Vous ne savez toujours pas dans quel ordre regarder le MCU ? Prêtez attention à cette chronologie qui ne classe pas les films... mais les scènes.

Aujourd’hui, le Marvel Cinematic Universe compte 23 films, de Iron Man, sorti en 2008, à Spider-Man : Far From Home, qui a animé le mois de juillet 2019. À mesure que Marvel, d’abord sans Disney, a ajouté toujours plus de pièces à l’édifice, le sujet de l’ordre chronologique n’a cessé d’être une préoccupation. Sur ce point, les avis divergent mais un fan a peut-être mis tout le monde d’accord : et si la chronologie idéale était basée sur les scènes, et non pas sur les films ?

Ce défi, Tony Goldmark a voulu le relever en isolant chaque scène de chaque long métrage du MCU. Il a bien évidemment profité de la quarantaine, imposée par la crise du coronavirus, pour mener à bien ce projet ultra chronophage. Il a d’abord publié sa chronologie sur Twitter, avant de proposer l’ultime version, après quelques retouches, dans les colonnes de Comic Book Herald le 28 mai.

Voilà une chronologie audacieuse pour regarder le MCU

En tout, Tony Goldmark a isolé 124 scènes parmi les 23 films du MCU : certaines ne durent qu’une poignée de secondes, quant d’autres peuvent durer un long métrage entier (par exemple, Spider-Man : Far From Home, en 123e position). Cela veut dire qu’il sera nécessaire de changer souvent de film, en respectant les marqueurs temps à la seconde près, pour profiter du travail de Tony Goldmark. En toute franchise, et même l’intéressé le concède, il ne s’agit pas de la meilleure manière de regarder le MCU. « Il s’agit plutôt d’une super expérience pour les fans qui ont vu tous ces films plusieurs fois et sont curieux de voir ce qu’ils donnent quand on les répartit dans un ordre canonique », explique-t-il. Cité dans les colonnes de Polygon le 2 juin, il n’a pas dit mieux : « C’est purement un bonus nerd pour les ultra fans qui sont obsédés par la chronologie, et j’ai toujours été friand de ça ».

Cette liste est également l’interprétation de Tony Goldmark, qui a procédé à de multiples vérifications pour que la chronologie soit respectée. Il admet : « Mon but ici n’était pas d’être 100 % juste, mais plutôt d’être le plus proche possible des 100 % dans le non-contradictoire ». Sa méthodologie inclut certaines concessions (exit les scènes additionnelles des sorties vidéo) et repose sur des choix très personnels, notamment dans la position de certains flashbacks (certains restent attachés au présent) et la gestion des contradictions. Sur ce point, on ne peut pas dire que les différents scénaristes facilitent la tâche : l’unité de temps du MCU est tout sauf linéaire, sachant qu’Avengers : Endgame ajoute des voyages temporels à l’équation. En somme, c’est compliqué.

Aux yeux de Tony Goldmark, le Marvel Cinematic Universe démarrerait par l’introduction de Thor : Le Monde des ténèbres (jusque 3min45) et se terminerait par la dernière scène post-générique de Les Gardiens de la Galaxie 2 (à partir de 2h14min30). On vous souhaite bon courage pour tout regarder dans cet ordre.

Crédit photo de la une : YouTube/Marvel