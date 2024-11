Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 2 d’Arcane vient de débuter sur Netflix, depuis le 9 novembre 2024, les théories se multiplient concernant ces nouveaux épisodes, qui seront les derniers de la série. Et d’après certains fans, un concept très important du lore de League of Legends pourrait enfin faire son entrée triomphante dans la production animée.

Adapter un jeu vidéo à l’écran a toujours été un pari extrêmement risqué. Mais si une production en particulier a su relever le défi haut la main, c’est bien Arcane. Dérivée de League of Legends, la série animée de Netflix est ainsi l’une des meilleures de la plateforme de streaming, tous genres confondus. Il faut dire que l’histoire déchirante des deux sœurs Vi et Jinx nous a immédiatement touchés en plein cœur.

Et leurs aventures dans les rues de Zaun et Piltover touchent à leur terme, avec une saison 2 très attendue, dont les trois premiers épisodes ont été mis en ligne le 9 novembre 2024, sur Netflix. L’occasion de retrouver ces personnages que l’on aime tant, mais aussi de repérer des clins d’œil surprenants à League of Legends. Alors, Arcane va-t-elle enfin introduire le fameux Néant, bien connu des fans du jeu ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les trois premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane.

Pour aller plus loin Ne commencez pas la saison 2 d’Arcane sans avoir lu ce récap de la fin de la saison 1

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’Hextech : bénédiction ou malédiction ?

Dans la saison 1 d’Arcane, deux avancées technologiques étaient particulièrement mises en avant : le Shimmer, une drogue violette utilisée dans les bas-fonds de Zaun, mais surtout l’Hextech, une sorte de magie bleue qui sacre Piltover comme la Cité du Progrès, grâce à de nombreuses inventions imaginées par Jayce et Viktor, deux scientifiques remplis d’espoir. Mais cette évolution a un prix. La saison 1 nous avait ainsi montré les dégâts causés par l’Hextech sur Viktor, provoquant notamment la mort de l’une de ses collègues.

Un Hexcore, dans sa première version créée par Viktor, dans Arcane // Source : Netflix

Dans les nouveaux épisodes, désormais disponibles sur Netflix, cette technologie prend une toute nouvelle dimension. Puisque Viktor a été grièvement blessé lors de l’attaque de Jinx, dans l’épisode final de la saison 1, Jayce décide ainsi d’utiliser le cœur Hextech, une magie capable d’évoluer par elle-même, pour le sauver. Viktor développe alors de mystérieux nouveaux pouvoirs, lui permettant de rajeunir les habitants de Zaun. Mais ce n’est pas tout. Dans l’épisode 3 de la saison 2, Jayce découvre ce qui ressemble étrangement à une version transformée du cœur Hextech, en compagnie d’Ekko et d’Heimerdinger. Mais cette révélation est-elle vraiment celle que l’on croit ?

Pour aller plus loin Arcane aura-t-elle droit à une saison 3 sur Netflix ?

Le Néant va-t-il débarquer dans Arcane ?

Des fans attentifs de League of Legends ont ainsi remarqué que ce cœur Hextech possède de nombreuses similarités avec un concept phare du jeu vidéo : le Néant (ou le Void en VO). Cette entité destructrice envahit l’univers de LoL en gagnant progressivement du terrain, tout comme le cœur Hextech a pris possession du corps de Viktor, avec de mystérieux effets constatés sur le grand arbre de Zaun. Le Néant, comme la technologie montrée dans Arcane, sont également évolutives, sont profondément reliées à la couleur violette, et se manifestent parfois sous la forme d’étranges toiles transparentes.

Le coeur Hextech dans la saison 2 d’Arcane vs le Néant dans League of Legends // Source : Montage Numerama

L’introduction du Néant constituerait une évolution majeure pour Arcane, puisant à nouveau dans le lore de League of Legends pour développer son intrigue. Mais il ne faudrait pas que la série ait les yeux plus gros que le ventre pour autant : si le concept du Néant est passionnant, il est surtout extrêmement vaste. Et la saison 2 doit déjà résoudre énormément d’enjeux, sans devoir en rajouter une couche avec un organisme qui engloutit tout sur son passage, et qui pourrait donc détruire Piltover et Zaun par la même occasion. Espérons que la production du studio Fortiche ne se perde pas en chemin.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+