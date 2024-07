Lecture Zen Résumer l'article

C’est le grand retour de Deadpool au cinéma, avec un troisième film qui l’associe à Wolverine. Envie de voir ou revoir ses deux premières aventures ? Une plateforme de streaming les propose en exclusivité.

C’est ce mercredi 24 juillet 2024 que sort en France Deadpool & Wolverine. Pour son troisième film, le super-héros incarné par Ryan Reynolds envisage de « sauver Marvel » en compagnie de Wolverine (Hugh Jackman renfile le costume pour l’occasion). Intégré au Marvel Cinematic Universe, Deadpool & Wolverine est l’un des blockbusters de l’été.

Vous avez tout oublié de Deadpool (2016) et Deadpool 2 (2018) ? Ce serait logique, puisque ces films sont sortis il y a longtemps. Fort heureusement, on peut compter sur le streaming pour se rafraîchir la mémoire. Les deux comédies d’action sont disponibles sur une seule et même plateforme de SVOD.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Où regarder les 2 premiers films Deadpool en streaming ? Sur Disney+

À l’époque de leur sortie au cinéma, Deadpool et Deadpool 2 ont été produits par 20th Century Fox. Par conséquent, même si Deadpool est bien un super-héros de l’écurie Marvel, les deux films ne font pas partie du Marvel Cinematic Universe. Deadpool & Wolverine, lui, le sera, en raccrochant le wagon grâce au concept du multiverse.

Source : Marvel Studios

Cependant, la 20th Century Fox a été rachetée par Disney, qui en a donc profité pour récupérer les droits d’adaptation de Deadpool (et aussi des X-Men). Par conséquent, Deadpool et Deadpool 2 font partie du catalogue Disney+. La plateforme de SVOD les propose en exclusivité, avec une qualité optimale (en 4K UHD HDR si vous avez l’abonnement le plus cher). Disney+ est disponible en trois formules : Standard avec pub (5,99 € par mois), Standard (8,99 € par mois, 89,90 € par an) ou Premium (11,99 € par mois, 119,90 € par an).

Est-il nécessaire d’avoir vu Deadpool et Deadpool 2 pour apprécier Deadpool & Wolverine ? Le premier film permet de découvrir les origines du super-héros, ou comment Wade Wilson, un mercenaire à la langue bien pendue, est devenu un anti-héros à l’humour gras. Le deuxième long métrage est un peu plus dispensable. En avril dernier, le réalisateur Shawn Levy confiait que Deadpool & Wolverine a été écrit pour être compréhensible par un maximum de monde, sans obligation d’avoir vu tous les films précédents (car il y a aussi ceux avec Wolverine, et certains contenus clés du Marvel Cinematic Universe).

Deadpool & Wolverine Il n’y a pas d’offres pour le moment

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.