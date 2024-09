Lecture Zen Résumer l'article

Netflix a récemment dévoilé une première bande-annonce de la série dérivée de League of Legends, qui met en place tous les éléments pour un affrontement explosif entre Jinx, Vi et Caitlyn. Voici donc 6 détails à retenir de ces nouvelles images de la saison 2 d’Arcane.

Jinx est de retour, et elle est prête à tout brûler sur son passage : c’est en tout cas ce qu’elle prétend dans la première bande-annonce de la saison 2 d’Arcane, enfin dévoilée le jeudi 5 septembre 2024, par Netflix, en compagnie d’affiches inédites. De nouvelles images très attendues par les fans, qui ont patienté déjà trois ans depuis la fin de la saison 1. Mais au-delà de la confrontation tant attendue entre Jinx et Vi, voici 6 détails à ne pas manquer sur la suite de cette série dérivée du jeu vidéo League of Legends.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Warwick sera de la partie

Warwick dans la série vs Warwick dans League of Legends // Source : Netflix / League of Legends

On l’avait déjà aperçu dans le premier trailer, mais sa présence se confirme à nouveau dans cette bande-annonce : Warwick, personnage très connu et apprécié de l’univers de League of Legends, va enfin débarquer dans Arcane. Créée par le scientifique Singed, cette bête devrait avoir un rôle crucial dans cette saison 2.

Plusieurs théories affirment même que Warwick serait en réalité Vander, le père adoptif de Vi et Powder (devenue Jinx), censé être mort dans la saison 1. Singed l’aurait récupéré pour en faire un sujet d’expérimentation biotechnologique. Les dernières secondes de la saison 1, durant lesquelles le scientifique jette un regard à l’une de ses créatures ressemblant à Vander, confirme cette hypothèse.

Le jeu League of Legends, lui-même, va dans une direction similaire. Ainsi, lorsque Warwick croise Vi sur la Faille de l’Invocateur, il évoque la « peur dans ses yeux », qu’il a « déjà vu auparavant ». Et lorsqu’il échange avec Singed, son « créateur », il lui dit alors : « Zaun m’a donné des griffes bien avant que tu ne le fasses ».

@numerama Netflix a enfin dévoilé une première bande-annonce de la série dérivée de League of Legends, qui met en place tous les éléments pour un affrontement explosif entre Jinx, Vi et Caitlyn. Voici donc 4 détails à retenir de ces nouvelles images de la saison 2 d’Arcane. #arcane #leagueoflegend #fortiche #numerama #netflix #eastereggs #jinx ♬ son original – Numerama – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Caitlyn dévoile son ulti

L’ulti de Caitlyn dans Arcane // Source : Netflix

Voilà un petit clin d’œil aux joueurs et joueuses de League of Legends : dans le jeu, le personnage de Caitlyn possède ainsi un ulti similaire à celui que l’on retrouve dans la bande-annonce d’Arcane, saison 2.

Le crystal de magie de Jayce prend une nouvelle forme

Le fameux crystal de magie de Jayce // Source : Netflix

Dans la saison 1, l’inventeur de renom gardait à son poignet un précieux bracelet. En son cœur, se trouvait un crystal, utilisé dans son enfance par un magicien pour le téléporter, avec sa mère, en lieu sûr, alors qu’ils étaient sur le point de mourir de froid. Depuis, Jayce a conservé ce précieux crystal dans un bracelet, qu’il gardait toujours avec lui.

Mais dans la bande-annonce de la saison 2, ce même joyau semble directement gravé dans la peau de son poignet. Une évolution étrange, qui devrait avoir une importance narrative capitale dans la suite d’Arcane.

Un nouveau look pour Jinx ?

Le nouveau look de Jinx, toujours aussi badass // Source : Netflix

Le personnage, devenu iconique, arbore une nouvelle tenue dans cette bande-annonce, avec notamment une capuche aux bords édentés. Certains fans y voient déjà une référence à Talon, un personnage de League of Legends également encapuchonné. Talon ou pas, une chose est certaine : ce look va forcément devenir un skin de Jinx dans la Faille de l’Invocateur.

L’une des dernières affiches d’Arcane // Source : Netflix

Dans une affiche dévoilée par Netflix le 7 septembre 2024, soit deux jours après la première bande-annonce de la saison 2, Jinx possède une autre nouveauté, qui suscite bien des réactions chez les fans : un doigt mécanique, décoré par un smiley caractéristique du personnage. Ce changement semble avoir une importance particulière puisque Netflix a accompagné cette image d’une mise en garde : « It’s too late to point the finger now » (ou « Il est désormais trop tard pour pointer quelqu’un du doigt », en VF).

Comment Jinx a-t-elle perdu ce membre ? Marchera-t-il comme le bras mécanique de Sevika, avec du shimmer ? Espérons que la saison 2 nous apporte des réponses sur le sujet.

« Chuck » rejoint la rébellion

Ce bon vieux Chuck va faire de la résistance // Source : Netflix

Autrefois simple serveur prenant un verre avec Jinx dans la saison 1 d’Arcane, « Chuck » semble désormais se joindre à la rébellion avec force, dans la bande-annonce de la saison 2, puisqu’on le voit ainsi participer à une émeute. L’occasion de revoir ce personnage complètement secondaire dans un rôle de premier plan ?

Noxus, la nouvelle région d’Arcane ?

Ambessa Medarda dans cette nouvelle bande-annonce // Source : Netflix

Va-t-on enfin voir Noxus dans Arcane ? Cette région devrait ainsi avoir une plus grande importance dans cette saison 2, avec la présence d’Ambessa Medarda, vue dans la saison 1 aux côtés de sa fille, Mel. Dans la dernière bande-annonce, on l’aperçoit plus jeune, entourée de gardes Noxiens, prête à combattre. Ce sera peut-être l’occasion de découvrir un flashback dans la capitale de l’empire militaire ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+