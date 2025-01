Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Donkey Kong Country Returns, sorti sur Wii en 2010, revient dans une version HD pour la Switch. Prévu pour le 16 janvier 2025, voilà où le trouver au meilleur prix.

Où précommander Donkey Kong Country Return HD au meilleur prix ?

Donkey Kong Country Return HD est prévu pour le 16 janvier 2025 au prix de 59,99 € sur l’eShop de la Switch. Il est disponible en version physique sur le site de Carrefour au prix de 44,99 € pour une livraison à domicile ou en point relais.

C’est quoi, ce jeu Donkey Kong ?

Donkey Kong Country Returns HD sur Nintendo Switch réunit les éléments des versions Wii et Nintendo 3DS (qui comportaient des niveaux supplémentaires), sorties respectivement en 2010 et 2013. L’infâme tribu Tiki Tak a hypnotisé les habitants de l’île. Ils en ont aussi profité pour voler dans la réserve de bananes de Donkey Kong. Vous devrez alors parcourir les différents niveaux et battre les boss pour arriver à bout de cette aventure certes classique dans son déroulé, mais diablement amusante.

Vous pourrez en effet utiliser les commandes par mouvement des Joy Con pour frapper le sol, rouler et souffler. Des commandes classiques sont bien sûr disponibles pour jouer normalement, avec les boutons et les sticks analogiques. Le gameplay, à base de sauts millimétrés, d’ennemis à esquiver, et de bananes à ramasser, n’a pas spécialement vieilli. La recette fait encore des merveilles, rage quit compris.

À ce prix, ce jeu est-il une bonne affaire ?

Moins de 45 € pour rejouer à un classique de la Nintendo Wii, c’est une très bonne affaire, d’autant plus que le jeu vous occupera un bon bout de temps. En plus de l’aventure, vous devrez ramasser des pièces de puzzle pour débloquer des dioramas et des illustrations, et retrouver les lettres K.O.N.G dans chaque monde pour accéder à un niveau secret.

Vous pourrez bien sûr partager vos manettes pour qu’un second joueur ou une seconde joueuse incarne Diddy Kong le temps d’une partie en local. Ce dernier peut planer avec son Tonneau-propulseur et tirer sur les ennemis avec son fidèle Kawouetto-flingue. Remaster oblige de nombreux objets sont présents pour simplifier l’aventure, comme des ballons de vie bonus, ou encore des potions d’invincibilité.

