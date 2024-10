Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 2 des Anneaux de pouvoir s’achève, le compositeur Bear McCreary a publié sur son site web des explications sur la façon dont il a écrit la musique de la série. Au passage, il a révélé quelques secrets, dont l’un concerne Sauron.

C’est le 3 octobre 2024 que l’épisode final de la saison 2 des Anneaux de pouvoir sortira. Autant dire qu’il est très attendu : on sait notamment que la vraie identité de l’Étranger y sera révélée. Il y aura aussi la présence d’un monstre iconique du Seigneur des anneaux. Et les fans se demandent si une certaine scène ne sera pas aussi dévoilée à cette occasion.

Mais alors que tous les regards sont tournés vers l’épisode 8, et la future saison 3 des Anneaux de pouvoir, le compositeur Bear McCreary vient de faire un grand saut en arrière. En effet, le musicien a publié, le 1er octobre 2024, sur son blog, quelques secrets autour de la bande originale de l’épisode 1 de la saison 2, diffusé le 29 août dernier.

La suite contient des spoilers si vous n’êtes pas à jour.

Un chant en noir parler lors du retour de Sauron

Le billet de blog décortique les thèmes musicaux utilisés durant l’épisode 1, intitulé Les Anneaux des Elfes sous les Étoiles (le lien avec le fameux poème lié à l’Anneau Unique est évident). On y apprend notamment que les chœurs que l’on entend chantent en fait dans les différentes langues de la Terre du Milieu. En elfique (quenya), mais pas seulement.

Il y a aussi un bref passage chanté en noir parler, le langage du Mordor. Ce dialecte vous dit forcément quelque chose : c’est celui inscrit à la surface de l’Anneau Unique, écrit avec des runes elfiques. Dans l’épisode, le chant surgit lorsque Sauron retrouve forme humaine, après avoir été une masse noire, visqueuse et informe.

Voici la scène en question (la chanson est audible à partir de 2 minutes, dans la vidéo) :

Que signifient les paroles de ce chant ?

Le sens des paroles, lui, vient justement d’être révélé par Bear McCreary, sur son blog. Il a également retranscrit les chants en quenya, avec, à chaque fois, une traduction en anglais. Cela inclut Golden Leaves, la complainte chantée par Gil-galad (incarné par Benjamin Walker), expression de la mélancolie des Elfes et de l’envie de prendre la mer.

Concernant le passage qui nous intéresse ici, les paroles en noir parler sont les suivantes :

« Nampakoz durbol, dorz iklish glugak. Skarg-sha ralûk, ghubagdafat, Burzum-ish duthmak. »

Cela donne en anglais :

« Lord of the dead, cast in a new form. Filled with revenge, unrelenting, Reborn in darkness. »

Une traduction française pourrait donner :

« Seigneur des morts, sous une nouvelle forme. Rempli de vengeance, implacable, renaissant dans les ténèbres. »

Si vous savez déchiffrer une partition, félicitations. // Source : Amazon Prime Video

Expliquant la manière de composer ce passage, Bear McCreary dit avoir opté pour une séquence durant laquelle un ostinato (qui consiste à faire une répétition continue d’un passage musical) est joué avec un trémolo par des instruments à corde, donnant un effet de tremblement, d’empressement et de tension.

« Le thème est hésitant, reflétant les premiers pas maladroits de Sauron dans cette nouvelle forme. Simultanément, le chœur grave des hommes offre la mélodie de Sauron, qui devient de plus en plus confiant à chaque ligne ». Le Seigneur des Ténèbres est ainsi reconstitué, satisfait, et prêt à reprendre l’offensive. La chanson, de plus en plus forte, le reflète.

Le billet de blog de Bear McCreary développe des explications sur le reste des thèmes musicaux, que l’on vous invite à parcourir. Le musicien avait déjà proposé de décortiquer son travail pour la saison 1. Dans les jours et les semaines qui arrivent, le compositeur proposera d’autres éclairages sur la façon dont il a mis en musique les autres épisodes.

