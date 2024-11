Lecture Zen Résumer l'article

Alors que les nouveaux épisodes d’Arcane débarquent enfin sur Netflix le 9 novembre 2024, voici 9 choses à se remettre en mémoire sur la fin de la saison 1, ainsi que sur la relation cruciale entre Vi et Jinx.

« Silco n’a pas créé Jinx. Tu l’as fait » : si vous avez vu la saison 1 d’Arcane, vous n’avez pas pu oublier l’ultime confrontation déchirante entre les deux sœurs, Vi et Jinx. Plus de trois ans après cet épisode 9 marquant, la production de Netflix revient enfin sur nos écrans le 9 novembre 2024, pour une saison 2 très attendue par les fans. Mais si la fin d’Arcane vous semble lointaine et que vous auriez bien besoin d’un petit récap avant de découvrir la suite de la série, animée par le studio français Fortiche, pas de panique : voici tout ce qu’il faut savoir avant la saison 2 d’Arcane.

Vi, Jinx et Caitlyn, le trio central

Dans Arcane, trois personnages féminins en particulier sont cruciaux pour l’intrigue : Vi, Jinx (ou Powder) et Caitlyn. Les deux premières sont sœurs, habitantes de la basse ville de Zaun, avec plusieurs années de différence d’âge, et ont assisté à la mort de leurs parents, réprimés par des Pacifieurs de la haute ville de Piltover. Elles ont été séparées dans leur enfance lorsque Vander, leur père adoptif, est mort dans un terrible accident provoqué par Powder. Cette dernière a ensuite été recueillie par Silco, qui règne sur Zaun, tandis que Vi a été jetée en prison pendant plusieurs années.

Caitlyn et Vi à la fin de la saison 1 d’Arcane. // Source : Netflix

Elle a enfin été libérée par Caitlyn, une Pacifieur, pour l’aider lors d’une mission. Vi et Caitlyn se sont ensuite grandement rapprochées, ce qui a eu pour effet de faire entrer Jinx dans une immense rage, craignant que sa grande sœur ne l’ait de nouveau trahie, après l’avoir abandonnée lors de la mort de Vander. Dans la saison 2, deux camps devraient donc se former : celui de Jinx, qui rêve de chaos et de détruire Piltover, ainsi que celui de Vi et Caitlyn, qui souhaitaient initialement la paix entre les deux villes ennemies.

Le Shimmer vs l’Hextech

En parallèle de l’histoire de Vi et Jinx, qui se retrouvent et se séparent à plusieurs reprises dans la saison 1, deux avancées technologiques s’affrontent dans Arcane : le Shimmer, une drogue violette propagée à Zaun par Silco, qui a recueilli Jinx donc, et l’Hextech, une sorte de magie bleue infusée dans des artefacts et créée par Jayce et Victor, deux scientifiques bien intégrés à Piltover. Grâce à cette avancée majeure, ces deux idéalistes souhaitent amener la paix entre les deux villes et faciliter le quotidien de leurs habitants.

Powder tient un fameux cristal d’Hextech. // Source : Fortiche Production / Netflix

C’est grâce à un cristal d’Hextech volé dans la haute ville que Jinx provoque l’accident qui tue Vander. C’est cet élément que Caitlyn cherche à retrouver en compagnie de Vi, dans la deuxième partie de la saison 1. À la fin d’Arcane, les deux technologies se mêlent puisque Victor, mal en point à cause d’une maladie incurable, décide de fusionner le Shimmer et l’Hextech dans une énième tentative de se soigner, qui causera la mort de l’une de ses collègues.

Un banquet cauchemardesque

L’épisode 9 de la saison 1, le dernier, se concluait par un terrible banquet orchestré par Jinx, dans une manœuvre plus chaotique que jamais. Elle réunit alors sa sœur, Vi, Caitlyn, ainsi que Silco, qu’elle soupçonne de l’avoir trahie afin d’obtenir la paix à Zaun. C’est lors de cette séquence profondément bouleversante que Jinx choisit d’abandonner définitivement Powder, l’enfant qu’elle était, pour sombrer un peu plus dans la folie. Elle blesse alors Caitlyn, tue Silco et prend une décision irréversible : envoyer un missile composé d’Hextech directement sur les sommets de Piltover.

Jinx a choisi son camp lors du banquet final. // Source : Fortiche Production

Ce cliffhanger majeur marque une rupture évidente entre Vi et Jinx, qui aura évidemment des répercussions sur la saison 2 d’Arcane. Dans l’une des bandes-annonces de ces nouveaux épisodes, on entend d’ailleurs Vi affirmer que sa sœur est désormais morte à ses yeux, ce qui laisse présager un affrontement à venir entre les deux personnages.

Le sort de Jayce, Mel et des conseillers de Piltover est incertain

La saison 1 se terminait sur un terrible cliffhanger : Jinx envoie un missile vers Piltover, et notamment vers la salle du conseil qui règne sur la ville. C’est là que se trouvent plusieurs personnages clés du monde politique d’Arcane : Jayce, le fameux scientifique qui a développé l’Hextech avec Viktor, Mel, avec qui il entretient une relation amoureuse, mais aussi Cassandra, la mère de Caitlyn.

Mel, Viktor et Jayce dans Arcane. // Source : Netflix

Compte tenu de la puissance de l’explosif tiré par Jinx, il est fort probable que tous ces conseillers disparaissent dans l’attentat, alors même qu’ils venaient de voter pour instaurer la paix entre Zaun et Piltover. De nombreuses morts potentielles qui devraient attiser la colère de Caitlyn envers Jinx et causer l’anarchie entre les deux villes, dans cette saison 2 à venir.

Silco est mort

Lors du banquet funeste de Jinx, cette dernière tire sur Silco, contre toutes attentes. Ce dernier meurt alors dans ses bras, et l’on apprend qu’il n’avait jamais l’intention de livrer Jinx à Piltover, afin d’obtenir la paix, comme Jayce lui avait suggéré. Cette mort aura forcément d’immenses répercussions dans la saison 2 d’Arcane, puisque Silco contrôlait tout le réseau du Shimmer et représentait un personnage clé dans la vie de Jinx.

Bye bye Silco. // Source : Fortiche Production

Viktor est très mal en point

Le scientifique de génie, qui a participé à l’élaboration de l’Hextech aux côtés de Jayce, a été plus ou moins absorbé par sa propre création. Sa maladie gagne du terrain, tandis que son lien avec l’Hextech et le Shimmer se renforce davantage, ce qui pourrait causer la mort prochaine de Viktor ou le rapprocher davantage de son apparence dans League of Legends, dont Arcane est inspirée. Dans le jeu, le personnage est ainsi doté d’un corps en acier, équipé notamment d’un troisième bras mécanique redoutable. La série pourrait donc nous révéler comment il a progressivement modifié son anatomie.

Pauvre Viktor. // Source : Netflix

Sevika est vivante

Pour reprendre le flambeau de Silco, une survivante semble toute désignée : Sevika, son bras-droit, qui est toujours vivante à la fin de la saison 1, malgré un affrontement très violent avec Vi. Sevika pourrait donc reprendre le business du Shimmer de Silco dans les bas-fonds de Zaun et devenir une antagoniste majeure d’Arcane.

Sevika, personnage ultra badass d’Arcane. // Source : Netflix

Heimerdinger va aider Ekko

L’éminent scientifique Heimerdinger, autrefois conseiller phare de Piltover, a été démis de ses fonctions par Jayce, dans la saison 1 d’Arcane. Il s’est de ce fait rendu à Zaun, dans l’espoir d’aider les habitants de la basse ville à sortir de la misère, grâce à ses compétences technologiques. Il rencontre ainsi Ekko, qui a lui-même su créer un havre de paix au cœur de Zaun, une sorte de refuge, loin des trafics de drogue de Silco et des conflits politiques avec Piltover. Heimerdinger pourrait contribuer à renforcer les rangs de la résistance à Zaun et offrir son savoir-faire à Ekko.

Le grand (ou pas) Heimerdinger. // Source : Netflix

Singed détient probablement Vander

C’est l’un des grands mystères distillés par la fin de la saison 1 d’Arcane et les nouveaux épisodes devraient enfin nous éclairer sur la question : Singed, le mentor de Viktor, a-t-il transformé Vander en Warwick ? Tous les éléments, des premiers teasers de la saison 2 aux détails remarqués dans les bandes-annonces, pointent en tout cas vers cette hypothèse. Warwick, personnage phare de League of Legends, va donc faire son apparition à coup sûr dans ces ultimes épisodes, attendus patiemment depuis plus de trois ans par les fans de la saga.

