Alors que Deadpool & Wolverine, troisième film centré sur le super-héros incarné par Ryan Reynolds arrive dans les salles obscures, Numerama vous propose un résumé des deux précédentes aventures.

Deadpool & Wolverine, qui sera rempli de caméos, sort ce mercredi 24 juillet au cinéma. Le super-héros à la langue bien pendue, accompagné du mutant le plus badass, s’apprête à intégrer le Marvel Cinematic Universe (mieux, le duo envisage de le sauver).

Il s’en est passé du temps depuis Deadpool 2, sorti en 2018. Vous avez tout oublié des deux premiers films et n’avez pas le temps de les revoir en streaming ? Pas de panique, Numerama vous propose un résumé complet des deux premières aventures de Deadpool.

Bien sûr, cet article contient des spoilers sur les deux films.

Le résumé des deux premiers films Deadpool

Deadpool (2016)

Deadpool est l’origin story du mutant habillé de rouge et de noir. On y fait la connaissance de Wade Wilson (Ryan Reynolds), ex-membre des Forces Spéciales devenu un mercenaire loser pour joindre les deux bouts. Sa vie prend une tout autre tournure le jour où il croise Vanessa (Morena Baccarin). Le coup de foudre est immédiat entre ces deux zinzins, et le rencard tarifié — Vanessa est péripatéticienne — devient une vraie histoire d’amour (avec beaucoup de sexe)

Mais comme la vie de Wade Wilson n’a rien de simple, son bonheur va se transformer en cauchemar le jour où il apprend qu’il est atteint d’un cancer incurable. C’est alors qu’il apprend l’existence d’une expérimentation qui pourrait le sauver : un laboratoire secret qui transforme des personnes condamnées en soldats génétiquement modifiés. Il voit cette solution comme un espoir pour rester avec Vanessa. Sauf qu’il s’agit d’un traquenard pour obtenir des cobayes, mené par Francis (Ed Skrein).

Wade Wilson reçoit effectivement un super-pouvoir, celui de la régénération ultra-rapide (comme un certain Wolverine), au terme de plusieurs jours de torture (pour activer le gène). Si le processus va bien le guérir de son cancer, il va aussi être totalement défiguré. Il parvient à s’échapper, devient Deadpool (un anti-héros) mais n’ose pas retrouver Vanessa, qu’il a abandonnée sans rien dire, par peur de l’effrayer. Son but est désormais simple : retrouver Francis pour qu’il lui ravale la façade, ce qui va contrarier les plans machiavéliques du principal intéressé.

Francis va alors capturer Vanessa pour piéger Deadpool et s’en débarrasser une bonne fois pour toutes (et, surtout, le faire taire, puisque Deadpool n’arrête jamais de faire des blagues, notamment sur son prénom). Avec l’aide de deux X-Men (Colossus et une adolescente), Deadpool parvient à tuer Francis, qui lui a menti sur sa capacité à lui rendre son vrai visage. Qu’importe, Vanessa accepte de l’aimer malgré tout. Fin.

Deadpool 2 (2018)

Deadpool vit sa meilleure vie d’anti-héros au début de Deadpool 2. Il se débarrasse de vilains — à sa façon (c’est-à-dire avec beaucoup de violence) — et continue de filer le parfait amour avec Vanessa. Pas de bol pour lui, son destin idyllique va à nouveau basculer : alors que sa dulcinée et lui envisageaient de faire un enfant, un malfrat tue Vanessa dans leur appartement. Deadpool sombre dans la dépression, jusqu’à tenter de mettre fin à ses jours (ce qui n’est pas simple quand on se régénère tout le temps).

Après une tentative de suicide ratée, il est repêché par Colossus, qui lui propose de devenir un vrai héros en intégrant les X-Men (ce que Deadpool a toujours refusé). Sans surprise, la première mission va tourner au vinaigre et Deadpool va faire ce qu’il fait de mieux : n’importe quoi. Il se retrouve alors emprisonné en compagnie d’un jeune mutant, prénommé Russell, avec un collier annulant son super-pouvoir attaché au cou.

Pendant ce temps-là, on fait la connaissance de Cable (Josh Brolin), un soldat du futur qui remonte à l’époque présente pour assassiner Russell — qui tuera sa famille dans sa réalité (un scénario qui rappelle Terminator). Mais Deadpool ne l’entend pas de cette oreille et pense que Russell a le droit à une chance. Il compte bien bouleverser son destin pour honorer la mémoire de Vanessa.

Deadpool monte une équipe de bras cassés pour retrouver Russell et l’empêcher de commettre l’irréparable. Il va finalement devoir collaborer avec Cable, après la libération du Fléau (un mutant surpuissant). Cable donne 30 secondes à Deadpool pour sauver Russell, sans quoi il le tuera et retournera dans le futur. Deadpool se fend alors de l’acte le plus héroïque de sa vie : se mettre entre le pistolet de Cable et Russell pour se prendre la balle à la place de Russell, alors qu’il renfile un collier stoppant son super-pouvoir. Il est sur le point de retrouver Vanessa, mais Cable prend la décision d’utiliser son seul moyen de retourner à sa famille pour remonter le temps et sauver Deadpool sans tuer Russell. Fin.

À noter que la scène post-générique de Deadpool 2 a son importance : Deadpool fait réparer le dispositif de Cable pour remonter le temps et… sauver Vanessa.

