Disney et Marvel ont encore repoussé le reboot du film Blade, cette fois à une date inconnue. Une décision qui n’augure rien de bon pour le projet porté par Mahershala Ali.

« Il n’y a eu qu’un seul Blade, et il n’y aura jamais qu’un seul Blade ». Cette sentence balancée par Wesley Snipes dans Deadpool & Wolverine serait-elle une prophétie, en fin de compte ? En tout cas, elle ne doit pas faire rire Disney et Marvel, à l’heure où les deux partenaires ont décidé de repousser une fois encore le reboot de Blade, projet dans lequel Wesley Snipes est censé céder sa place à Mahershala Ali (peut-être parti noyer son chagrin dans le prochain Jurassic World). Comme l’indique Deadline dans un article publié le 22 octobre, le blockbuster n’a plus aucune date de sortie.

Le fait que Blade ne soit plus attaché à aucun calendrier prévisionnel n’augure rien de bon — aux dernières nouvelles, il était attendu pour novembre 2025. Le film, officialisé en 2019, a vu sa production être copieusement chahutée depuis, au point que rien de concret n’en est encore sorti. Pas d’image, pas l’ombre d’un synopsis, encore moins une bande-annonce… Les fans doivent juste se contenter du caméo vocal de Mahershala Ali dans une scène post-générique de The Eternals (celle avec Kit Harington). Un teaser malin qui, pour le moment, ne donne rien.

Le premier logo du futur film Blade. // Source : Disney

C’est quoi le souci avec le Blade du MCU ?

Le film Blade a déjà eu raison de deux réalisateurs. Bassam Tariq était bien parti pour lancer le tournage en novembre 2022, dans la ville d’Atlanta, avant de claquer la porte quelques semaines auparavant. Yann Demange a été appelé en renfort, avant d’abandonner à son tour le navire il y a quelques mois. La production n’a pas été aidée non plus par la pandémie de coronavirus, ni les grèves à Hollywood.

Marvel et Disney semblent peiner à trouver le bon script concernant Blade, avec la volonté commune de faire les choses bien. Il n’y a rien de plus logique quand on connaît le flop des dernières productions du Marvel Cinematic Universe. L’actrice Mia Goth, qui devrait jouer la méchante Lilith, a d’ailleurs confié à Deadline : « Ils veulent faire un film incroyable. C’est ce que je ressens avec eux et c’est bon signe. »

On rappelle que le super-héros Blade a déjà eu droit à trois adaptations au cinéma, avec Wesley Snipes dans le rôle-titre. Si le troisième opus, celui avec Dracula, n’a pas marqué les esprits, force est de reconnaître que les deux premiers sont des réussites dans le genre — à une époque où c’était beaucoup moins évident. Blade 2, réalisé par Guillermo Del Toro, est toujours un modèle de chorégraphie des combats, tandis que la scène d’ouverture de Blade est « culte » avec ses douches de sang. Marvel et Disney nourriraient-ils un complexe d’infériorité en cherchant à faire absolument mieux ? Cette ambition est en train de tuer le projet.

