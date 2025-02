Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Xenoblade Chronicles X Definitive Edition est prévu sur Nintendo Switch pour le 20 mars 2025. Déjà disponible en précommande, voilà où le trouver au meilleur prix en version physique.

Xenoblade Chronicles X est un jeu vidéo sorti en 2015 sur la très éphémère Wii U de Nintendo. Considéré comme l’un des meilleurs épisodes de la saga, le succès relatif de la console de Nintendo n’a pas permis à beaucoup de joueuses et de joueurs de s’y essayer. Le jeu revient dans une version pour la Switch.

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition est prévu sur Nintendo Switch pour le 20 mars 2025. Il est disponible en précommande en version physique au prix de 44,49 € sur le site de Carrefour.

C’est quoi, ce jeu de la saga Xenoblade ?

Xenoblade Chronicles X se déroule en l’an 2054 où deux races extraterrestres se livrent bataille au-dessus de la Terre, et détruisent la planète par la même occasion. L’humanité se réfugie à bord d’arches interstellaires qui transportent des villes entières, avant la destruction de la Terre. Votre avatar se trouve à bord de l’arche des États-Unis d’Amérique alors qu’elle s’écrase sur une planète inexplorée appelée Mira.

Le jeu propose d’explorer des vastes mondes ouverts de Mira, constitués d’océans, de plaines gigantesques et de chaînes de montagnes, avec la possibilité d’explorer et de combattre à l’aide de robots géants. Vous pourrez vous déplacer librement sur toute la surface de la planète et explorer de nombreuses zones, afin d’admirer l’écosystème incroyable que les équipes de Monolith Soft ont créé. Déjà impressionnant sur Wii U il y a dix ans, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition en met encore plein les yeux, et semble un joli dernier grand titre pour la Switch, avant la sortie de la Switch 2.

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition // Source : Nintendo

À ce prix, ce portage de Xenoblade Chronicles X est-il une bonne affaire ?

Si, comme beaucoup, vous étiez passé à côté de ce titre de la saga Xenoblade, alors c’est une excellente occasion de le précommander à un bon prix. Le système de jeu est proche de celui de la trilogie des Xenoblade avec le système d’arts, des compétences à utiliser pendant un combat. Quatre personnages peuvent combattre simultanément durant un affrontement, avec chacun une jauge de tension personnelle qui permet d’utiliser plusieurs arts spécifiques pour des combats nerveux.

Le principal intérêt de cet épisode X réside dans la possibilité de piloter des Skell, de gigantesques exosquelettes, utiles pour les combats et les déplacements dans la carte, aussi bien dans les airs que sur terre et sur l’eau.

Les points à retenir sur Xenoblade Chronicles X Definitive Edition :

Un excellent J-RPG

Un monde aussi beau que vaste

Un des derniers grands jeux de la Wii U à arriver sur Switch

