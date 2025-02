Lecture Zen Résumer l'article

Marvel et Disney intègrent des scènes post-génériques depuis le début du Marvel Cinematic Universe (MCU), afin de créer un socle narratif commun et préparer la suite. Mais, parfois, cette stratégie se retourne contre eux.

Pour construire pas à pas leur univers cinématographique Marvel et Disney ont trouvé une petite astuce bienvenue : des scènes bonus intégrées au générique de fin, qui donnent un petit aperçu de l’avenir. Ce moyen, utilisé désormais depuis des années, et copié ailleurs, est plutôt futé pour aguicher les spectateurs et les spectatrices, tout en servant de liant narratif entre les multiples films.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) était une machine très bien huilée jusqu’à la sortie d’Avengers: Endgame en 2019. Depuis, cet énorme rouleau compresseur a connu quelques sorties de route et les deux géants que sont Marvel et Disney ont du mal à se remettre en selle. Et, d’un coup, certaines scènes post-générique se sont retournées contre eux, soit en teasant un futur incertain soit en ne menant strictement à rien en raison du remplacement de Kang par Dr Doom (à cause des affaires judiciaires de l’acteur Jonathan Majors).

Voici donc 9 scènes post-génériques de films Marvel qui n’auront sans doute pas de suite. Attention, cet article contient des spoilers.

Ces scènes du MCU qui ne vont a priori rien donner

Doctor Strange (2016)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La scène post-générique tease un combat au sommet entre Strange et Mordo, qui estime qu’il y a trop de sorciers sur Terre. Si Strange finira bien par affronter Mordo dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il ne s’agit pas de la même version du personnage mais du variant d’un autre univers. Bref, on attend toujours le vrai face-à-face entre Strange et Mordo, qui étaient proches à Kamar-Taj.

Falcon et le Soldat de l’hiver (2021)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Introduite dans le film Captain America: Le Soldat de l’hiver, Sharon Carter (Emily VanCamp), nièce de Peggy Carter, revient dans la série Falcon et le Soldat de l’hiver, où elle aide les deux héros avant d’être réhabilitée (elle avait le statut de fugitive après Civil War). Sauf qu’elle est en réalité le Power Breaker, et s’apprête à vendre des informations confidentielles sur le marché noir.

Sharon Carter n’apparaît pas dans Captain America: Brave New World et, à moins de faire un caméo surprise, ne sera pas dans Thunderbolt* non plus.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bruce Banner, Carol, Shang-Chi, Katy et Wong se réunissent pour discuter de l’origine mystérieuse des Dix Anneaux. Ils découvrent qu’ils envoient un signal à quelqu’un, sans qu’on en sache davantage. Selon certaines rumeurs, ils pourraient être liés à un variant de Kang. Ce dernier ayant été évincé du Marvel Cinematic Universe, on a peu de chance de voir cet arc se conclure.

Eternals (2021), scène 1

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La première scène post-générique du film Eternals, qui n’a pas eu le succès mérité, introduit le personnage Starfox/Eros, incarné par Harry Styles et rien de moins que frère de Thanos. Il est censé venir aider les membres des Éternels à retrouver leurs amis en danger dans une suite, laquelle ne devrait pas voir le jour.

Eternals (2021), scène 2

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cette autre scène post-générique s’intéresse au personnage campé par Kit Harrington (Jon Snow dans Game of Thrones) : prénommé Dane Whitman, il est en passe de toucher une épée puissante — la Lame d’Ébène — avant que la voix de Blade (Mahershala Ali) ne l’en empêche. Puisque le reboot de Blade est dans les limbes les plus profondes, c’est mal parti pour revoir Kit Harrington dans le MCU. De plus, le Chevalier noir, son identité super-héroïque, est lié à Kang.

Moon Knight (2022)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Y aura-t-il une saison 2 pour Moon Knight ? Elle aurait probablement déjà été officialisée par Disney+ depuis toutes ces années. En attendant, il y a une suite possible grâce à la découverte de Jake Lockley, troisième personnalité du héros, connue pour sa violence.

Thor: Love And Thunder (2022)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Zeus (Russell Crowe) est très en colère à la fin de Thor: Love and Thunder. Et il souhaite visiblement envoyer Hercules, son fils, tuer Thor pour faire comprendre aux humains que les Dieux méritent à nouveau du respect. Cela paraît un peu léger pour lancer les bases d’un cinquième film Thor, que Marvel et Disney n’ont pas encore annoncé.

Ant-Man et la Guèpe: Quantumania (2023)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Articulée autour du conseil de Kang, la scène post-générique d’Ant-Man et la Guèpe: Quantumania est un teasing immense pour un film Avengers qui a été annulé car centré sur Kang. Par conséquent, elle est inutile — comme l’ensemble du film Ant-Man et la Guèpe: Quantumania, d’ailleurs.

Les Gardiens de la Galaxie 3 Vol. 3 (2023)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Rocket devient le leader d’une nouvelle équipe, composée de Groot, Kraglin, Adam Warlock, Cosmo et Phyla. Compte tenu du fait que James Gunn, réalisateur des trois films Les Gardiens de la galaxie, est parti chapeauter la nouvelle constellation de projets DC Comics, on doute que quelqu’un d’autre prenne le relais avec cette bande pour une aventure dédiée. On pourrait en revanche la voir passer une tête ailleurs.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+