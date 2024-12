Lecture Zen Résumer l'article

Disney et Marvel ont donné rendez-vous en 2026 pour le prochain film Avengers, Doomsday. L’attente sera longue, mais le casting se dessine déjà, avec des retours marquants dans le casting.

C’est le 29 avril 2026 que sortira Avengers: Doomsday, cinquième réunion des super-héros de l’écurie Marvel pour combattre une nouvelle menace, après Thanos dans Avengers: Endgame en 2019. Les fans vont devoir s’armer de patience, mais d’autres films et séries sortiront d’ici là.

Si Avengers: Doomsday est prévu dans un peu plus d’un an, on connaît déjà quelques informations sur la distribution. Par ailleurs, les frères Russo seront de retour derrière la caméra pour ce futur blockbuster amené à rapporter beaucoup d’argent au box office mondial. Qui a déjà été confirmé ? On fait le point.

Voici le casting d’Avengers: Doomsday

Robert Downey Jr. dans le rôle de Docteur Doom (Fatalis)

Robert Downey Jr. de retour dans le MCU. // Source : Twitter Marvel

C’est LE grand retour du nouveau chapitre du Marvel Cinematic Universe. Après avoir incarné Iron Man pendant plus de dix ans, jusqu’à s’offrir une fin véritablement héroïque, Robert Downey Jr. rempile. À un détail près : on ne le retrouvera pas dans son costume habituel, mais dans celui de Docteur Doom (Fatalis), le prochain grand vilain. C’est la direction prise par Disney et Marvel pour répondre à la crise liée à Jonathan Majors (Kang) et, sans doute un peu aussi, sauver un empire à la dérive.

Chris Evans dans un rôle inconnu

Chris Evans dans le MCU. // Source : Marvel Studios

Robert Downey Jr. ne sera pas le seul acteur phare du vieux MCU à apparaître au casting du cinquième film Avengers. Chris Evans, alias Captain America, en sera lui aussi. Toutefois, rien n’indique, pour le moment, qu’il renfilera sa tunique historique. C’est même hautement improbable, et tout porte à croire qu’il incarnera plutôt une version maléfique (Captain Hydra ?). L’importance de son personnage n’est pas précisée non plus.

Anthony Mackie dans le rôle de Captain America

Anthony Mackie. // Source : Disney+

Captain America, justement, sera interprété par Anthony Mackie, dont le rôle a énormément évolué depuis sa toute première apparition dans le Marvel Cinematic Universe — dans le rôle de Sam Wilson/Falcon. On assistera d’ailleurs à sa montée en puissance dans Captain America: Brave New World, attendu pour février 2025 dans les salles obscures. Il est amené à devenir un vrai leader pour combattre Docteur Doom.

Benedict Cumberbatch dans le rôle de Docteur Strange

Benedict Cumberbatch. // Source : Marvel

Benedict Cumberbatch a confirmé qu’il reprendra son rôle de Docteur Strange pour Avengers: Doomsday, ne masquant pas sa joie de retrouver certains acolytes : « Je suis vraiment ravi à l’idée de retravailler avec les frères Russo, mais aussi de voir Robert Downey Jr. en Docteur Doom. Je pense qu’il va y avoir des développements cool pour l’avenir ». Il représente le quotient magie du MCU et reste inévitablement lié au multivers.

Tom Holland dans le rôle de Spider-Man

Tom Holland. // Source : Sony Pictures

Apparu pour la première fois dans le MCU avec Captain America: Civil War, Spider-Man fait désormais partie des membres majeurs des Avengers. Sa jeunesse lui promet un avenir radieux, et Tom Holland sera par ailleurs à l’affiche d’un quatrième film Spider-Man (et du futur film de Christopher Nolan). Bref, on va revoir Tom Holland après quelques mois de repos loin des plateaux de tournage.

Les Quatre Fantastiques

Les Quatre Fantastiques, version 2025. // Source : Marvel

La sixième phase de Marvel Cinematic Universe sera lancée par un reboot des Quatre Fantastiques, et nul doute que cette équipe composée de quatre super-héros fera partie des Avengers. On rappelle qu’ils sont inévitablement liés à Docteur Doom.

Voici l’équipe en question :

Pedro Pascal dans le rôle de Mister Fantastic

Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm

Joseph Quinn dans le rôle de Johnny Storm

Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de La Chose

Les Thunderbolt

Les Thunderbolt // Source : Marvel

Autre film prévu pour 2025 : Thunderbolt*, centré sur une bande d’anti-héros. Les événements de cette adaptation pourraient conditionner le retour de certains dans Avengers: Doomsday. Mais rien n’est garanti. Sont concernés : Yelena (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), U.S. Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) et Taskmaster (OIga Kurylenko).

Les autres personnages qu’on pourrait voir

Deadpool (Ryan Reynolds)

Wolverine (Hugh Jackman)

War Machine (Don Cheadle)

Hulk (Mark Ruffalo)

Thor (Chris Hemsworth)

Red Hulk (Harrison Ford)

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)

Ant-Man (Paul Rudd)

La Guêpe (Evangeline Lily)

Hawkeye (Hailee Steinfeld)

Captain Marvel (Brie Larson)

Ms. Marvel (Iman Vellani)

Monica Rambeau (Teyonah Parris)

Black Panther (Letitia Wright)

Ironheart (Dominique Thorne)

Daredevil (Charlie Cox)

Blade (Mahershala Ali)

Les Éternels

