Secret Invasion sort sur Disney+ en juin 2023. La série de Marvel est la première de la phase cinq du MCU. Elle est centrée sur le personnage de Nick Fury, qui se démène pour sauver la Terre face à une invasion secrète…

La sortie de Secret Invasion, première série télévisée de l’année pour Marvel Studios, est désormais proche. Attendue le premier jour de l’été, elle met en scène Samuel L. Jackson dans la peau de Nick Fury. Sa mission ? Sauver la Terre d’un grand péril. Rien de moins qu’une invasion secrète alien. Une bande-annonce a été diffusée le 3 avril.

La bande-annonce de Secret Invasion

La dernière bande-annonce en date a été diffusée le 3 avril 2023.

Quand sort Secret Invasion ?

La série sera diffusée à partir du 21 juin 2023. Il s’agira de la première série de Marvel Studios pour cette année. Sont aussi attendues, sauf bouleversement du calendrier : What If…? saison 2, Echo, Loki saison 2, Ironheart et Agatha : Coven of Chaos. Cependant, des rumeurs laissent entendre que certaines séries glisseront à 2024. Mais pas Secret Invasion.

À quoi fait référence cette « invasion secrète » ?

Secret Invasion, ou invasion secrète en français, désigne un arc narratif de tout premier plan dans l’univers des comics Marvel. Au milieu des années 2000, la maison d’édition commence à planter les graines d’un évènement qui connaîtra son point d’orgue en 2008 et 2009, avec la sortie de huit numéros principaux et une pléthore de publications périphériques y faisant référence.

C’est dans les comics que cette histoire d’invasion secrète a d’abord été racontée. // Source : Rodrigo Kore

Dans les comics, cette invasion secrète porte très bien son nom : la Terre se fait en effet infiltrer clandestinement par des extraterrestres, les skrulls. Ces derniers sont des métamorphes, c’est-à-dire qu’ils ont la faculté de modeler leur apparence à leur guise. Ils sont donc en mesure de se faire passer pour d’autres personnes… comme des superhéros.

Face à ces usurpateurs, certains des plus fameux groupes seront mobilisés — dont les membres des Avengers (d’Iron Man à Spider-Man, en passant par Captain Marvel, Thor, Black Widow…), les Quatre Fantastiques, ou bien les X-Men. La série télévisée va s’inspirer de ce vaste crossover, mais en l’adaptant pour tenir compte de ce qui a été raconté au cinéma et à la TV.

Quelle est l’histoire de Secret Invasion ?

Évidemment, impossible de copier-coller le récit de la BD dans la série, ne serait-ce que pour des raisons de cohérence scénaristique — au moment où se passe la série, le Marvel Cinematic Universe (MCU) a déjà fixé le sort de certains personnages. Par ailleurs, d’autres groupes de super-héros n’ont pas encore été intégrés — que ce soit les X-Men ou les Quatre Fantastiques.

La série, d’ailleurs, ne semble pas laisser une grande place aux super-héros. On se dirige sur une série d’espionnage centrée sur Nick Fury, un « banal » humain, incarné par l’acteur Samuel L. Jackson. L’intéressé découvre un plan d’invasion de la Terre par un groupe de skrulls. À charge pour lui d’empêcher cette infiltration, aidé par quelques alliés de confiance.

Bien que la série pourrait donner l’impression d’être une porte de sortie idéale pour Samuel L. Jackson, ce ne sera pas sa dernière apparition dans le MCU. Il est encore attendu dans un film au moins, The Marvels, dont la sortie est prévue pour le mois de novembre 2023. Il retrouvera entre autres Brie Larson, l’actrice incarnant Captain Marvel, avec qui il a joué dans le film du même nom en 2019.

Nick Fury. // Source : Marvel Studios

Captain Marvel a d’ailleurs posé les bases de ce qui sera maintenant développé dans la série. Le film de 2019 mentionne les skrulls et leur opposition aux krees, une autre race alien. Le film, qui se déroulait dans le passé du MCU (dans les années 1990), a montré la proximité de Nick Fury d’aider quelques skrulls, dont Talos, personnage joué par Ben Mendelsohn.

Il semblerait par ailleurs, à en croire la dernière bande-annonce, que le groupe Damage Control ait un rôle prépondérant dans cette série. Ce département, censé être une branche du SHIELD, avait déjà posé pas mal de soucis à Kamala Khan dans Miss Marvel, ou même au Spider-Man de Tom Holland.

Quels personnages sont attendus ?

La distribution principale est la suivante :

Nick Fury (Samuel L. Jackson) ;

Maria Hill (Cobie Smulders) ;

Talos (Ben Mendelsohn) ;

Gravik (Kingsley Ben-Adir) ;

G’iah (Emilia Clarke) ;

Sonya Falsworth (Olivia Colman) ;

James Rhodes / War Machine (Don Cheadle) ;

Everett K. Ross (Martin Freeman) ;

Des rumeurs laissent entendre que d’autres personnages pourraient apparaître dans la série. Certains super-héros, en particulier, dont l’actrice Chloe Bennet. Elle jouait Daisy Johnson / Quake dans Agents of SHIELD. L’intéressée a certes démenti, mais Marvel Studios a pris l’habitude de ménager des surprises et d’organiser des crossovers entre les films et les séries. On compte aussi des rumeurs sur un retour possible de Jemma (incarnée par Elisabeth Henstridge).

Nick Fury et Maria Hill, dans le premier film Avengers. // Source : Marvel

Quelle phase Marvel pour Secret Invasion ?

Secret Invasion appartient à phase cinq du MCU, qui a démarré en 2023 avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. La phase cinq est la suivante :

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Guardians of the Galaxy Vol. 3

The Marvels

Captain America: New World Order

Thunderbolts

Blade

On retrouve aussi toutes les séries mentionnées précédemment, en haut de l’article, mais aussi Daredevil: Born Again. Ensuite, ce sera la phase six.

Quand a été annoncée Secret Invasion ?

Les premières rumeurs autour d’une série impliquant Nick Fury remontent au mois de septembre 2020. Deux mois plus tard, le nom de la série est confirmé par Marvel Studios. Bien entendu, Samuel L. Jackson a été annoncé au casting immédiatement, car la série tourne autour de son personnage. Le reste de la distribution principale a été révélé progressivement, en 2021 et 2022.

Nick Fury dans Secret Invasion. // Source : Marvel, Disney+

Où voir Secret Invasion ?

La série sera diffusée intégralement sur Disney+, la plateforme de SVOD du géant du divertissement.

Combien y aura-t-il d’épisodes ?

Six épisodes composeront Secret Invasion, avec une durée d’environ 40 et 50 minutes pour chacun. La diffusion des épisodes se fera au rythme d’un épisode par semaine. Au 2 août, les six épisodes auront été mis en ligne.

Y aura-t-il une saison 2 à Secret Invasion ?

Le format très ramassé de Secret Invasion — à peine six épisodes, ce qui la classe dans la catégorie des miniséries — suggère que Marvel Studios ne prévoit pas de suite avec une saison deux. En outre, on sera à quelques mois de la diffusion au cinéma de The Marvels, film dans lequel jour Samuel L. Jackson. Selon Kevin Feige, la « suite » sera surtout un autre film.

Cette suite est appelée Armor Wars, annoncée en 2020. Cette adaptation tirée des comics du même nom est centrée sur James Rhodes / War Machine (Don Cheadle). On ne sait pas si Nick Fury (Samuel L. Jackson) apparaîtra dans le film, qui était au départ une série. Dans la série, War Machine va être face à la prolifération des technologies de Tony Stark dans les mauvaises mains.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !