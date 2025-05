Lecture Zen Résumer l'article

Le film Thunderbolts*, actuellement au cinéma, conclue la phase 5 du MCU et prépare déjà la suite. Deux scènes post-génériques sont au programme : l’une est relativement anecdotique tandis que l’autre est bien plus importante.

Sorti au cinéma le 30 avril, Thunderbolts* est de l’avis général un bon film du Marvel Cinematic Universe (MCU). Meilleur en tout cas que Captain America: Brave New World, long-métrage fade et sans relief, sorti à la mi-février. Il permet de conclure sur une note positive la phase 5 du MCU, dont la qualité a été en dents de scie.

Bien sûr, qui dit film appartenant au MCU, dit scène post-générique. Et même scènes post-génériques, au pluriel, car contrairement au précédent film, il y en a deux cette fois. Deux séquences qui tracent, pour l’une, l’avenir des Thunderbolts comme équipe d’anti-héros et pour l’autre, la suite de l’univers cinématographique de Marvel. Rien que ça.

Cela va sans dire : la suite de cet article va dévoiler le contenu desdites scènes. N’avancez pas davantage si vous souhaitez garder la surprise.

La première scène finale de Thunderbolts*

Dans cette séquence, on découvre Alexei Shostakov, alias Red Guardian (joué par David Harbour), en civil, dans les allées d’une épicerie. Il croise alors une dame faisant ses courses, à qui il montre le visuel figurant sur un paquet de céréales. On comprend la raison de son enthousiasme : dessus est imprimée une image de l’équipe des Thunderbolts.

Cela fait écho à l’attachement de Red Guardian à l’idée d’être un super-héros. D’ailleurs, cela se reflète à divers moments dans le film : Red Guardian apprécie visiblement l’existence de ce petit groupe, dont il est membre, et qui a son propre surnom. Aussi, apparaître sur une boîte de céréales est une sorte de consécration.

Red Guardian dans Thunderbolts*. // Source : Marvel

Dans l’épicerie, la dame ne partage pas le ravissement de Red Guardian, et s’empresse de jeter le paquet qu’il lui a tendu. Une séance qui se veut à la fois drôle et gênante, et qui sert à suggérer le marketing qui se déploie pour faire des Thunderbolts les Nouveaux Avengers (New Avengers) — ce qui se reflète dans les costumes redessinés.

Dans les comics, les Nouveaux Avengers sont une équipe bien identifiée, qui ont accueilli divers membres. À l’origine, elle comprenait des membres aussi iconiques que Wolverine, Spider-Man, Iron Man ou encore Captain America. Par la suite, les effectifs ont évolué. Dans les films du MCU, on se dirige sur autre chose, incluant les Thunderbolts.

Il faut par ailleurs mettre cela en lien avec les évènements de Brave New World. Le « rebranding » des Thunderbolts en New Avengers fait écho avec la demande du président américain Thaddeus Ross, alias Red Hulk, faite à Sam Wilson, le nouveau Captain America, de reformer les Avengers — dont fera partie Joaquin Torres, le nouveau Faucon.

La deuxième scène finale de Thunderbolts*

Dans cette deuxième scène, plus d’un an a passé après la fin du film. On se trouve dans la célèbre tour des Avengers et on découvre de façon plus nette les nouveaux costumes des Thunderbolts, désormais identifiés comme les Nouveaux Avengers. Un renouveau marketing qui occasionne à ce sujet des bisbilles juridiques avec… Sam Wilson.

En effet, l’ex-Faucon devenu Captain America (Anthony Mackie) est fâché de voir l’utilisation par Valentina Allegra de Fontaine (Julia-Louis Dreyfus), la boss des Thunderbolts, d’une « marque » aussi iconique que celle des Avengers. Pour Captain America, cela se fait sans autorisation et vient en somme empiéter sur le projet qu’il est censé construire.

On comprend dans une allusion faite par Bucky Barnes, alias le Soldat de l’hiver (Sebastian Stan), que Sam Wilson n’en démord pas, alors que les deux hommes sont censés être proches (cf Falcon et le Soldat de l’hiver). De son côté, Red Guardian propose de régler ça avec une reformulation plus audacieuse, du type « New Avengerz ».

Les Thunderbolts (ou New Avengers). Sans Bob/Sentry et sans Taskmaster ici. // Source : Marvel

Sont présents Red Guardian, Yelena Belova (Black Widow, jouée par Florence Pugh), Bucky Barnes, John Walker (U.S. Agent, joué par Wyatt Russell) et Ava Starr (Ghost, jouée par Hannah John-Kamen). Antonia Dreykov (Taskmaster, jouée par Olga Kurylenko) n’est pas là, mais à la place, il y a… Sentry (joué par Lewis Pullman).

La scène montre ainsi la menace qui plane sur l’équipe, déconsidérée par un membre historique des Avengers (Sam), et qui ne peut même pas mobiliser son meilleur atout, Sentry, à cause du danger que fait peser son côté obscur : le vide. C’est alors qu’un signal sonore est finalement remarqué : un objet serait entré dans l’atmosphère terrestre.

La séquence montre ensuite un vaisseau spatial élancé et élégant, mais qui semble venir d’une autre dimension. Une nouvelle menace ? Non, de futurs nouveaux alliés. Après un instant, on finit par remarquer un logo tout à fait familier : celui des Quatre Fantastiques. La jonction est maintenant faite avec le prochain film, attendu pour la fin juillet 2025.

