[Deal du jour] Civilization VII est le nouveau jeu vidéo de stratégie au tour par tour de la très célèbre saga Civilization. Le titre est prévu pour le 11 février 2025 sur PC et console de salon et est déjà disponible en précommande. Voilà où le trouver au meilleur prix.

Où précommander Civilisation VII ?

Sid Meier’s Civilization VII est prévu pour le 11 février 2025 sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series, au prix de 69,99 €. Il est disponible en précommande en version physique sur Switch au prix de 44,99 € sur le site d’Auchan.

Vous le trouverez en précommande en version physique sur PS5 et Xbox Series au prix de 54,99 € sur le site de La Fnac.

C’est quoi, Civilization VII ?

Civilization VII est le nouvel opus de jeu de stratégie au tour par tour de type 4X de la franchise. Un jeu 4X est un genre de jeu vidéo qui allie stratégie et gestion. Dans ce nouvel épisode, qui ne change pas spécialement la recette des précédents, vous devrez contrôler votre empire en partant de zéro. Le jeu vous invite à privilégier l’exploration, l’expansion de votre empire, l’exploitation des ressources ainsi que la bonne vieille guerre de territoires.

Vous suivrez l’évolution de l’espèce humaine, de ses débuts à une culture plus avancée, en gérant aussi bien vos forces militaires que les civils embarqués malgré eux avec vous dans votre soif de progrès. Le titre de Firaxis Games propose aux joueuses et aux joueurs d’emprunter les voix de domination militaire pour arriver à leur fin, ou bien de passer par des chemins plus pacifistes. Selon les leaders que vous choisirez pour représenter votre peuple, parmi des philosophes, des religieux ou des scientifiques, l’Histoire de votre nation sera différente.

Est-ce que Civilisation VII mérite d’être précommandé à ce prix ?

CIV VII pour les intimes est l’un des meilleurs représentants de son genre. Les prix en précommande valent le coup si vous l’attendez avec impatience. Le titre s’annonce comme un jeu riche et complexe, fort de l’expérience des opus précédents, mais aussi un jeu accessible pour un nouveau public. Ainsi, de nombreux conseils vous aideront quant aux choix à faire au cours de votre partie, personnalisés par des conseillers présents in game. Les menus sont aussi conçus pour fournir un maximum d’informations, tout en restant le plus clair et digest possible.

Enfin, la bagarre reste au cœur du titre, avec quelques nouveautés qui devraient simplifier les batailles, tout en apportant une couche de stratégie supplémentaire. Des commandants viendront vous épauler pendant les affrontements, et permettront de diriger des troupes et de leur faire gagner des points d’expérience. Sid Meier’s Civilization VII devrait être un titre pour les fans de la licence comme pour celles et ceux qui la découvriront.

