’ont rien proposé aux fans en 2020. Il a fallu attendre que la plateforme Disney+ diffuse WandaVision puis Falcon et le Soldat de l’Hiver pour retrouver les super-héros.

Si les aficionados doivent trépigner d’impatience à l’idée de retourner au cinéma pour continuer à découvrir chaque nouvelle pièce du MCU, leur attente risque d’être récompensée. Car le planning prévu par Disney est plus que copieux. Dans une bande-annonce diffusée le 3 mai 2021, on peut découvrir plusieurs dates de sortie. Entre juillet 2021 et mai 2023, dix blockbusters sont prévus sur les grands écrans (dont sept en un an).

Maintenant que la saga articulée autour du méchant Thanos est terminée, Disney et Marvel pourront même pousser l’exotisme un peu plus loin, là où ils étaient obligés de respecter un fil conducteur depuis le tout premier Iron Man. Quels sont les films déjà planifiés ? Quelles séries inonderont prochainement Disney+ ? Quels arcs peuvent sortir de l’imagination des scénaristes ? On fait le point sachant que les deux multinationales avaient initialement officialisé leurs plans pour la Phase 4 à l’occasion du San Diego Comic Con 2019.

Attention, cet article contient quelques spoilers.

Les films

Black Widow — 7 juillet 2021

Black Widow, interprétée par Scarlett Johansson, ne survit pas dans Avengers : Endgame. La super-espionne se sacrifie pour récupérer la Pierre de l’Âme dans le passé. Compte tenu de cet élément scénaristique, le long métrage centré sur elle prendra la forme d’un prologue avec le méchant Taskmaster. Il sera mis en scène par la réalisatrice Cate Shortland. Au casting, on retrouvera Rachel Weisz mais aussi David Harbour, vu dans Stranger Things. On y découvrira un nouveau méchant prénommé Taskmaster.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux — 1er septembre 2021

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux sera le premier long métrage du MCU avec un super-héros asiatique en tête d’affiche (n’en déplaise au sorcier Wong dans Doctor Strange). Il permettra aussi à Disney et Marvel d’oser le genre kung-fu. Réalisé par Destin Daniel Cretton, le film suivra les aventures de Shang-Chi tandis qu’il affrontera Le Mandarin, méchant quelque peu insulté dans Iron Man 3.

The Eternals — 3 novembre 2021

Le collectif Avengers supposé à la retraite (pour combien de temps ?), le MCU aura besoin d’une nouvelle réunion de héros aux capacités surhumaines. Réalisé par Chloé Zhao, Eternals reprendra le flambeau avec une histoire articulée autour des Éternels, une ancienne race humaine dotée de pouvoirs cosmiques qui se bat contre les Déviants. Angelina Jolie, Richard Madden ou encore Salma Hayek seront au casting.

Spider-Man : No Way Home — 15 décembre 2021

Tom Holland va déjà rempiler pour une troisième aventure à son nom. Et il devrait en découdre avec les univers parallèles dans Spider-Man : No Way Home. Au casting, on retrouvera Alfred Molina et Jamie Foxx. Ils retrouveront chacun le rôle qu’ils tenaient dans les autres films Spider-Man (Dr Octopus dans Spider-Man 2 de Sam Raimi et Electro dans The Amazing Spider-Man 2). Peut-être que Tom Holland y croisera aussi Tobey Maguire et Andrew Garfield, les autres interprètes du super-héros…

Doctor Strange in the Multiverse of Madness — 23 mars 2022

Benedict Cumberbatch ne va pas manquer de renfiler le costume de Stephen Strange, alias le sorcier très puissant chargé de veiller sur la Pierre du Temps. Derrière la caméra, on retrouve Sam Raimi, à qui l’on doit la tout première trilogie Spider-Man. Scarlet Witch sera aussi de la partie. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera lié au troisième film Spider-Man et à la série Wandavision.

Thor : Love and Thunder — 4 mai 2022

Devinez qui est de retour dans la franchise Thor ? Natalie Portman, la love interest humaine du super-héros asgardien. Sauf qu’elle a pris du galon depuis et va incarner une Thor au féminin dans Thor : Love and Thunder. Taika Waititi, l’homme derrière l’hilarant Thor : Ragnarok, sera chargé de nous rendre ça plausible tandis que Christian Bale incarnera le méchant (Gorr, le Massacreur de dieux). Attendez-vous à rire.

Black Panther : Wakanda Forever — 6 juillet 2022

La suite de la seule production du MCU nommée à l’Oscar du meilleur film se fera sans Chadwick Boseman, décédé tragiquement après un long combat face à la maladie. Disney et Marvel ont déjà annoncé qu’il n’y aura pas de remplaçant pour Black Panther : Wakanda Forever. La suite, toujours réalisée par Ryan Coogler, rendra hommage à l’acteur et s’intéressera aux autres personnages.

The Marvels — 9 novembre 2022

Premier film du MCU avec une super-héroïne pour tête d’affiche, Captain Marvel a permis d’introduire un personnage puissant au sein de l’univers. On s’attendait à ce qu’elle ait un rôle plus important dans Avengers : Endgame, où elle n’apparaît finalement que subrepticement. Il faudra donc attendre The Marvels (ex-Captain Marvel 2) pour continuer à découvrir le personnage incarné par Brie Larsson. Le blockbuster sera mis en scène par Nia DaCosta et devrait être la réunion avec Monica Rambeau (vue dans WandaVision) et Kamala Khan.

Ant-Man and the Wasp : Quantumania — 15 février 2023

Il y aura donc un troisième film dédié à Ant-Man, le super-héros capable de devenir riquiqui. Le réalisateur Peyton Reed, ainsi que le casting composé de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, effectueront leur retour. Ils seront rejoints par Jonathan Majors, qui interprétera Kang the Conqueror — l’un des plus grands méchants de Marvel.

Les Gardiens de la Galaxie 3 — 3 mai 2023

Éjecté il y a quelques mois en raison de vieux tweets à l’humour douteux, James Gunn aura finalement l’occasion de conclure sa trilogie Les Gardiens de la Galaxie (une fois qu’il se sera occupé du reboot de Suicide Squad). On espère que le scénario intégrera Thor, qui part voyager avec Star-Lord et les autres à la fin de Avengers : Endgame. L’évolution comique du personnage, amorcée dans Thor : Ragnarok, veut ça.

Blade

Blade, le super-héros mi-homme mi-vampire, fera son grand retour sur grand écran. Marvel et Disney ont officialisé un nouveau film dont on sait une seule chose : c’est l’acteur oscarisé Mahershala Ali qui prendra le relais de Wesley Snipes. C’est déjà une excellente nouvelle.

Les 4 Fantastiques

Homme derrière Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home et Spider-Man : No Way Home, Jon Watts aura la lourde tâche de relancer Les 4 Fantastiques au cinéma. Bon courage après les trois premiers fiascos.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four ! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Le reste ?

Le voyage dans le temps sans notion de causalité introduit dans Avengers : Endgame ouvre beaucoup de portes pour la suite du Marvel Cinematic Universe. Rien n’empêcherait les scénaristes de repartir dans le passé pour prendre d’autres embranchements au sein de la chronologie connue à l’heure actuelle. On peut même parler de pirouette narrative très opportuniste pour faire ce qui a déjà été fait… mais autrement.

En parallèle, il y a quelques pistes possibles qui se dégagent des dernières minutes de Avengers : Endgame. Qui pour enfiler l’armure d’Iron Man après son sacrifice ? Ce sera peut-être Harley Keener. Croisé dans Iron Man 3 à l’époque où il n’est encore qu’un jeune garçon, il assiste à l’enterrement de Tony Stark. Comme déjà dit, Thor est parti pour devenir un membre des Gardiens de la Galaxie (à la place de Gamora ?). Quant à Captain America, il décide de raccrocher le bouclier en l’offrant à Sam Wilson (plutôt qu’à Bucky). On ne le reverra plus dans le MCU, du moins plus sous les traits de l’acteur Chris Evans.

Il reste aussi à définir comment les licences appartenant à la Fox vont être intégrées dans le MCU maintenant que Disney a tout récupéré. À l’avenir, il y aura encore plus de comics dans lesquels piocher. À l’occasion du SDCC, Kevin Feige a annoncé des projets pour Les Quatre Fantastiques et les X-Men, mais ce sera visiblement pour après 2021.

Dernière confirmation sur les films : Spider-Man ne quittera pas le MCU, après un accord financier trouvé avec Sony Pictures, qui détient les droits.

Les séries

Les tournages de plusieurs séries du MCU ont été affectés par le coronavirus. Par conséquence, le calendrier des dates de diffusion sur Disney+ a été chamboulé.

WandaVision — 15 janvier 2021

Le show centré sur Scarlett Witch et Vision, intitulé WandaVision, a les argument pour devenir la romcom de Disney+, teintée de quelques super-pouvoirs. La série prend place après Avengers : Endgame. Le ton est très différent et étrange.

The Falcon and the Winter Soldier — 19 mars 2020

Falcon, campé par Anthony Mackie, récupère le bouclier de Captain America dans Avengers : Endgame. Il va, en compagnie de Buck Barnes — le Soldat de l’Hiver –, former un duo de choc, avec une éventuelle appétence pour le genre buddy movie. On retrouve aussi Daniel Bruhl, qui reprendra son rôle de Zemo, vu dans Captain America : Civil War.

Loki — 11 juin 2021

Loki connaît un destin funeste dans Avengers : Infinity War. Et comme il n’est pas victime du génocide de Thanos, il ne revient pas à la vie dans Avengers : Endgame. Toutefois, quand les super-héros retournent dans le passé, on voit le demi-frère de Thor parvenir à s’enfuir avec le Tesseract (ce qui pousse Iron Man et Captain America à remonter encore plus le temps). Marvel partira de cette réalité alternative pour sa série centrée sur Loki, incarné par Tom Hiddleston.

What If… ? — Été 2021

Première série animée du MCU, What If… ?, comme son titre l’indique, présentera des réalités alternatives liées à des changements dans les événements que l’on a vus au cinéma. Les acteurs prêteront leur voix au personnage qu’ils ont précédemment incarné en chair et en os.

Ms. Marvel — Fin 2021

Ms. Marvel sera la première production du genre avec une super-héroïne musulmane en tête d’affiche. Bisha K. Ali est au scénario de l’adaptation des aventures de Kamala Khan — une jeune étudiante ayant la faculté de changer d’apparence et de modifier la taille des membres de son corps.

Hawkeye — NC

Rescapé du génocide de Thanos, contrairement à toute sa famille, Hawkeye passe par toutes les émotions dans Endgame. Il devient Ronin, un anti-héros vengeur, avant de revenir sur le droit chemin grâce à Black Widow (à qui il dira adieu). Dans sa série, il entraînera Kate Bishop (Hailee Steinfeld) pour qu’elle puisse devenir Hawkeye à son tour.

She-Hulk — NC

Comme son pseudo l’indique, She-Hulk est la version féminine du super-héros vert — elle a obtenu les gènes transformés de Hulk après une transfusion sanguine. Dans la vraie vie, elle s’appelle Jennifer Walters et elle est la cousine de Bruce Banner. Tatiana Maslany sera au casting, tout comme Tim Roth (Abomination) et Mark Ruffalo (Hulk).

Moon Knight — NC

Qui est Moon Knight ? Un mercenaire laissé pour mort dans le désert et qui va revenir sous les traits d’un vengeur masqué. Marvel n’hésite pas à le décrire comme un super-héros doté de plusieurs personnalités avec un penchant pour les actions amorales.

Iron Heart — NC

Une série centrée sur une super-héroïne interprétée par Dominique Thorne. Il s’agit d’une jeune ingénieure brillante qui va bâtir, comme Tony Stark autrefois, sa propre armure.

Armor Wars — NC

Armor Wars est une adaptation des comics éponymes. La série sera centrée sur War Machine, et abordera la pire crainte de Tony Stark : sa technologie tombant entre de trop nombreuses mains.

Secret Invasion — NC

Nick Fury (Samuel L. Jackson) aura bien droit à sa série. Il sera accompagné du skrull Talos (Ben Mendelsohn) dans Secret Invasion. Le duo va découvrir que nombre de personnes, y compris des amis ou même des ennemis, ont été discrètement remplacés par des Skrulls, une espèce métamorphe.

Le reste ?

Au vu du vivier de personnages dont il dispose, Marvel peut enchaîner les séries pour alimenter Disney+. Des programmes sur la Guêpe, Wang ou encore Shuri, la petite sœur de Black Panter, seraient adaptés à la plateforme et permettraient au MCU de s’étendre toujours plus. Non sans étancher la soif des fans qui ne demandent que cela.

Crédit photo de la une : Marvel Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo