Alors que la saison 2 d’Arcane va enfin être dévoilée le 9 novembre 2024, toujours sur Netflix, il est temps de revenir sur un élément clé de l’intrigue : le fameux Hextech. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Si Arcane nous raconte évidemment l’histoire chargée en émotion des deux sœurs, Vi et Jinx, la série animée de Netflix s’attarde également sur de nombreux questionnements philosophiques et politiques. Alors que les habitants sont divisés entre la ville haute de Piltover et les bas-fonds de Zaun, deux visions de la technologie s’affrontent : le Shimmer et l’Hextech.

Si vous êtes déjà perdus à la simple évocation de ces deux noms un brin compliqués, pas de panique : on vous explique tout sur l’Hextech, sur son importance dans League of Legends et sur son lien avec Arcane, alors que la saison 2 débarque enfin le 9 novembre 2024 sur Netflix.

Que signifie l’Hextech dans League of Legends ?

D’après l’encyclopédie dédiée à League of Legends, l’Hextech est une « magie technologique qui fusionne des éléments magiques spirituels et élémentaires afin de créer des artefacts ». Ces derniers, qui tirent leur puissance de petites pierres bleues nommées des cristaux hex, permettent ainsi à n’importe qui de pouvoir utiliser la magie, même sans disposition particulière depuis la naissance.

Des runes sont inscrites à la surface de ces fameuses gemmes, qui proviennent de Brackern, une ancienne espèce que l’on peut trouver sur le continent Shurima.

Une gemme Hextech dans Arcane. // Source : Netflix

Dans le jeu de Riot Games, dont la série Arcane est inspirée, plusieurs personnages jouables détiennent des armes qui fonctionnent grâce à l’Hextech. On peut notamment citer des personnages bien connus de la production Netflix comme Jayce, le scientifique qui a participé à sa création, qui possède le Marteau et le Canon Mercury, ou encore Viktor, son collègue, qui détient un Cœur Hextech Parfait. Vi, de son côté, utilise des gantelets Atlas, tandis que Jinx est armée de Poiscaille, un lance-roquettes fabriqué par ses soins et alimenté par une gemme Hextech.

Que représente l’Hextech dans Arcane ?

Dans la série Netflix, l’Hextech possède une importance capitale. Introduit dès l’épisode 1 de la saison 1, il représente ainsi l’avancée technologique de Piltover, qui deviendra, grâce à cela, la fameuse Cité du Progrès. Il a été créé par Jayce et Viktor, deux scientifiques de haut vol, qui ont su rendre les cristaux d’Hextech suffisamment stables pour pouvoir les intégrer à des artefacts magiques, comme un téléporteur permettant à des dirigeables de se déplacer en un instant.

Au début d’Arcane, Jinx s’introduit dans le bureau de Jayce en compagnie de Vi et de leurs amis, et dérobe sans le savoir de puissants cristaux d’Hextech. Ces derniers exploseront lors d’un affrontement entre Silco et Vander, le père adoptif des deux sœurs, ce qui provoquera la mort accidentelle de ce dernier et une rupture entre Vi et Jinx.

Un Hexcore, créé par Viktor, dans Arcane // Source : Netflix

En plus de ses propriétés indispensables au bon fonctionnement de la cité de Piltover, l’Hextech est également utilisé par Jayce pour fabriquer des armes, contre l’avis de Viktor, à la fin de la saison 1.

Il met ainsi au point les fameux gants de Vi, qui lui permettent de se battre à mains (presque) nues, ainsi qu’un marteau géant, caractéristique du personnage de Jayce dans League of Legends. Ce dernier a un lien particulier avec l’Hextech puisque dans son enfance, un sorcier doté de cette magie l’a sauvé, lui et sa mère, d’une mort certaine. C’est depuis ce jour que le scientifique cherche à reproduire cette capacité surnaturelle hors norme.

Viktor, de son côté, a franchi plusieurs interdits en mélangeant du Shimmer, la drogue violette des bas-fonds, à l’Hextech, dans une tentative désespérée de soigner sa maladie incurable. Une décision qui transforme profondément son corps, pour le pire comme pour le meilleur et qui donne naissance à l’Hexcore, une forme de magie capable d’évoluer. Dans la saison 2 d’Arcane, cela pourrait le rapprocher de son apparence dans le jeu original, qui le représente couvert d’acier et doté d’un troisième bras mécanique redoutable.

