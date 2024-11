Lecture Zen Résumer l'article

Le personnage de Viktor possède une importance capitale dans l’intrigue d’Arcane, et particulièrement dans la saison 2, actuellement en cours de diffusion sur Netflix. Et la série animée s’amuse à faire de nombreux clins d’œil au sujet de ce champion jouable qui apparaît dans League of Legends, dont la production du studio Fortiche est dérivée.

Parmi tous les personnages développés dans les deux saisons d’Arcane, l’un d’entre eux se détache particulièrement : Viktor, un inventeur de génie au destin tragique, que les fans adorent. Un protagoniste lié à la technologie Hextech qui apparaissait déjà dans le jeu League of Legends, dont la production Netflix est dérivée. Et il faut dire qu’Arcane ne manque pas de faire référence à son matériau d’origine, au fil de ses épisodes.

Concernant Viktor, les créateurs de la série animée ont ainsi caché plusieurs easter eggs à son sujet, dans la saison 2. Alors en attendant le grand final d’Arcane, voici deux références secrètes, repérées par Polygon, que vous avez probablement manquées lors de votre visionnage.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les 6 premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane.

Qui est Viktor dans League of Legends ?

Dans le jeu vidéo, le personnage de Viktor possède une apparence complètement différente de celle qu’il revêt dans Arcane. Là où, dans la série Netflix, le style de Viktor se rapproche particulièrement d’un Jésus moderne encapuchonné qui accomplit des miracles, dans League of Legends, il ressemble davantage à une sorte d’Iron Man avec option troisième bras mécanique (et rayon de la mort). Il faut dire que dans le lore, le personnage issu de Zaun est persuadé que l’avenir de l’humanité dépend de la technologie.

Consacrant sa vie à son travail et aux inventions, il a donc modifié son corps grâce à l’acier et la science. D’après l’encyclopédie officielle du jeu, « Viktor amputa chirurgicalement les éléments de son corps et de sa psyché qui s’appuyaient sur l’émotion » pour remplacer la majorité de son anatomie par « des améliorations mécaniques », qui ont irrémédiablement modifié sa personnalité.

Viktor dans Arcane vs Viktor dans League of Legends // Source : Netflix / Riot Games

Son ennemi juré est d’ailleurs bien connu des fans d’Arcane : il s’agit de Jayce, un scientifique de renom avec qui Viktor a travaillé sur l’Hextech. Au vu de leurs différends dans la série et du final de l’épisode 6 de la saison 2, dans lequel on assiste à la possible mort de Viktor des mains de Jayce, on peut effectivement comprendre que leurs relations ne soient pas particulièrement au beau fixe.

Jinx évoque le titre officiel de Viktor dans League of Legends

Dans League of Legends, chaque champion jouable possède un nom, mais aussi un titre qui lui est relié. Par exemple, Jinx est connue comme la « Gâchette Folle », tandis que Jayce est désigné comme le « Protecteur du Futur » (un titre lourd de sens depuis que l’acte II d’Arcane a été dévoilé, probablement lié à son rapport mystérieux avec l’Hextech). Viktor, lui, est généralement qualifié comme le « Héraut des Machines ».

Un surnom que l’on retrouve dans l’épisode 6 de la saison 2 d’Arcane, puisque Jinx décrit le lieu paradisiaque mis en place par Viktor comme une « utopie souterraine dirigée par une boîte de conserve qui se fait appeler le Héraut des Machines ».

Viktor dans Arcane // Source : Netflix

Viktor prononce sa phrase culte de League of Legends dans Arcane

Lors du choix d’un champion jouable, avant toute partie de League of Legends, chaque personnage prononce une phrase qui le représente en quelques mots. Pour Viktor, il s’agit de ceci : « La glorieuse évolution est en marche ».

Dans l’épisode 6 de la saison 2 d’Arcane, le personnage évoque « le point final d’une glorieuse évolution » lors d’une conversation avec Singed. Va-t-il pouvoir continuer à propager ses miracles dans l’une des meilleures séries disponibles sur Netflix ? Réponse le 23 novembre 2024, avec la mise en ligne du grand final d’Arcane.

