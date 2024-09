Lecture Zen Résumer l'article

La série romantique de Netflix bat à nouveau tous les records d’audience avec sa saison 3, sortie cet été 2024. Elle parvient même à dépasser deux autres cartons de ces derniers mois : la saison 2 de House of the Dragon sur Max, ainsi que la saison 4 de The Boys sur Prime Video.

Les robes flamboyantes, les baisers passionnés à bord d’une calèche et les montgolfières menaçantes ont parlé : Bridgerton règne particulièrement sur le milieu des séries avec sa saison 3, sortie entre mai et juin 2024 sur Netflix. Les chiffres d’audience sont ainsi tombés, et la production de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) parvient même à battre d’étonnants records.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bridgerton est la série la plus vue de l’été 2024

En cet été 2024, une série en particulier occupait de nombreuses conversations : la saison 2 d’House of the Dragon, dont la diffusion s’est étalée entre juin et août, sur la plateforme Max. On pouvait donc aisément parier sur le fait que le spin-off de Game of Thrones allait écraser toute concurrence. Cependant, il faut reconnaître que nos pronostics ont été déjoués par la popularité toujours immense de Bridgerton, avec une saison 3 concentrée sur le duo formé par Penelope et Colin.

En termes de nombres de visionnages, la comédie romantique de Netflix a ainsi tout renversé sur son passage, devenant la série la plus vue de l’été 2024, d’après Bloomberg Business, ainsi que l’institut d’audience américain Nielsen.

Dragons et superpouvoirs vs romantisme et froufrous

15 milliards de minutes vues : c’est ainsi le chiffre atteint par Bridgerton. À titre de comparaison, la saison 2 d’House of the Dragon, ainsi que la saison 4 de The Boys, très attendue également sur Prime Video, revendiquent « seulement » 5 à 10 milliards de minutes vues. À noter que toutes ces séries comportent le même nombre d’épisodes par saison, à savoir 8. Bloomberg précise tout de même que ces chiffres concernent uniquement les États-Unis, et que ceux de House of the Dragon ne sont pas encore complets.

What did you binge watch this Summer? If it was @bridgerton you're in the majority according to our #ChartoftheWeek.



We talk with @Netflix Content Chief Bela Bajaria at #BloombergScreentime this October. 🎟️ https://t.co/b1huxVlfuA pic.twitter.com/hmrgdAev9f — Bloomberg Live (@BloombergLive) August 28, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pourtant divisée en deux parties, mises en ligne en mai, puis en juin 2024, Bridgerton aurait pu connaître une baisse d’intérêt, durant ces quelques semaines d’absence. Il n’en est rien puisque la première partie a recueilli environ 91 millions de vues en 91 jours selon Deadline, contre 45 millions de vues, uniquement pour la semaine de sa sortie, pour la partie 2. Sur le graphisme partagé par Bloomberg, on constate une baisse de popularité en semaine 4, puis un nouveau pic ensuite, qui correspond à la sortie des derniers épisodes de la saison 3.

De son côté, The Boys revendique 55 millions de vues dans le monde sur Prime Video, au total. La saison 2 d’House of the Dragon, elle, se situait aux environs de 25 millions de spectateurs, à mi-saison, selon Forbes.

Bridgerton a ainsi gagné le match estival haut la main : la preuve que même des dragons et des super-héros ne peuvent rien face à l’alchimie de Penelope et Colin.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+