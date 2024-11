Lecture Zen Résumer l'article

Arcane, dont l’intrigue est dérivée de League of Legends, s’amuse régulièrement à cacher de petites références au jeu vidéo dans ses épisodes. La saison 2 ne fait pas exception à la règle, puisqu’elle met en scène deux championnes bien connues des joueurs, que l’on ne s’attendait pas forcément à rencontrer dans la série Netflix.

Certes, Arcane peut totalement se regarder et s’apprécier sans jamais avoir joué à League of Legends. Mais pour les gamers, il faut avouer que l’expérience est d’autant plus plaisante, tant la série Netflix s’amuse à cacher de nombreuses références, dans chacun de ses épisodes. Des fans attentifs ont ainsi remarqué que deux championnes particulièrement iconiques de LoL ont montré le bout de leur nez dans la saison 2, actuellement en cours de diffusion.

Alors en attendant la mise en ligne des épisodes finaux d’Arcane, qui s’annoncent à la fois explosifs et déchirants, voici le nom des deux personnages qui ont rejoint Vi, Jinx, Jayce, Viktor ou encore Caitlyn au rayon des champions jouables de League of Legends, qui apparaissent dans la série.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les 6 premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane.

Janna s’invite dans les bas-fonds de Zaun

Arcane n’a pas attendu longtemps avant d’intégrer un clin d’œil à une championne bien connue de League of Legends, dans sa saison 2. Dès l’épisode 3, Caitlyn, Vi et Jinx se rendent ainsi dans un sanctuaire sous-terrain, à Zaun, dans lequel elles font face à une immense statue. Il s’agit de celle de Janna, une puissante championne qui dompte l’air dans le jeu vidéo de Riot Games. Jinx rappelle ainsi à Vi que Vander, leur père adoptif, leur racontait des histoires à son propos pour les aider à s’endormir, dans leur enfance.

Janna dans Arcane vs Janna dans League of Legends // Source : Netflix / Riot Games

Il leur décrivait alors comment Janna, la maîtresse des vents, parvenait à sauver des mineurs enfermés sous terre et proches de la mort. Cette championne de League of Legends est en effet connue pour être un « mystérieux esprit élémentaire qui protège les parias de Zaun ». Traditionnellement érigée comme un symbole d’espoir pour les habitants des bas-fonds, la déesse Janna est ici moquée par Jinx, dans cette séquence qui reflète parfaitement son état d’esprit et sa détresse.

Orianna donne raison aux fans d’Arcane

Si vous avez vu les 6 premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane et que vous connaissez bien League of Legends, vous n’avez pas pu rater son introduction en grande pompe : Orianna a enfin fait son entrée dans l’une des meilleures séries disponibles sur Netflix.

Cette apparition est beaucoup moins subtile que celle de Janna, mais aussi bien plus importante pour l’histoire d’Arcane puisqu’elle concerne Singed. Depuis la diffusion de la saison 1, des fans soupçonnaient ainsi que le personnage pouvait être lié à Corin Reveck, le père d’Orianna. Et ces observateurs attentifs avaient bel et bien raison, comme nous l’a prouvé l’épisode 5 de la saison 2.

Orianna dans Arcane vs Orianna dans League of Legends // Source : Netflix / Riot Games

On y découvre ainsi Orianna, plongée dans un coma et protégée par une sorte de caisson en verre. Singed explique alors que cette dernière est profondément malade et qu’il cherche à la guérir par tous les moyens : il a donc créé le Shimmer, la fameuse drogue violette de Zaun, ainsi que la bête Warwick, mise au point à partir de Vander, le père adoptif de Vi et Jinx.

Si Arcane décide de suivre le lore de League of Legends, Orianna devrait finir par se réveiller de son profond sommeil pour devenir une demoiselle mécanique, dont les organes ont été remplacés par des membres artificiels, afin de la sauver. Pour le savoir, il faudra patienter jusqu’au 23 novembre 2024, date de mise en ligne des trois derniers épisodes de la série Netflix.

