Lecture Zen Résumer l'article

Il y aura de nombreux caméos dans le film Deadpool & Wolverine. Certains ont déjà été dévoilés. D’autres sont fantasmés. Mais, attention, Marvel a pris des dispositions pour éviter de gâcher trop de surprises.

Le principe du caméo est de créer une surprise pour la spectatrice ou le spectateur au moment où l’invité apparaît à l’écran. Deadpool & Wolverine, qui sera dans les salles françaises à partir du mercredi 24 juillet 2024, en aura plusieurs. Certains ont déjà été dévoilés ou fantasmés, ce qui peut gâcher l’impact de ces séquences. En fouillant Internet, on peut dénicher des listes assez longues, avec des confirmations et des rumeurs (comme c’est le cas sur The Direct).

Bref, on peut hélas tomber sur des spoilers concernant Deadpool & Wolverine si on n’y fait pas attention. Tout du moins en prenant pour argent comptant tout ce qu’on peut lire çà et là. Car Marvel a visiblement pris des dispositions pour protéger le film réalisé par Shawn Levy, comme on le découvre dans un article publié par GamesRadar+ le 22 juillet.

Marvel a semé de faux indices sur Deadpool & Wolverine

La productrice Wendy Jacobson a révélé que Marvel et Disney s’étaient amusés avec la spéculation sur Deadpool & Wolverine pour créer de fausses indiscrétions. « Il pourrait y avoir certains subterfuges et des détournements de l’attention sur internet ou en vrai dans le but de protéger des secrets », confie-t-elle. Par conséquent, on peut certainement douter de tout ce qu’on voit ou lit à propos du long métrage associant Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Même de cette scène du premier trailer dans laquelle on peut apercevoir Pyro, mutant qui apparaît dans la trilogie X-Men originale ?

Pyro dans Deadpool & Wolverine. // Source : Marvel

Wendy Jacobson rappelle par ailleurs que les caméos ne doivent pas être gratuits, mais servir le récit. Elle explique : « Je ne peux ni confirmer ni nier les caméos du film mais je dirais, par rapport aux personnages qui peuvent apparaître ou non, qu’il a toujours été important pour nous que rien ne soit un simple gimmick. »

Elle poursuit : « Tous ceux que l’on voit ont un intérêt crucial pour l’histoire ou un début, un milieu et une fin en tant qu’arc de personnage. C’était un processus collaboratif de voir qui peut s’intégrer et qui ne le peut pas. » Cela dit, rien n’oblige à la croire si l’on part du principe que Deadpool & Wolverine se sert du concept du multiverse pour tout mélanger et, de fait, montrer un peu tout ce qu’il veut. C’est d’autant plus vrai que Deadpool adore briser le quatrième mur, en n’hésitant jamais à se moquer de tout et n’importe quoi. Au final, ne soyez pas étonné de voir Dark Vador dans Deadpool & Wolverine (spoiler : ce n’est pas une rumeur).

Pour aller plus loin Où voir les films Deadpool et Deadpool 2 en streaming ?

Deadpool & Wolverine Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+