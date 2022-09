Black Widow, US Agent… Marvel a dévoilé le casting d’anti-héros qui seront réunis dans Thunderbolts, blockbuster qui ne sera pas sur nos écrans avant 2024.

À l’occasion de la D23 Expo, Disney et Marvel ont partagé plusieurs informations sur les projets cinématographiques à venir. Ils ont notamment reparlé de Thunderbolts. Ce film n’est pas attendu sur nos écrans avant 2024, mais il revêtira une importance capitale dans le Marvel Cinematic Universe : il conclura la Phase V (qui commencera en février 2023 avec Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

Thunderbolts peut immédiatement faire penser à Avengers, dans le sens où il réunira plusieurs personnages croisés çà et là. Dans l’univers des comics, les Thunderbolts sont souvent comparés à la Suicide Squad de DC Comics — soit une bande de méchants chargés de remplir des missions que personne n’ose achever (le dernier film, réalisé par James Gunn, est hilarant). Au sein du MCU, Thunderbolts associera plutôt des anti-héros, ce qui suggère un ton moins sombre.

Le casting de Thunderbolts ne réunira d’ailleurs que des têtes connues, peut-on découvrir dans un article publié le 10 septembre par Comicbook. Elles ne sont pas toutes des mal aimées. Cet article contient quelques spoilers sur les personnages en question, mais des spoilers mineurs.

Qui sont les membres de la Thunderbolts ?

Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss)

Valentina Allegra de Fontaine dans Falcon et le Soldat de l’Hiver // Source : Capture YouTube

Valentina Allegra de Fontaine peut être comparée à Nick Fury. Il s’agit d’une personne très influente, capable de convaincre n’importe qui de venir la rejoindre. Dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, elle parvient à enrôler US Agent. On la voit aussi croiser Yelena Belova devant la tombe de Natasha Romanoff, où elle lui confie une tâche surprenante (tuer Hawkeye).

Vue dans : Black Widow (2021) et Falcon et le Soldat de l’Hiver (2021).

Le Soldat de l’hiver (Sebastian Stan)

Captain America : Le Soldat de l’Hiver // Source : Disney

Doit-on encore présenter le Soldat de l’hiver, alias Bucky Barnes ? C’est le plus vieux membre des Thunderbolts. Il est associé à Captain America, avec qui il a combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le MCU, il a un peu tout connu. Il a par exemple subi un lavage de cerveau pour devenir une arme de l’Hydra. Bref, il est un individu très torturé, qui a connu énormément de batailles.

Vu dans : Captain America: First Avenger (2011), Captain America : Le Soldat de l’hiver (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) et Falcon et le Soldat de l’Hiver (2021).

Black Widow (Florence Pugh)

Black Widow // Source : Disney

Sacrifiée dans Avengers: Endgame pour des besoins scénaristiques (et émotionnels), Black Widow survivra dans le Marvel Cinematic Universe. Elle n’apparaîtra plus sous les traits de Natasha Romanoff mais sous ceux de Yelena Belova — sa sœur adoptive. Cette nouvelle Black Widow devrait avoir un statut crucial dans les futures phases du MCU. Elle pourrait même être la cheffe des Thunderbolts.

Vue dans : Black Widow (2021) et Hawkeye (2021).

US Agent (Wyatt Russell)

Falcon et le Soldat de l’Hiver // Source : Capture d’écran Disney+

US Agent peut vulgairement être perçu comme une version sombre de Captain America. Engagé par le gouvernement comme un remplaçant, il n’est d’abord qu’un simple soldat qui va finir par arpenter des chemins bien sombres (surtout après la prise du sérum le transformant en super soldat). Pas profondément vilain, il s’apparente plutôt à un anti-héros n’ayant pas peur de recouvrir à la violence — parfois extrême.

Vu dans : Falcon et le Soldat de l’Hiver (2021).

Taskmaster (Olga Kurylenko)

Black Widow // Source : Disney

Taskmaster est un super assassin doté d’un pouvoir très pratique : la capacité de reproduire rapidement tous les mouvements mémorisés. Il y a un petit twist le concernant dans le film Black Widow et on préfère vous garder la surprise.

Vu dans : Black Widow (2021).

Gardien rouge (David Harbour)

Black Widow // Source : Disney

Les États-Unis ont leur Captain America, et la Russie a aussi voulu son super soldat symbole. Alexei Shostakov est donc devenu le Gardien rouge, un homme surentrainé. Dans le film Black Widow, il est surtout le père adoptif de Natasha Romanoff et de Yelena Belova.

Vu dans : Black Widow (2021).

Ghost (Hannah John-Kamen)

Ant-Man et la Guêpe // Source : Marvel

Ghost est un peu l’invitée surprise de ce groupuscule hors du commun. Vous l’avez complétement oubliée ? Certainement, car elle a fait une apparition en méchante sous-exploitée dans Ant-Man et la Guêpe. On espère qu’elle aura un rôle bien plus important dans Thunderbolts, sans quoi elle porterait un peu trop bien son nom…

Vue dans : Ant-Man et la Guêpe (2018)