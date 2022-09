Ryan Reynolds a publié une courte vidéo humoristique dans laquelle il annonce que Hugh Jackman renfilera le costume de Wolverine pour Deadpool 3. On trépigne d’impatience.

La réunion tant attendue, et devenue inespérée, entre Deadpool et Wolverine va bien avoir lieu. Dans une vidéo humoristique publiée le 27 septembre sur YouTube, Ryan Reynolds annonce que Hugh Jackman a accepté de prêter à nouveau ses traits à Wolverine pour apparaître dans Deadpool 3 — une information qu’il a confirmée sur son compte Twitter par un simple « Oui, bien sûr ».

L’acteur avait pourtant raccroché les griffes en 2017 après le film Logan, qui ressemblait vraiment à un baroud d’honneur pour le mutant charismatique. Le rachat de la Fox par Disney, qui permet à Deadpool et aux X-Men d’intégrer le Marvel Cinematic Universe, a semble-t-il rabattu les cartes. Ryan Reynolds et le réalisateur Shawn Levy ont envie de marquer les esprits avec Deadpool 3, et cette officialisation suffit déjà à créer la hype.

Wolverine x Deadpool = <3

Nous sommes nombreux à rêver d’une association entre le Deadpool de Ryan Reynolds et le Wolverine de Hugh Jackman. Les deux super-héros, qui partagent le même pouvoir (la régénération), certains traumatismes et leur penchant pour la violence, sont parfois associés dans les comics (ce qui ne veut pas dire qu’ils sont les meilleurs amis du monde). Surtout, cela constituerait une belle revanche par rapport au piètre long métrage X-Men Origins: Wolverine — long métrage que les films Deadpool n’hésitent pas à tourner en dérision.

Avec Deadpool 3, on aurait enfin la meilleure association possible, entre deux acteurs qui incarnent leur personnage respectif à merveille. On rappelle que le retour d’anciennes gloires réussit plutôt bien au MCU, en témoigne Spider-Man: No Way Home. Mieux, Hugh Jackman pourrait faire du bien à Deadpool après un deuxième film sympathique, mais loin d’être transcendant par rapport à son prédécesseur.

Wolverine versus Deadpool dans X-Men Origins: Wolverine // Source : Capture d’écran

On pense en tout cas qu’un film humoristique avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds pourrait faire de sacrées étincelles. Depuis plusieurs années, les deux stars s’amusent à se faire des crasses gentillettes et à les partager sur les réseaux sociaux. Par exemple, en 2018, Ryan Reynolds a publié trois secrets sur Hugh Jackman pour dissuader les gens de voter pour lui après sa performance dans Front Runner : Le Scandale. Quelques mois plus tard, ils font croire à une trêve avec des spots publicitaires. Ils évoquent enfin la notion de pardon dans une autre vidéo, publiée en 2020. Bref, il y a une vraie alchimie entre les deux acteurs, et on espère qu’elle sera pleinement exploitée dans Deadpool 3.

Le ton de Deadpool 3 sera-t-il édulcoré en raison du passage sous pavillon Disney ? Kevin Feige a déjà répondu à cette crainte en promettant qu’il sera classé R aux États-Unis (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte). Il a aussi révélé des ambitions à la hauteur de succès comme Thor: Ragnarok ou encore Avengers: Infinity War.