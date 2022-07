Marvel et Disney ont multiplié les annonces majeures à l’occasion d’un panel organisé dans le cadre du Comic-Con de San Diego. On connaît désormais le contenu de la phase V.

Vous êtes fan de Marvel et du Marvel Cinematic Universe (MCU) ? Du 21 au 24 juillet s’est tenue la convention Comic-Con de Siego, pendant laquelle de nombreuses annonces sur l’avenir du MCU ont été partagées et résumées le 23 juillet par Polygon.

Fin de la Phase IV, contenu de la Phase V, début de la Phase VI, projets inédits… : voici tout ce qu’il faut retenir des dernières annonces Marvel.

Toutes les dernières annonces de Marvel

La fin de la Phase IV de Marvel

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que le Marvel Cinematic Universe fonctionne sous la forme de phases. Nous sommes actuellement dans la quatrième, débutée avec la série WandaVision (diffusée sur Disney+). On sait dorénavant qu’elle se terminera avec Black Panther: Wakanda Forever, qui sera dans nos salles le 9 novembre 2022.

La première bande-annonce de Black Panther: Wakanda Forever

Marvel n’a pas fait le voyage jusqu’à San Diego sans une petite bande-annonce. On a donc pu découvrir les premières images de Black Panther: Wakanda Forever, suite de Black Panther endeuillée par la disparition tragique de l’acteur Chadwick Boseman (après une longue maladie). Celui qui endossait le costume du super-héros n’a pas été remplacé et, a priori, Black Panther: Wakanda Forever se concentrera surtout sur Shuri. Les premières images montrent le méchant Namor, rien de moins que le roi des océans.

Une nouvelle série Daredevil sur Disney+

Daredevil fera bien son grand retour sous les traits de Charlie Cox au sein du Marvel Cinematic Universe. Après trois saisons sur Netflix (récupérées il y a quelques mois par Disney+), le super-héros reviendra dans une nouvelle série intitulée Daredevil: Born Again. Charlie Cox ne sera pas seul, puisque Vincent D’Onofrio reprendra aussi le costume du vilain Wilson Fisk. La diffusion est attendue pour le printemps 2024.

Deux nouveaux films Avengers

Sortez déjà vos agendas : il y aura deux nouveaux films Avengers, mais il faudra patienter jusqu’en 2025 pour en prendre plein les yeux — soit une attente de six ans depuis la dernière grosse réunion des super-héros. The Kang Dynasty et Secret Wars seront d’ailleurs les deux parties d’un même projet immense, comme ce fut le cas pour Infinity War et Endgame.

Le sous-titre The Kang Dynasty suggère que les héros auront à en découdre avec le personnage vu dans la série Loki. Il serait suffisamment puissant pour pousser les Avengers à se reformer.

Avengers: The Kang Dynasty // Source : Marvel

Phase V… et Phase VI de Marvel

Qui dit fin de la Phase IV sous-entend début de la Phase V. Et c’est donc Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attendu pour le 15 février 2013, qui se chargera de la lancer.

Voilà le contenu de la Phase V :

Ant-Man and the Wasp: Quantumania — film, février 2023

Secret Invasion — série, printemps 2023

Les Gardiens de la Galaxie 3 — film, mai 2023

Echo — série, été 2023

Loki (saison 2) — série, été 2023

The Marvels — film, juillet 2023

Blade, film, novembre 2023

Ironheart — série, automne 2023

Agatha: Coven of Chaos — série, hiver 2023

Daredevil: Born Again — série, printemps 2024

Captain America: New World Order — film, mai 2024

Thunderbolts — film, juillet 2024

Marvel a rapidement évoqué la Phase VI, qui démarrera par l’énième reboot de Fantastic Four (novembre 2024) et se conclura par le film Avengers en deux parties : The Kang Dynasy (mai 2025) et Secret Wars (novembre 2025).