Alors que la sortie de la saison 2 d’Arcane est imminente sur Netflix, Riot Games vient d’annoncer l’arrivée d’une pluie de cadeaux à destination des fans, dans la plupart de leurs jeux actuels, y compris League of Legends.

Vi et Jinx seront très bientôt de retour : la saison 2 d’Arcane va ainsi débarquer dès le 9 novembre 2024, sur Netflix. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Riot Games vient de faire une annonce du tonnerre : l’ajout de contenus exclusifs Arcane à son catalogue de jeux vidéo, et notamment à League of Legends.

Ambessa Medarda fait enfin son entrée

Plusieurs personnages ainsi que de nouveaux skins vont ainsi faire leur apparition dans League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift, Valorant ainsi que Legends of Runeterra.

Le plus gros cadeau offert aux fans d’Arcane porte un nom bien connu : celui d’Ambessa Medarda, la mère de Mel, enfin introduite dans League of Legends et Wild Rift comme un champion jouable. Ses sorts et autres capacités spéciales ne sont pas encore connus. Dans la série, cette guerrière sans pitié utilise le chaos entre Piltover et Zaun pour étendre son territoire.

La date de son arrivée dans les jeux n’a pas encore été révélée, mais elle devrait être ajoutée dans les prochains mois. Son personnage devrait également apparaître dans Legends of Runeterra, aux côtés de Warwick. Les deux protagonistes se verront dotés de nouvelles campagnes dans La Voie des Champions, qui étendront leur univers narratif, en lien avec Arcane.

Ambessa Medarda dans Arcane // Source : Netflix

Le mode ARAM va également connaître un petit coup de jeune, en intégrant le Pont du Progrès, aux couleurs de la série. Ce lieu est particulièrement important dans Arcane, puisqu’il s’agit de celui où Jinx et Ekko se battent, dans la saison 1. Les joueurs pourront donc s’y rendre pour affronter leurs adversaires.

De nouveaux skins seront aussi disponibles, comme un look gothique pour Vi, une animation spéciale dédiée à Jinx lors du Coup de grâce de Nexus, ainsi qu’un nouveau palier de skin Exalté pour Jinx, en lien avec son histoire dans Arcane.

Powder débarque dans Teamfight Tactics

Du côté de la version mobile, Wild Rift, le gameplay de Singed et Warwick va être amélioré, tandis que l’excentrique scientifique Heimerdinger vient d’être introduit dans le jeu, en tant que nouveau personnage.

Teamfight Tactics va, lui aussi, offrir des cadeaux aux fans d’Arcane. Le treizième set, dont la sortie est imminente, va ainsi se parer aux couleurs de la série. De nouveaux champions seront disponibles comme Powder, la version enfantine et innocente de Jinx.

Powder dans Arcane // Source : Fortiche Production

Le mode de jeu expérimental en PvE, nommé Tocker’s Trials, va aussi faire son grand retour, permettant aux joueurs d’essayer les nouveautés sans se jeter directement dans une arène compétitive. Une version Chibi de Caitlyn sera également mise à la disposition des joueurs, pour les accompagner durant leurs matchs en tant que Tacticienne.

Enfin, un nouveau bundle aux couleurs d’Arcane va débarquer dans Valorant dès le 9 novembre, pour coller à la date de sortie de la saison 2 sur Netflix.

À noter que toutes ces annonces interviennent quelques jours seulement après une décision bien plus dramatique : une vague de licenciement chez Riot Games, avec la suppression de plus de trente postes.

