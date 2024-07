Lecture Zen Résumer l'article

C’est officiel : l’acteur Robert Downey Jr. va à nouveau intégrer le Marvel Cinematic Universe, cette fois sous les traits du Doctor Doom, ou Docteur Fatalis. Mais qui est ce personnage de l’univers Marvel exactement ?

Il a quitté les Avengers sous une pluie d’hommages avec Endgame, en 2019, mais il sera bientôt de retour, cette fois pour nous jouer un mauvais tour : Robert Downey Jr. est la dernière surprise de Marvel, plus ou moins réjouissante selon les points de vue. L’ancien interprète d’Iron Man va ainsi rejoindre à nouveau le Marvel Cinematic Universe (MCU), dans le rôle d’un grand méchant bien connu des fans : Doctor Doom. Mais qui est exactement cet antagoniste qui va bientôt affronter les Avengers ?

Qui est Doctor Doom dans les comics Marvel ?

Doctor Doom, ou Docteur Fatalis, est un personnage crucial de l’univers Marvel. Il a été créé en 1962 par Stan Lee ainsi que le dessinateur Jack Kirby. Il apparaît pour la première fois dans les comics des Quatre Fantastiques, en tant qu’ennemi juré de la bande de super-héros. Son vrai nom est Victor Van Doom ou Victor Von Fatalis, et il est censé représenter la Mort, elle-même. Il porte généralement un masque et une capuche, puisque son visage a été défiguré par une explosion.

Alors qu’il cherchait à communiquer avec sa mère, une sorcière morte lorsqu’il était enfant, Doctor Doom a construit une machine dangereuse, qui l’a grièvement blessé. Son ami Red Richards, alias Mr Fantastique, lui avait précédemment conseillé la prudence à ce sujet, mais Doctor Doom le tient pour responsable de son accident.

Doctor Doom // Source : Marvel

L’antagoniste a ensuite élaboré son armure, ainsi que son fameux masque argenté, au Tibet, avant de revenir pour conquérir le monde, se venger de Mr Fantastique et sauver sa mère des Enfers. Doctor Doom est ainsi un génie scientifique, qui mêle son savoir à de mystérieux pouvoirs occultes, lui permettant de voyager à travers l’espace-temps.

D’abord centré sur l’univers des Quatre Fantastiques, ce grand méchant a gagné en popularité et a fini par s’allier à Doctor Strange ou par affronter d’autres super-héros, comme Spider-Man, Hulk ou… les Avengers.

Doctor Doom est-il déjà apparu au cinéma ?

Oui, à plusieurs reprises. Il a d’abord été interprété par Joseph Culp, dans Les Quatre Fantastiques de 1994. Puis, un reboot voit le jour en 2005, pour lequel un certain Robert Downey Jr. passe le casting pour interpréter Doctor Doom… C’est finalement Julian McMahon (Charmed) qui décrochera le rôle dans Les Quatre Fantastiques, puis Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d’Argent. Enfin, Toby Kebbell (Black Mirror) a endossé le costume du méchant en 2015, pour un nouveau reboot.

Les Quatre Fantastiques, version 2025 // Source : Marvel

Une nouvelle version des Quatre Fantastiques, réalisée par Matt Shakman (WandaVision), est prévue pour le 23 juillet 2025. Le casting sera prestigieux : Pedro Pascal (The Last of Us) sera Mr Fantastique, Vanessa Kurby (The Crown) jouera La Femme Invisible, Ebon Moss-Bachrach (The Bear) prêtera ses traits à La Chose et Joseph Quinn (Stranger Things) interprétera La Torche Humaine. L’occasion sera donc parfaite pour introduire Doctor Doom, avant de l’intégrer véritablement à l’univers des Avengers par la suite.

Qui sera Doctor Doom dans les Avengers ?

Après avoir interprété Tony Stark / Iron Man, et donc l’un des membres des Avengers, Robert Downey Jr. va devoir leur faire face depuis le camp adverse : celui des méchants. Doctor Doom sera ainsi l’antagoniste principal d’Avengers : Doomsday, prévu pour mai 2026 au cinéma, puis de Secret Wars, qui sortira en mai 2027.

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Les films auront la lourde tâche d’imposer un successeur à Thanos, le précédent grand méchant du MCU, mais aussi de trouver une pirouette scénaristique pour expliquer la ressemblance physique entre Doctor Doom et Iron Man, précédemment disparu en héros martyr. Les scénaristes pourraient alors être tentés d’introduire l’antagoniste comme un variant maléfique de Tony Stark, quelque part dans le multivers. Dans certains comics, les deux personnages se confondent d’ailleurs, comme dans Iron Man : Demon in an Armor, dans lequel ils échangent leurs corps.

À noter qu’au départ, le grand méchant des films devait prendre les traits de Kang, incarné par le comédien Jonathan Majors. Mais celui-ci a été reconnu coupable d’agression sur son ex-compagne en décembre 2023. Il a donc été exclu des studios Marvel, et Avengers 5, qui devait se nommer The Kang Dynasty, a changé de nom pour Doomsday.

