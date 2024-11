Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Dragon Quest III HD-2D Remake revisite intégralement le chef-d’œuvre de la saga culte. C’est aussi le point de départ de la trilogie d’Elric, récit préféré des fans de la série des DQ. Il est désormais disponible en précommande.

Où précommander DQ III HD-2D au meilleur prix ?

Dragon Quest III HD-2D est prévu pour le 14 novembre 2024, au prix de 59,99 € sur Nintendo Switch et 69,99 € sur PlayStation 5. Amazon le propose en précommande en version physique sur la console de Nintendo au prix de 49,99 €, et sur la console de Sony au prix de 59,99 €.

C’est quoi, ce remake de Dragon Quest III ?

Dragon Quest III HD-2D est un remake du jeu culte, sorti initialement sur NES au Japon en 1988, et en Europe en 1992. Bien qu’il soit le troisième épisode de la série, c’est le point de départ de la trilogie d’Elric, et donc un préquel au deux premiers épisodes. Le remake profite de nouveaux graphismes HD-2D, de fonctionnalités inédites et d’une interface ainsi que d’un gameplay globalement modernisé.

Les combats au tour par tour de Dragon Quest III HD-2D // Source : Square-Enix

L’histoire n’est pas en reste et passe aussi sous la réécriture, avec un récit légèrement retravaillé. Le jeu invite toujours les joueuses et les joueurs à prendre part à une aventure fantastique pour sauver le monde des ténèbres du mal. Plusieurs années auparavant, le grand héros Ortéga échoua à anéantir l’Archidémon Baramos. À ses 16 ans, l’unique enfant d’Ortéga est convoqué par le roi d’Aliahan pour reprendre la quête de son père, et vaincre Baramos. Plusieurs compagnons vous rejoindront bien sûr dans votre quête, parsemée d’exploration, de rencontres et de combats au tour par tour.

À ce prix, le remake de DQ III est-il une bonne affaire ?

10 € de moins que son prix sur les stores des consoles, c’est toujours ça de pris. Si vous avez eu la chance de toucher au jeu d’origine, et à ses nombreuses ressorties depuis les années 90, vous serez en terrain connu et prendrez sans doute beaucoup de plaisir à revenir dans cet univers. Pour les nouveaux venus, la 2D-HD est une excellente occasion de plonger dans l’histoire dans de bonnes conditions, surtout sur Switch en mode portable, qui se prête très bien aux très beaux graphismes retravaillés. Un point de départ idéal pour les personnes qui découvrent l’une des franchises de J-RPG les plus influentes de l’histoire du jeu vidéo.

