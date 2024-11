Lecture Zen Résumer l'article

Le mystérieux scientifique possède une importance capitale dans la saison 2 d’Arcane, dérivée du jeu League of Legends. Son origine et ses motivations sont même enfin révélées dans l’épisode 5 et les fans devraient être ravis : leurs théories étaient justes.

Depuis les débuts d’Arcane, le personnage de Singed a toujours été entouré d’un voile de mystère. À la fois mentor expérimenté de Viktor et énigmatique sauveur de Jinx, dans la première saison, ce scientifique dévoile de nouvelles facettes de sa personnalité dans la saison 2 de la série Netflix. Et pour les fans d’Arcane et de League of Legends, la joie est immense : leurs théories, élaborées depuis les tout premiers épisodes de cette excellente série animée, viennent enfin d’être confirmées.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les six premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane.

L’arrivée tant attendue d’Orianna

Les fans le soupçonnaient très fortement, et l’épisode 5 de la saison 2 d’Arcane vient enfin de leur offrir la réponse tant attendue : le personnage de Singed, bien connu des joueurs de League of Legends, possède en réalité un autre nom. Il s’agit donc de Corin Reveck, qui a mis au point le Shimmer, la drogue violette des bas-fonds, dans le but de guérir sa fille et ainsi la sauver d’une mort certaine. C’est également avec cet objectif en tête qu’il a créé le monstre Warwick, une bête assoiffée de sang liée à Vander, le père adoptif de Vi et Jinx.

Warwick face à Singed dans Arcane // Source : Netflix

Si cette immense révélation offre de nombreuses réponses que l’on attendait depuis longtemps, notamment sur l’origine du Shimmer et sur les motivations de Singed, pour certains fans très attentifs, tout cela n’a rien d’une surprise. Dès la diffusion de la saison 1, en 2021, plusieurs théories avaient ainsi circulé autour de l’identité du scientifique, qui serait donc lié à Corin Reveck. Et si Arcane n’a pas encore révélé le nom de sa fille, les fans de League of Legends auront immédiatement reconnu le visage d’une championne jouable très importante : Orianna.

Qui est Orianna dans League of Legends ?

Dans le lore de League of Legends, Orianna est ainsi la fille de Corin Reveck, donc, un artisan de Piltover qui l’a transformée en créature mécanique afin de la sauver de la mort. Un jour, la jeune femme a ainsi décidé de venir en aide aux habitants de Zaun, frappés par une terrible explosion, propageant un gaz hautement toxique. Contre l’avis de son père, elle s’est donc rendue dans les bas-fonds pour assister les victimes.

Orianna dans Arcane vs Orianna dans League of Legends // Source : Netflix / Riot Games

Mais les conséquences ont été terribles pour elle et Corin se jeta alors dans un ambitieux projet : lui fabriquer des poumons artificiels, pour la guérir d’une grave maladie. Peu à peu, d’autres organes d’Orianna ont lâché à leur tour, au point que son père dû remplacer chaque partie de son corps, une à une. À terme, seul le cœur de la jeune femme fut conservé et même ses souvenirs « lui apparaissaient désormais comme des contes ».

Mais si le temps semblait désormais figé pour Orianna, son père, lui, continuait de vieillir. Pour le sauver, elle se tourna donc vers un Baron de la chimie, qui lui donna un cristal Hextech. Grâce à cette technologie, elle put se construire un nouveau cœur et prit une décision terrible : offrir son véritable organe à Corin, pour lui permettre de vivre, puis partir. À son réveil, l’artisan trouva donc son atelier vide, à l’exception de centaines de figurines, réalisées par Orianna elle-même. D’après l’encyclopédie officielle de League of Legends, l’une d’elles se distinguait particulièrement : « une danseuse d’or pirouettant dans un éternel ballet ».

Arcane opte pour un parti pris plutôt osé dans cette saison 2

Cette histoire résonne fortement avec celle de Singed/Corin Reveck dans Arcane, d’autant que dans la chambre qui abrite Orianna, inconsciente, se trouve un détail très important : une ballerine entièrement recouverte d’or, disposée dans une boîte à musique. Alors, si la série Netflix ne prononce jamais le prénom de la championne de LoL, il ne fait aucun doute qu’Orianna est bel et bien présente dans Arcane.

La main de Singed dans l’épisode 3 de la saison 2 d’Arcane, qui tient une montre à gousset avec la photo de sa fille à l’intérieur // Source : Netflix

Cela signifie que la saison 2 opte pour un parti pris plutôt osé : mélanger deux protagonistes du monde de League of Legends, à savoir Singed et Corin Reveck. Il est vrai que dans le lore, rien ne laisse présager qu’il s’agit véritablement de deux personnages bien distincts. Singed est même décrit comme un ancien habitant de Piltover, comme Corin. Alors en attendant le grand final d’Arcane, dont la diffusion est prévue pour le 23 novembre 2024 sur Netflix, une chose est sûre : il ne faut jamais sous-estimer les fans, qui avaient la réponse sous la main depuis le début.

