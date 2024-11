Lecture Zen Résumer l'article

Netflix vient de dévoiler les épisodes 4 à 6 de la saison 2 d’Arcane, sa série animée déjà culte. Des chapitres remplis de révélations et de twists, qui posent les bases d’un final qui s’annonce déchirant. En attendant de découvrir la conclusion de cette production hors normes, voici 9 questions auxquelles Arcane devra répondre, avant de nous quitter pour de bon.

Certaines séries marquent tellement nos vies qu’il peut être très difficile de leur dire adieu. Arcane fait ainsi partie de ces pépites que l’on aimerait chérir pendant longtemps, mais qui disparaissent aussi vite qu’elles sont apparues. Après deux saisons époustouflantes, la série animée par le studio français Fortiche va donc tirer sa révérence sur Netflix.

Mais avant cela, Arcane va devoir fermer pour de bon les multiples brèches narratives qu’elle a ouvertes, au fil de ses épisodes. Alors, en attendant le grand final de la saison 2, prévu pour le 23 novembre 2024, voici 9 questions qui nous brûlent les lèvres et qui devraient enfin obtenir des réponses très prochainement.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les six premiers épisodes d’Arcane.

Viktor, Isha et Vander sont-ils vraiment morts ?

Si vous avez vu l’épisode 6 de la saison 2 d’Arcane, vous savez précisément ce qui nous brise le cœur en cet instant : la mort potentielle de trois personnages profondément appréciés des fans. Lors d’une bataille épique, Viktor est ainsi gravement blessé par Jayce, tandis qu’Isha se lance dans une mission suicide pour tenter d’arrêter Warwick, qui détruit tout sur son passage. L’épisode nous laisse sur ce cliffhanger déchirant, avec l’image de Jinx, abattue par ces tragiques événements.

Espérons que le grand final offre un dénouement plus heureux à ces protagonistes, dont la mort serait franchement gratuite. Donc, message aux créateurs d’Arcane : par pitié, ne tuez pas un homme qui a enfin accompli la quête de sa vie, une petite fille adorable, introduite seulement quatre épisodes plus tôt, ni un père adoptif qui vient tout juste de retrouver ses proches. On vous l’interdit, voilà.

Nous devant l’épisode 6 d’Arcane // Source : Netflix

Qu’est-il vraiment arrivé à Jayce ?

Perdu au cœur de l’Hextech dans l’épisode 3, Jayce est enfin réapparu, sorti de nulle part, à la fin de l’épisode 5. Il semble gravement perturbé par son voyage temporel et cosmique, au point que son marteau a considérablement été modifié. Jayce possède donc une barbe bien fournie, des cheveux bien plus longs qu’à l’accoutumée, tandis que son cristal bleu est désormais incrusté dans sa chair. Sans donner de quelconques explications sur ses motivations, il se lance ainsi à la recherche de Viktor.

Mais lorsque Jayce le retrouve enfin, il décide de lui tirer dessus, grâce à sa nouvelle arme améliorée. Alors, que diable a-t-il vécu dans le cœur Hextech, où il a été enfermé contre son gré avec Ekko et Heimerdinger ? Pourquoi a-t-il décidé de supprimer son meilleur ami, sans même chercher à lui parler ? Mystère et boule de gomme.

Jayce, avant sa transformation spectaculaire // Source : Netflix

Où sont passés Ekko et Heimerdinger ?

Dans l’épisode 5, seul Jayce parvient à sortir du cœur Hextech. Or, à l’origine, il était accompagné d’Ekko et d’Heimerdinger. Que sont-ils devenus ? Vont-ils enfin réapparaître dans le grand final d’Arcane ? Il serait en tout cas impensable que ces deux personnages clés de l’univers ne bénéficient pas d’une conclusion satisfaisante. D’autant qu’Ekko tient une place importante dans le générique de la saison 2. On a donc hâte de découvrir ce que l’avenir lui réserve.

Ekko et Heimerdinger sont en mauvaise posture // Source : Netflix

Vi et Caitlyn vont-elles finir ensemble ?

Après une saison entière à se tourner autour, Vi et Caitlyn se sont enfin embrassées dans l’épisode 3 de la saison 2, pour le plus grand bonheur des fans. Mais dans l’acte II, les deux jeunes femmes prennent malheureusement des trajectoires opposées. Si l’épisode 6 est plutôt synonyme de réconciliation, leur destin reste tout de même incertain.

D’autant que l’épisode 4 nous dévoilait une relation inattendue entre Caitlyn et Maddie, une Pacifieur introduite dans cette saison 2. Espérons que la leader du clan Kiramman finisse par retrouver la raison et que sa romance naissante avec Vi connaîtra un bel happy end (oui, on y croit).

Le baiser tant attendu // Source : Netflix

Qui est le sorcier qui a sauvé Jayce ?

Si Jayce nourrit une telle obsession pour l’Hextech, c’est majoritairement à cause d’un événement survenu dans son enfance et qui nous est présenté dès la saison 1. On y voit ainsi Jayce avec sa mère, perdus dans le grand froid, alors que celle-ci est sur le point de mourir. C’est alors qu’un mystérieux sorcier, capable de maîtriser la magie de l’Hextech, débarque pour les sauver, en les téléportant en lieu sûr. C’est lui qui offre un cristal bleu à Jayce, qu’il conservera ensuite pour mener des recherches scientifiques sur le sujet.

L’identité de ce mystérieux bienfaiteur reste, pour le moment, inconnue. Cependant, notre petite théorie personnelle parie sur une révélation de taille : il pourrait s’agir de Viktor, qui a trouvé une manière de remonter le temps grâce à l’Hextech. Dans les derniers épisodes, le personnage est ainsi doté d’une cape ainsi que d’un bâton similaires à ceux du sorcier. On croise donc les doigts pour que notre vœu soit exaucé.

Viktor, es-tu là ? // Source : Netflix

Quel est le pouvoir de Mel ?

La conseillère de Piltover est en très mauvaise posture dans toute cette saison 2. Mel a ainsi été enlevée par la terrible organisation de la Rose Noire, qui terrifie sa mère, Ambessa. Lors des épisodes 5 et 6, on apprend que la politicienne possède en réalité un mystérieux pouvoir, convoité par l’ordre qui la poursuit. On l’aperçoit même se défendre, en émettant une lueur extrêmement vive. Quel est donc le secret de Mel ? Ambessa était-elle au courant de ses puissantes capacités magiques ?

Mel cache bien des secrets // Source : Netflix

Pourquoi Vander et Silco se sont-ils disputés par le passé ?

Dans la saison 1 d’Arcane, on apprenait que ces deux anciens amis avaient finalement suivi des chemins séparés et que Vander avait même tenté de noyer Silco. Dans l’épisode 6 de la saison 2, Viktor plonge dans les souvenirs de Warwick, et donc de Vander, ce qui nous permet d’assister à une séquence en particulier dans laquelle Silco semble éprouver une profonde amitié pour le père adoptif de Vi et Jinx.

Ensemble, ils espèrent construire un lieu sûr à Zaun. Alors, que s’est-il passé exactement pour que ce rêve vole en éclats ? Pourquoi Silco s’est-il ensuite allié à Singed pour propager le terrible Shimmer dans les bas-fonds de la ville ?

Silco face à Vander dans la saison 1 d’Arcane // Source : Netflix

Vi et Jinx vont-elles enfin se réconcilier ?

Les deux sœurs, dont le conflit permanent alimente la narration d’Arcane depuis les débuts de la série, connaissent enfin une paix relative dans l’épisode 6 de la saison 2. Elles semblent même sur le point de renouer, juste avant que Warwick/Vander ne soit probablement tué dans la bataille.

Cette nouvelle perte d’un être cher va-t-elle à nouveau les diviser ou, au contraire, les réunir pour de bon ? Leur relation est en tout cas la clé de voûte de toute la série, alors espérons qu’Arcane leur offre une belle destinée, ensemble, main dans la main, après tout ce qu’elles ont dû traverser.

Le temps de la réconciliation a-t-il sonné ? // Source : Netflix

Au fait… C’est quoi l’Arcane ?

On nous parle de ce concept depuis les débuts de la série, sans jamais l’avoir réellement explicité : que représente vraiment la fameuse Arcane ? Est-elle liée au cœur Hextech ? Voire, pourquoi pas, au Néant, concept clé de l’univers du jeu vidéo League of Legends, dont est dérivée la série ? En tout cas, peu importe sa signification, il est enfin temps d’avoir une explication de ce mystérieux titre, qui nous accompagne depuis déjà trois ans.

