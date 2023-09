Pour continuer à sauver le monde sans jamais bouger de votre canapé, après avoir vu le nouvel opus de la saga culte Spy Kids, 3 missions d’espionnage vous attendent : Les Mitchell contre les machines et Charlie’s Angels sur Netflix ou Les Incognitos, sur Disney+.

Au début des années 2000, les vraies stars de la cour de récré, c’était eux : les Spy Kids. Cette saga de 4 films, restée culte pour son côté geek, familial et ses multiples références à la pop culture, se donne aujourd’hui une nouvelle mission, nommée Armageddon et disponible sur Netflix depuis le 22 septembre 2023.

Un reboot très attendu, avec Gina Rodriguez (Jane the Virgin) et Zachary Levi (Chuck) dans le rôle des parents, mais aussi agents vaguement secrets. Si vous avez déjà pu rencontrer cette nouvelle famille d’espions et que vous cherchez à prolonger la mission, les plateformes de SVOD proposent de nombreux longs-métrages similaires, parfaits pour une séance cinéma avec vos enfants.

Les Mitchell contre les Machines // Source : Netflix

Vous avez donc le choix entre les Furby destructeurs des Mitchell contre les machines sur Netflix, les Totally Spies du réel de Charlie’s Angels, également sur Netflix, ou le James Bond des pigeons avec Les Incognitos sur Disney+.

Les Mitchell contre les machines sur Netflix, l’espionnage avec le meilleur chien de l’univers

Un virus informatique qui prend le contrôle de toutes les technologies, une famille lancée dans une aventure improbable et des enfants qui sauvent le monde : non, Spy Kids ne détient pas le monopole de la coolitude en ce domaine. Alors si ces aspects vous ont plu dans le nouveau Armageddon, vous devriez vraiment donner une chance au génial Les Mitchell contre les machines, sur Netflix. Ce cocktail détonnant, sorti en 2021, met en scène Katie, une adolescente passionnée de cinéma, qui vient d’être acceptée dans l’université de ses rêves. Pour l’accompagner dans cette nouvelle étape, son père, Rick, décide de planifier un road-trip en famille.

Mais ce voyage va rapidement tourner au cauchemar lorsque tous les appareils électroniques décident de prendre le contrôle de l’humanité. Les Mitchell vont alors devoir sauver le monde, et leur famille au passage. Mélange complètement loufoque entre Terminator, Mad Max, Les Gremlins et The Mist, ce film d’animation de Sony Pictures (Spider-Man : New Generation) range presque Disney et Pixar au placard. On se retrouve ainsi face à un excellent film d’action et d’espionnage, pimenté d’humour complètement zinzin et surtout saupoudré d’une bonne dose d’émotion, autour des relations familiales. Le tout est enrobé dans des graphismes débordants de créativité et de couleurs, qui donnent notamment vie au plus beau des chiens (ou pas). Que demander de plus ?

À voir si vous avez aimé : Les Indestructibles ; La Grande Aventure Lego ; Spider-Man : New Generation ; Love, Death & Robots ; Megamind ; Wall-E

Les Indestructibles ; La Grande Aventure Lego ; Spider-Man : New Generation ; Love, Death & Robots ; Megamind ; Wall-E À voir si vous cherchez : animation ; humour ; action ; espionnage ; nouvelles technologies ; gags ; décalé ; famille dysfonctionnelle ; comédie ; visuellement créatif ; à voir en famille ; des références à la culture pop ; une révolte des Furbys ; un chien moche qui fait bugger des robots

Charlie’s Angels sur Netflix, l’espionnage façon Drôles de Dames

Si vos enfants sont plutôt adolescents et que Spy Kids leur semble trop immature, une version plus adulte et féminine sera parfaite pour eux : Charlie’s Angels, film d’action dérivé de la célèbre série américaine des années 1970, Drôles de Dames. Les « Anges » reprennent ainsi du service avec une nouvelle génération, menée par Elena, une scientifique de génie, Sabina, l’éternelle rebelle, et Jane, une ancienne agent du MI-6. Comme dans Spy Kids : Armageddon, il sera ici question d’une technologie potentiellement nocive, à récupérer avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Kristen Stewart a bien changé depuis Twilight et elle le prouve une fois de plus avec ce rôle d’espionne, complètement à contre-emploi de ses personnages habituels. L’actrice semble s’éclater dans ce film fun et moderne, qui diffuse son féminisme pop à grands moyens de cascades impressionnantes, d’explosions à chaque coin de rue et d’énièmes nouvelles tenues vestimentaires à chaque mission. Bref, on ne s’ennuie clairement pas pendant les 2 heures en compagnie de ce trio légendaire. Et s’il vous manque un dernier argument, la chanson phare signée Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana del Rey finira probablement de convaincre vos ados blasés.

À voir si vous avez aimé : Charlie et ses Drôles de Dames ; Atomic Blonde ; Alias ; Black Widow ; Birds of Prey

Charlie et ses Drôles de Dames ; Atomic Blonde ; Alias ; Black Widow ; Birds of Prey À voir si vous cherchez : comédie d’action ; baston ; espionnage ; cascades ; personnages féminins badass ; débrancher son cerveau ; humour ; explosions ; agents secrets ; casting en or ; personnage lesbien ; renouveler votre garde robe grâce au dressing des « Anges » ; rencontrer des Totally Spies 2.0

Les Incognitos sur Disney+, l’espionnage version pigeon voyageur

Et si l’agent secret le plus fun du grand écran était en fait… un pigeon ? C’est le parti pris déjanté des Incognitos, tout droit sorti de l’imagination de Blue Sky, le studio derrière L’Âge de Glace. On y retrouve le même humour décalé, dans ce dessin animé qui allie les opposés : un timide inventeur de gadgets des services secrets fait équipe avec une prétentieuse star des espions, transformée, pour l’occasion, en volatile. Ensemble, ils vont devoir retrouver une armée de drones de combat, tombée entre des mains ennemies (toujours cette fameuse dangereuse technologie).

Sans atteindre les sommets de Spy Kids ou des Indestructibles, Les Incognitos parodie tout de même avec bonheur tous les classiques du genre, de Mission Impossible à James Bond. On passe ainsi un excellent moment aux côtés de ces agents bien mal assortis, dont les jeux de mots sont parfaitement calibrés pour un jeune public. Le film d’animation ne manque pas non plus de diffuser un message mignon, entre grenades à base de chats pour attendrir l’ennemi et ode à la différence pour donner vie à un monde meilleur. À voir en version originale, si vous le pouvez, pour profiter des voix de Will Smith (Men in Black) et Tom Holland (Spider-Man : Homecoming, Uncharted).

À voir si vous avez aimé : L’Âge de Glace ; Spy Kids ; Les Indestructibles ; Mission Impossible ; James Bond ; Moi, moche et méchant ; Les Nouveaux Héros

L’Âge de Glace ; Spy Kids ; Les Indestructibles ; Mission Impossible ; James Bond ; Moi, moche et méchant ; Les Nouveaux Héros À voir si vous cherchez : animation ; espionnage ; action ; gags ; décalé ; feel good ; comédie ; à voir en famille ; excentrique ; agents secrets ; références aux films d’action ; message mignon ; des grenades à paillettes avec des chats, le rêve ; le pigeon le plus discret du monde

