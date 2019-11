Maxime Claudel - il y a 1 minute Pop culture

Paramount Pictures diffuse une nouvelle bande-annonce du film Sonic. Celle-ci montre le nouveau design du hérisson.

Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que Paramount Pictures a décidé d’adapter les aventures de Sonic, célèbre mascotte du jeu vidéo, dans un film en prises de vue réelles — mais avec le héros en images de synthèse. Fausse bonne idée ? Oui, si l’on se réfère à la première bande-annonce, qui montre un Sonic hideux. Le studio a revu sa copie face aux nombreuses critiques et le nouveau look, dévoilé dans un trailer ce 12 novembre, est bien plus réussi (la première a été supprimée par Paramount).

Tout du moins, Sonic ressemble à Sonic, en l’occurrence à un hérisson bleu mignon capable de courir très, très vite. Beaucoup moins « réaliste » (regardez la taille des yeux, notamment), cette nouvelle version affiche un design un peu plus conforme à l’idée que l’on se fait du personnage imaginé par Sega. Et c’est un gros ouf de soulagement.

Le nouveau Sonic du film est mignon

Bien évidemment, ce Sonic new look ne garantira pas, à lui seul, la réussite du long métrage — il faudra le visionner en entier pour juger de sa qualité. Mais toujours est-il que l’on part désormais avec un meilleur a priori pour ce blockbuster, qui est attendu au tournant par une horde de fans. En toute logique, on devrait avoir une formule proche de Détective Pikachu : un mélange d’action et d’humour articulé autour d’une boule de poils parlant comme un humain… à des humains.

Réalisé par Jeff Fowler, Sonic le film sera sur nos écrans le 12 février 2020. Au casting, on retrouve James Marsden, vu dans la première trilogie X-Men et la série Westworld et, surtout, Jim Carrey en Docteur Robotnik.

Crédit photo de la une : Paramount Pictures