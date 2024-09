Lecture Zen Résumer l'article

Une nouvelle scène bonus de Deadpool & Wolverine a été dévoilée. Elle s’articule autour d’une balle perdue pour le pire film MCU de ces dernières années.

Avec Deadpool & Wolverine, Marvel et Disney ont renoué avec l’immense succès auquel était classiquement attaché le Marvel Cinematic Universe. Un succès qui s’était estompé ces dernières années, à cause de projets mal ficelés. Avec plus de 1,3 milliard de dollars au box office mondial, le MCU a retrouvé les sommets.

Figurez-vous que Deadpool & Wolverine, qui met en scène Ryan Reynolds et Hugh Jackman, n’a même pas dévoilé tous ses secrets et ses gags, en témoigne cette scène supprimée, partagée par DiscussingFilm le 27 septembre.

On y voit Paradox (Matthew Macfadyen) en discussion avec Deadpool autour du concept de multivers. L’occasion pour l’anti-héros d’adresser une petite balle perdue à l’un des pires films de ces dernières années, tous genres confondus.

Prends ça, « Doctor Ant and The Quantumverse of Madness »

Dans la séquence en question, qui se déroule dans un ascenseur des bureaux de la TVA, Paradox explique à Deadpool que son univers est loin d’être le seul et qu’il n’est qu’un pion riquiqui sur un immense échiquier. Avec son causticité éternelle, Deadpool lui répond : « attendez, vous croyez que je n’ai pas vu Doctor Ant and The Quantumverse of Madness ? »

Doctor Ant and The Quantumverse of Madness est un nom inventé qui mélange deux films du MCU : Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Ce sont les deux gros projets à partir desquels la machine a commencé à dérailler. C’est surtout vrai pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui n’a même pas atteint les 500 millions de dollars au box-office mondial.

Deadpool & Wolverine. // Source : Marvel/Disney

Si vous l’avez vu, vous savez que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania n’a aucun sens, surtout depuis l’éviction de Jonathan Majors — acteur qui devait incarner le grand méchant Kang, remplacé par Robert Downey Jr sous les traits de Dr Doom (ou Dr Fatalis).

Rien d’étonnant, donc, de voir Deadpool & Wolverine se moquer, en brisant le quatrième mur, ce qui lui permet de s’adresser directement au public, en « sortant » du film. « C’est vraiment super drôle, mais je comprends pourquoi ils ont coupé la scène, ils ne veulent pas tirer sur leurs propres projets », pense l’internaute Praveer Tiwari. Cela revient à tirer sur l’ambulance, pour une blague dont il faut avoir la référence pour comprendre.

Une autre scène supprimée de Deadpool & Wolverine avait été partagée il y a quelques semaines. Elle entrouvre la porte à un personnage incarné par Channing Tatum, longtemps attaché à un projet maudit, qui n’a jamais été concrétisé.

