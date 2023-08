Alors que la saison estivale bat son plein, notre envie d’évasion est évidemment plus forte que jamais. Mais si vous manquez de moyens pour partir à l’autre bout du monde, les plateformes de streaming sont là pour vous sauver la mise. Sur Prime Video, vous pouvez donc mener 3 expéditions sans temps mort avec Uncharted, Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Kong : Skull Island.

C’est un fait : le mois de juillet 2023 a été d’une chaleur écrasante. Si ces records de température ne vous ont pas suffit et que vous rêvez de partir à l’aventure sous un soleil éclatant, certains films disponibles sur des plateformes de SVOD sont parfaits pour vous aider à vous évader.

Jumanji : Bienvenue dans la jungle // Source : Sony Pictures

Sur Prime Video, vous avez donc le choix entre la chasse au trésor géante de Uncharted, la quête vidéoludique de Jumanji : Bienvenue dans la jungle ou les bastons de monstres avec Kong : Skull Island.

Uncharted sur Prime Video, l’adaptation qui défie la gravité

On vous le disait à sa sortie, début 2022 : Uncharted nous a déçu. Le potentiel était pourtant immense, tant les jeux originaux de Naughty Dog possèdent déjà une aura cinématographique. Mais devant cette adaptation, force est de constater que si le film est divertissant, la réalisation et l’écriture laissent grandement à désirer. En se basant sur l’histoire de Nathan Drake, voleur astucieux recruté par un chasseur de trésors pour retrouver un pactole disparu il y a 500 ans, Uncharted développe ainsi une course autour du globe, façon Indiana Jones. Mais le gros problème, c’est que ce récit manque cruellement de sensibilité émotionnelle et surtout de crédibilité pour tenir la route.

Tom Holland (Spider-Man : No Way Home), qui incarne le héros de cette aventure, se retrouve ainsi à s’asseoir paisiblement sur une voiture en chute libre, défiant toutes les lois de la gravité. Des séquences qui poussent tous les curseurs de l’impossible et qui éloignent le film des jeux vidéos d’exploration que l’on aime tant.

Cela étant dit, Uncharted sauve quand même les meubles (soumis à une pesanteur étrange, donc) grâce à une belle photographie et un casting impeccable, Tom Holland en tête. Un divertissement estival passable, pour nous faire patienter jusqu’à Uncharted 5.

À voir si vous avez aimé : Indiana Jones ; Benjamin Gates ; Tomb Raider ; La Momie ; Jumanji ; Pirates des Caraïbes ; Outer Banks

À voir si vous avez aimé : Indiana Jones ; Benjamin Gates ; Tomb Raider ; La Momie ; Jumanji ; Pirates des Caraïbes ; Outer Banks

À voir si vous cherchez : action ; aventure ; humour ; baston ; frissons ; chasse au trésor ; archéologie ; cérébral (non, on rigole) ; richesse disparue ; violence ; jungle ; suspense ; gros bras ; débrancher son cerveau ; casting en or ; adaptation de jeu vidéo ; voir Tom Holland défier toutes les lois de la gravité, même sans les pouvoirs de Spider-Man

Jumanji : Bienvenue dans la jungle sur Prime Video, le retour du jeu le plus dangereux de l’univers

Vous avez grandi avec le Jumanji de 1995, dans lequel Robin Williams crevait l’écran aux côtés d’une toute jeune Kirsten Dunst (Spider-Man, Fargo) ? Et bien préparez-vous puisque ce reboot n’a pas grand-chose à voir avec l’original. Exit le jeu de plateau et bonjour l’aventure vidéoludique, qui propulse quatre ados dans une jungle complètement hostile, sous les traits d’avatars bien plus matures et intrépides qu’eux. Clairement, vous ne gagnerez pas de neurones en regardant Jumanji : Bienvenue dans la jungle. Mais après tout, ce n’est pas vraiment ce que l’on demande à cette comédie d’action fun et un brin dingo.

Vous retrouverez les tambours battants, les courses poursuites avec des animaux énervés et les situations complètement absurdes qui font tout le sel de Jumanji… mais en moins bien. Il faut avouer que le film, qui a connu une suite avec Next Level, vaut surtout pour son casting que pour sa narration originale. Mais entre les muscles de Dwayne Johnson, alias The Rock, les blagues de Jack Black et le charisme de Karen Gilian (Doctor Who), vous ne vous ennuierez pas, promis. Attention tout de même : vous n’avez que 3 vies pour relever le défi…

À voir si vous cherchez : aventure ; action ; humour ; débrancher votre cerveau ; baston ; à voir en famille ; équipe soudée ; ados mais pas que ; jeux vidéo ; gags ; romance ; parodie ; quête impossible ; décalé ; casting en or ; assister au « The Rock Show » et redouter que ses muscles ne finissent par exploser

À voir si vous cherchez : aventure ; action ; humour ; débrancher votre cerveau ; baston ; à voir en famille ; équipe soudée ; ados mais pas que ; jeux vidéo ; gags ; romance ; parodie ; quête impossible ; décalé ; casting en or ; assister au « The Rock Show » et redouter que ses muscles ne finissent par exploser

Passez votre chemin si : votre petit cœur nostalgique est trop attaché au Jumanji avec Robin Williams

Kong : Skull Island sur Prime Video, le roi de la jungle

Des explosions à n’en plus finir, des bastons impressionnantes, une île franchement hostile et un déferlement de créatures toutes plus affreuses et meurtrières les unes que les autres avec, au sommet, l’immense roi de la jungle : Kong : Skull Island coche toutes les cases d’un film d’action-aventure réussi. Dans ce reboot de King Kong, un groupe d’explorateurs des années 1970 se rend dans une petite île plus ou moins déserte du Pacifique, sans avoir la moindre idée de là où ils mettent les pieds. Ils découvrent alors qu’un gorille géant fait la loi sur l’archipel…

Mené par Brie Larson (Captain Marvel) et Tom Hiddleston (Loki), Kong : Skull Island offre un spectacle XXL, qui ne lésine pas sur les moyens, les effets spéciaux et les combats de monstres pour nous divertir à chaque seconde. Le film se permet même un propos sur l’écologie et l’inutilité pour l’humanité de lâcher des bombes au hasard (coucou Apocalypse Now et plus récemment Oppenheimer). Souvent drôle mais surtout toujours monumental, Kong : Skull Island oscille constamment entre parodie et action au premier degré, en carburant aux tubes rock’n’roll des années 1970. Mais avis aux âmes sensibles : la déferlante de gore du film peut parfois être un brin difficile à supporter.

À voir si vous avez aimé : King Kong ; Godzilla ; Godzilla vs Kong ; La Planète des singes ; Rampage : Hors de contrôle ; Jurassic Park ; Jurassic World

À voir si vous avez aimé : King Kong ; Godzilla ; Godzilla vs Kong ; La Planète des singes ; Rampage : Hors de contrôle ; Jurassic Park ; Jurassic World

À voir si vous cherchez : action ; aventure ; comédie ; science-fiction ; fantastique ; île perdue ; humour ; baston ; tirs en rafale à n'en plus finir ; sans prise de tête ; combats de monstres ; frissons ; suspense ; gags ; survie ; violence ; se sentir minuscule face à l'immensité de la nature (et de King Kong surtout)

Passez votre chemin si : le gore vous dégoûte

