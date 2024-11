Lecture Zen Résumer l'article

Alors que les premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane sont enfin disponibles sur Netflix, dès ce 9 novembre 2024, il est grand temps de se questionner sur l’une des intrigues clés de la série animée : le Shimmer. De quoi s’agit-il exactement, et quel est son lien avec League of Legends, dont la production est inspirée ?

Dans les bas-fonds de Zaun, une étrange lueur violette hante la majorité des habitants, les rendant dépendants à une substance en particulier : le Shimmer. Si vous avez déjà vu la saison 1 d’Arcane, ainsi que les trois premiers épisodes de la saison 2, enfin disponibles sur Netflix après trois ans d’attente, vous savez combien cette drogue peut être fatale.

Dans le duel entre Zaun et la haute ville de Piltover, le Shimmer est ainsi régulièrement opposé aux technologies de l’Hextech, une magie bleue de la plus haute importance. Mais que représente vraiment le Shimmer dans Arcane, ainsi que dans League of Legends, dont la série est dérivée ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le Shimmer existe-t-il dans le jeu vidéo League of Legends ?

Oui… et non. Officiellement, le Shimmer n’est pas un élément essentiel du lore de League of Legends, pas autant que l’Hextech en tout cas. Cependant, il en existe tout de même quelques mentions, notamment dans le Journal de la Justice, une collection d’articles disponibles dans le jeu et faisant référence à des événements de l’univers. Des trafiquants de Shimmer sont ainsi cités et la substance semble être liée au personnage du Dr Mundo, qui a reçu une injection d’un liquide similaire.

Le fameux Shimmer dans Arcane. // Source : Netflix

Par ailleurs, la série Arcane met parfois en scène des objets du jeu, comme dans la scène de combat avec Vi et Jayce, dans l’épisode 8 de la saison 1. On peut ainsi y apercevoir un clin d’œil sous la forme d’armures et de casques remplis de Shimmer, disponibles dans League of Legends sous le nom de Turbo Chemtank, qui offrent des boosters aux joueurs. D’ailleurs, le Chemtech, une drogue verte du jeu, a fréquemment été comparée au Shimmer, qui en serait potentiellement un dérivé.

Pour aller plus loin Ne commencez pas la saison 2 d’Arcane sans avoir lu ce récap de la fin de la saison 1

D’où vient le Shimmer dans la série Arcane sur Netflix ?

Si le Shimmer possède désormais une telle importance dans le lore de League of Legends, c’est surtout grâce à la série animée Arcane, qui a battu tous les records dans sa catégorie. Dans les deux saisons, il s’agit ainsi d’une drogue violette, répandue dans les bas-fonds de Zaun par Silco, qui règne sur la ville. Elle aurait été créée par Singed, un mystérieux scientifique, à partir de fleurs étincelantes, trouvées dans une grotte.

Son premier cobaye était d’ailleurs Rio, une créature modifiée par ses soins. Cette substance possède plusieurs propriétés, notamment celle de provoquer un effet récréatif, stimulant et addictif sur le cerveau, permettant d’échapper à la sombre réalité de Zaun, mais pas que.

Quels effets possède le Shimmer dans Arcane ?

Le Shimmer permet ainsi à des humains blessés, comme Sevika et son bras mécanisé ou Silco lui-même, de continuer à vivre, en s’en injectant régulièrement une petite dose. Le mentor de Jinx utilise également ce stupéfiant comme une arme suprême : une seule fiole suffit ainsi à transformer un être en une véritable machine de guerre, à la force surhumaine. C’est face à des hommes ravagés par le Shimmer que Vander, le père adoptif de Vi et de Jinx, a perdu la vie, lors de l’une des séquences clés de la saison 1 d’Arcane, dans l’épisode 3.

Plus tard, lors de l’épisode 8 de la saison 1, Silco utilise cette même drogue pour tenter de sauver Jinx, alors très mal en point après son affrontement avec Ekko. Il se rend alors chez Singed, qui injecte du Shimmer en grande quantité à la jeune femme, afin de la ramener à la vie. Dès lors, Jinx possède désormais les yeux violets, alors qu’ils étaient bleus à l’origine.

Les yeux de Jinx changent de couleur après l’épisode 8 de la saison 1 d’Arcane. // Source : Netflix

Par ailleurs, le personnage de Viktor, qui participe à la création de l’Hextech à Piltover, parvient à mélanger les deux technologies à la fin de la saison 1 d’Arcane. Sur les conseils de Singed, il s’injecte ainsi du Shimmer, couplé aux pouvoirs de l’Hextech, ce qui semble avoir pour effet de modifier considérablement son anatomie.

Une évolution qui n’a rien de très étonnant, considérant le fait que dans League of Legends, Viktor possède justement un corps en acier mécanisé, dont un troisième bras redoutable. Une théorie qui circule depuis longtemps auprès des fans d’Arcane voudrait également que Warwick soit en réalité Vander, dopé au Shimmer par Singed. Espérons que la saison 2 réponde enfin à ces questionnements.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+