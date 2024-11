Lecture Zen Résumer l'article

Alors que les fans attendent avec impatience la conclusion d’Arcane, qui sera dévoilée le 23 novembre 2024 sur Netflix, les théories se multiplient à propos de cette fin qui s’annonce épique. L’une d’entre elles concerne particulièrement Jinx et Ekko, qui pourraient se retrouver de façon inattendue dans les ultimes épisodes de la série.

On l’attendait depuis trois ans et elle va enfin nous être révélée dans quelques jours : la conclusion d’Arcane est désormais imminente, alors que les derniers épisodes de la saison 2 sont attendus pour le 23 novembre 2024, sur Netflix. L’occasion de faire nos adieux déchirants à des personnages que l’on aime tant comme Vi, Jayce, Viktor, Mel ou encore Caitlyn.

Parmi tous ces protagonistes, deux héros malmenés par la vie tiennent un rôle crucial : Jinx, qui a toujours été le cœur battant d’Arcane, ainsi qu’Ekko, actuellement disparu dans les méandres de l’Hextech, aux côtés d’Heimerdinger. Mais leurs retrouvailles devraient être imminentes et des fans ont même imaginé que leur relation pourrait être au cœur de l’acte 3 de la saison 2 d’Arcane.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les 6 premiers épisodes d’Arcane ainsi que des théories sur la fin de la série.

Quelle est la relation entre Ekko et Jinx ?

À l’origine, les deux personnages ont partagé une enfance commune, dans les bas-fonds de Zaun. Mais si une forte amitié les réunissait à cette époque, celle-ci a basculé lorsque Jinx a rejoint les rangs de Silco, juste après la mort de Vander, dans l’épisode 3 de la saison 1. Ekko, lui, a alors créé le mouvement des Feux Volants pour défendre la ville de Zaun contre la mainmise de Piltover.

Jinx et Ekko dans la saison 1 d’Arcane // Source : Netflix

Évoluant dans deux milieux complètement différents et ne partageant pas forcément les mêmes intérêts, Jinx et Ekko finissent donc par s’affronter lors d’un combat explosif, dans l’épisode 7 de la saison 1. C’est suite à cette bataille sur le Pont du Progrès que Jinx sera sauvée par Singed, grâce au Shimmer. Depuis, les deux personnages ne se sont plus recroisés dans la saison 2, mais leurs relations ne sont donc pas vraiment au beau fixe, après leur dernier duel.

Et si Ekko revenait pour sauver Jinx ?

Sur X (ex-Twitter), plusieurs fans, et notamment le compte de Zeniba, ont avancé une théorie intéressante sur la conclusion d’Arcane : le retour triomphant d’Ekko, enfin sorti de l’Hextech, pour sauver Jinx.

Dans les différentes bandes-annonces, dévoilées pour la promotion de la saison 2, on aperçoit ainsi Jinx mettre le feu à un établissement qui ressemble très fortement à The Last Drop, le bar que Vander dirigeait autrefois. Elle semble même en profiter pour couper ses fameuses tresses, qui la rendent si iconique.

Ekko dans la saison 2 d’Arcane // Source : Netflix

L’hypothèse imaginée par les fans voudrait que la jeune sœur de Vi, dévastée par la mort d’Isha et de Vander/Warwick dans l’épisode 6 de la saison 2, profite de l’incendie pour mettre fin à ses jours. C’est là qu’Ekko pourrait intervenir et la sauver.

Tout en étant prisonnier de l’Hextech, qui semble le faire voyager dans différentes dimensions, le leader des Feux Volants aurait ainsi eu connaissance du plan funeste de Jinx. L’occasion serait alors parfaite pour introduire le pouvoir d’Ekko dans League of Legends : celui de remonter le temps, afin de protéger son ancienne ennemie.

Jinx et Ekko contre les tout-puissants de Piltover

Dans les quelques images de l’acte 3 que Netflix a dévoilé, l’apparence d’Ekko suggère en effet qu’il a assisté à un feu ou une bataille : il porte des traces de cendres sur le visage et son maquillage est partiellement effacé. C’est à ce moment-là qu’il pourrait donc avoir une conversation avec Jinx, probablement très émouvante, autour de son geste, durant laquelle Ekko la réconforterait et prononcerait une phrase entendue dans la bande-annonce : « Parfois, aller de l’avant, ça implique de laisser en arrière une part de soi. »

Un saut dans le temps aurait ensuite lieu dans les trois derniers épisodes de la saison 2 d’Arcane, qui expliquerait pourquoi Jinx et Ekko ont complètement changé d’apparence, dans certains teasers de la série.

Le nouveau look de Jinx, toujours aussi badass, dans la saison 2 d’Arcane // Source : Netflix

Pendant cette période, leurs liens se sont donc profondément renforcés, ce qui conduirait Jinx à rejoindre la rébellion face à Piltover, aux côtés d’Ekko, dans un ultime affrontement qui s’annonce déjà mémorable. L’arme principale de la sœur de Vi, Poiscaille, semble d’ailleurs posséder aussi un nouveau look, proche de celui des machines créées par les Feux Volants.

Alors qu’ils cherchaient à se détruire, l’un et l’autre, dans la saison 1 d’Arcane, ces retrouvailles pourraient donc offrir à Jinx et Ekko une relation beaucoup plus apaisée, tout en offrant un parallèle parfait avec leur face-à-face, dans le passé. Pour savoir si cette théorie va bel et bien nous briser le cœur en mille morceaux, il faudra encore patienter jusqu’au 23 novembre 2024, afin de découvrir les chapitres finaux d’Arcane.

